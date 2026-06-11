Ciucu, vizită neanunțată pe șantiere: a găsit doar trei muncitori la cea mai întârziată lucrare de termoficare din Capitală

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat joi ritmul lucrărilor de modernizare a rețelei de termoficare de pe Calea Văcărești, susținând că a găsit șantiere întârziate și o mobilizare redusă a constructorului, potrivit unei postări publicate pe Facebook.

Edilul a efectuat o vizită neanunțată pe unul dintre șantiere și a afirmat că, la unul dintre punctele de lucru, a găsit doar trei muncitori.

„Aici este vorba despre un proiect care ar fi trebuit să fie gata până în acest moment. Ei bine, nu e. S-a lucrat abia 30%, mi se pare anormal”, a declarat Ciucu.

Primarul a acuzat compania Energomontaj că nu s-a mobilizat suficient, deși Primăria Capitalei a transmis notificări în acest sens.

Primăria avertizează asupra riscului de a pierde fonduri europene

Potrivit lui Ciucu, întârzierile ar putea pune în pericol finanțarea europeană a proiectului.

„Avem finanțări europene și riscăm să pierdem bani dacă lucrările nu sunt gata la timp”, a afirmat edilul.

Acesta a mers ulterior și într-un alt punct de lucru indicat de reprezentanții constructorului și a susținut că și acolo mobilizarea era redusă.

„Câți muncitori aveți? 38? Vreau să-i văd și eu, că așa, de vorbe, m-am săturat”, a spus primarul.

Lotul vizitat este cel mai întârziat din proiect

Potrivit datelor prezentate de Primăria Capitalei, proiectul de modernizare a rețelei de termoficare vizează 106 kilometri de rețea, respectiv 212 kilometri de conducte, și beneficiază de o finanțare totală de 1,76 miliarde de lei, dintre care 1,3 miliarde de lei provin din fonduri europene nerambursabile.

Primele lucrări au început în iunie 2023, iar până în prezent au fost finalizați 56 de kilometri de rețea. Pe alți 40 de kilometri se lucrează în prezent.

Întregul proiect este împărțit în cinci loturi.

Ciucu a precizat că lotul verificat joi are o lungime de 24 de kilometri și este cel mai întârziat dintre toate. Potrivit acestuia, lucrările au început în urmă cu trei ani și au ajuns la un stadiu de aproximativ 30%.

Primarul a anunțat că va convoca din nou constructorul și firmele asociate pentru a solicita accelerarea lucrărilor.