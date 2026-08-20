 De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei | adevarul.ro
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Video De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei

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De patru ani, porțile interioare ale Cetății Râșnov, unul dintre cele mai vizitate monumente medievale din România, au rămas închise, după ce lucrările de restaurare au eșuat în 2022. Autoritățile pregătesc reluarea lucrărilor de restaurare, care ar putea duce la redeschiderea etapizată a cetății. 

Anual, sute de mii de oameni vizitau cetatea Râșnov. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Cetatea Rășnov se numără printre cele mai atractive monumente medievale. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Vechi de aproape șapte secole, când a fost atestat documentar pentru prima dată în anul 1331 cu numele Rosnou, orașul Râșnov, cu 16.000 de locuitori, și-a legat existența de cea a vechii sale cetăți, ridicată în secolele XIII-XIV.

Emblema orașului Râșnov

În Antichitate, așezarea purta numele Cumidava, iar la începutul secolului al XIII-lea, pe teritoriul actual al Râșnovului s-au stabilit familii de coloniști sași, care au contribuit la dezvoltarea localității.

Cetatea medievală a fost vreme îndelungată o fortificație strategică menită să supravegheze drumul spre Transilvania, de pe valea Râșnovului. Timp de secole a fost loc de refugiu pentru localnicii din Țara Bârsei, dar și o așezare cu locuințe, școală, capelă și o fântână adâncă de aproape 150 de metri, săpată în secolul al XVII-lea.

La fel ca în cazul Castelului Corvinilor, legenda spune că și fântâna din Cetatea Râșnovului ar fi fost săpată de doi prizonieri turci, care au muncit 17 ani, în speranța că, după ce vor da de apă, vor fi eliberați.

Fântâna, de 146 de metri adâncime, a fost folosită până în anul 1850, când s-a stricat roata de scoatere a apei. Ea a fost atunci abandonată, la fel ca și „cetatea țărănească” care o cuprindea, deoarece localnicii au început să își construiască case jos, în vale.

În secolul XX, Cetatea Râșnov a devenit monument istoric și reper al orașului de la poalele ei, aflat la 15 kilometri de Brașov. Zona din jurul cetății a devenit un uriaș platou de filmare, aici fiind construite decorurile pentru marile filme istorice „Dacii” și „Columna”, în timp ce zidurile medievale apar în filmul „Nemuritorii”.

Cetatea, de la neglijare la atracție turistică

După 1990, cetatea a devenit un reper turistic tot mai important al zonei Brașovului, bogată în atracții turistice.

În anii ’90 a trecut însă prin perioade nefaste, unele dintre spațiile sale ajungând să fie folosite ca grajduri pentru animalele unor localnici. Turiștii au contribuit și ei la degradarea ansamblului medieval, care timp de mai mulți ani fusese lăsat fără îngrijire.

Cetatea Rasnov Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg
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Cetatea Rasnov Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg

În anii 2000, un investitor italian a administrat și a renovat o parte a cetății, însă intervențiile sale au stârnit controverse, fiind acuzat că a făcut amenajări și construcții fără respectarea statutului de monument istoric. După mai mulți ani de litigii, cetatea a revenit în administrarea Primăriei Râșnov, iar o parte dintre modificările realizate atunci au fost ulterior înlăturate. Ulterior, Cetatea Râșnov a intrat într-un amplu proiect de restaurare și consolidare, însă lucrările începute în 2020 au rămas blocate în 2022, înainte ca monumentul să poată fi redeschis integral publicului.

De aproape cinci ani, Cetatea Râșnov a rămas închisă publicului, în așteptarea continuării și finalizării lucrărilor de restaurare. Primarul orașului Râșnov, Horia Motrescu, spune că în această perioadă orașul a pierdut venituri de milioane de lei, cetatea fiind înainte de închidere una dintre marile atracții turistice ale zonei.

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Cetatea medievală Râșnov Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
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Cetatea medievală Râșnov Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg

O licitație pentru continuarea restaurării Cetății Râșnov a fost lansată în primăvara anului 2026. Proiectul fusese reluat oficial în decembrie 2024, când a fost contractată o nouă expertiză tehnică. Aceasta a fost realizată și recepționată în prima jumătate a anului 2025, fiind urmată de scanarea laser 3D a monumentului și de întocmirea noilor documentații tehnice. Până la începutul anului 2026 au fost obținute avizele necesare, iar în martie documentația a fost finalizată și a putut fi lansată procedura de achiziție.

Cetatea Râșnov, din nou în șantier

În prezent, administrația locală se află în etapa clarificărilor pentru atribuirea noului contract de proiectare și execuție. Dacă procedura nu va fi întârziată de contestații, contractul ar putea fi semnat în toamna acestui an, a declarat pentru „Adevărul” primarul orașului Râșnov, Horia Motrescu.

Orasul Rasnov Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
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Orasul Rasnov Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg

„Noi săptămâna aceasta și săptămâna viitoare o să trimitem niște clarificări pe partea financiară. Dacă vor fi ultimele clarificări pe care le trimitem și nu vor mai solicita altele, undeva spre final de septembrie, dacă nu sunt contestații, ar trebui să semnăm contractul de proiectare și execuție”, a declarat Horia Motrescu.

Contractul de restaurare a avut trei ofertanți, iar la mijlocul lunii august procedura ajunsese în etapa evaluării financiare, fără să fi fost atribuit încă un câștigător. Proiectul are o valoare estimată de 35 de milioane de lei, fără TVA, dintre care aproximativ 33 de milioane de lei sunt destinate lucrărilor, iar aproape două milioane de lei serviciilor de proiectare, verificare și asistență tehnică.

În 2028, ar putea fi redeschisă parțial

Potrivit primarului, după semnarea contractului va urma etapa de proiectare, iar apoi execuția lucrărilor, estimată la aproximativ doi ani și jumătate. Dacă va fi posibil, autoritățile nu intenționează să aștepte finalizarea întregului proiect pentru a permite din nou accesul turiștilor. Planul administrației locale este ca anumite zone ale cetății să fie redeschise etapizat.

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„Noi dorim să o deschidem etapizat. În 2028 vrem să deschidem o parte din ea. Cam aceasta este planificarea pe care noi o facem”, a declarat Horia Motrescu pentru „Adevărul”.

Închiderea cetății s-a resimțit puternic în veniturile orașului. Înainte de începerea lucrărilor, monumentul atrăgea sute de mii de vizitatori anual și reprezenta o sursă importantă de venit pentru bugetul local.

„Cetatea fiind închisă și fiind un generator de venituri pentru bugetul orașului Râșnov, evident că orașul nu a mai încasat milioane de lei. Înainte de a fi închisă am vândut 400.000 de bilete. Dar, în același timp, am avut norocul să avem lângă noi două parcuri mari de distracții, de pe urma cărora orașul încasează acel bilet pentru parcare. Deci, chiar dacă n-am avut cetatea, am mai încasat, foarte puțin, dar măcar am avut venituri din parcări”, spune primarul.

Parcarea din zona cetății urmează, la rândul ei, să fie reorganizată și modernizată. Horia Motrescu recunoaște însă că absența accesului în cetate provoacă nemulțumiri multor turiști care ajung la Râșnov.

„Cetatea, fiind simbolul orașului Râșnov și fiind închisă, generează dezamăgirea turiștilor atunci când aceștia urcă spre cetate și constată că este închisă. Deși noi am pus jos un afiș, o pancartă mare, iar pe Google scrie că este închisă”, spune edilul.

Accesul nu este însă complet blocat în zona monumentului. Turiștii pot vizita grădina cetății, Turnul Bathory și pot urca cu liftul cu cremalieră până la cetate, de unde pot vedea toată Țara Bârsei.

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