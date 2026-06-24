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Video Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira spinării”

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Cetatea Devei este faimoasă de peste un secol pentru „paznicii” ei veninoși. Viperele au alimentat de-a lungul timpului legende, relatări de presă și temerile vizitatorilor, iar în prezent traseele spre fortăreață și zidurile sunt împânzite de panouri care îi avertizează pe turiști să fie vigilenți.

Cetatea Devei. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Cetatea Devei poate fi vizitată pe jos. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Zeci de mii de turiști vizitează în fiecare vară Cetatea Devei, din județul Hunedoara, cel mai vechi monument istoric al orașului de pe valea Mureșului și una dintre cele mai cunoscute fortificații medievale din vestul României.

Cetatea, ridicată în secolul al XIII-lea pe un con vulcanic care a păstrat urmele unor construcții mult mai vechi, a fost folosită ca punct de apărare și reședință până la mijlocul secolului al XIX-lea, când a fost devastată de o explozie produsă în depozitul de muniții pe care îl găzduia.

În secolul al XIX-lea, ruinele sale au fost folosite de localnici ca materiale de construcție pentru drumuri, case și grajduri ridicate la poalele dealului. Vestigiile rămase pe Dealul Cetății au devenit, cu timpul, tot mai atractive pentru călători.

De peste un secol, cetatea medievală este cunoscută ca reper turistic al Devei. Unii istorici au asociat-o cu o „davă” antică, amintind legenda potrivit căreia, în acest loc, s-ar fi aflat în Antichitate reședința și chiar mormântul regelui dac Decebal. Alții i-au legat istoria de perioada regalității ungare și de principii Transilvaniei, evocând poveștile despre cei care au stăpânit-o, dar și miturile fondării sale, populate cu personaje fantastice, precum zânele și meșterul Manole.

Culcușul viperelor

Tot din secolul al XIX-lea, printre legendele care au dat un aer romantic cetății medievale și-a făcut loc și ideea că fortăreața este un loc în care călătorii trebuie să fie extrem de precauți din cauza viperelor.

„Pe dealul Devei, încununat cu ruine de cetate, sunt multe vipere. Una din acești șerpi veninoși s’a coborit de pe deal și a intrat în casarma de honvezi, unde a fost pușcată de un ofițer. Vipera are 65 cm. lungime”, informa, în 1907, „Foaia Poporului”.

Tot din acea perioadă datează și unele poeme despre Cetatea Devei, numită „culcuș de vipere îmbătrânite”.

Vipere în Cetatea Devei. Foto: Florina Crișan.
Vipere fotografiate în Cetatea Devei. Foto: Florina Crișan.

„Deva are cea mai faimoasă speță de vipere din Europa. De unde au invadat cetatea, nimeni nu știe. În orice caz, prezența lor nu lasă așezarea să cadă în complectă inerție. Sunt mai ales în lunile călduroase un stimulent al atenției și o alarmă de câteva ore pe zi pentru mobilizarea instinctului de conservare”, informa ziarul „Dimineața”, în 1937.

Ziarul „Ultima Oră” relata, în 1946, că Dealul Cetății Devei era considerat un loc vestit pentru vipere, iar la urcușul spre cetate, deasupra palatului Magna Curia, fusese amenajat un fel de vitrină din sârmă, unde erau ținute animalele capturate.

„Urcușul până la cetate e relativ ușor și se parcurge în maximum o oră. Dar ce pericole te așteaptă în drum! Iată ceva la care nu m-am gândit. Dealul cetății, cu o vegetație foarte variată, având specii rare, este unul dintre cele mai vestite locuri din Europa, unde viperele se înmulțesc, cresc și se răsfață toată vara. De aceea, chiar la intrarea pe drumul care duce spre cetate, în sus de Magna Curia, într-un galantar anume amenajat, sunt găzduite sute și sute de vipere, toate colecționate de pe Dealul Cetății, după cum arată înștiințarea afișată în acest scop”, nota publicația.

Veninul de viperă, folosit în scopuri medicinale

Locul era prezentat ca un avertisment pentru vizitatori, însă ascensiunea spre cetate nu era considerată periculoasă, susținea autorul reportajului.

Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) jpg
Imaginea 1/15: Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (37) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (36) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (44) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (41) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (43) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (42) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (45) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (40) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (39) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (38) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (30) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (34) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (32) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (35) jpg
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„Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira spinării. Prizoniere în galantar, reptilele înfiorătoare și iuți ca săgeata n-au o clipă de liniște. Se încolăcesc și se descolăcesc, scot din gurile mici țepi de moarte, apoi, pe neașteptate, se reped spre țesătura deasă de sârmă a galantarului. Dar orice gând de fugă e zadarnic. Aici vor rămâne până când vor fi duse la Cluj, unde blestematul venin le va fi scos din gură. Fără îndoială că galantarul cu vipere, amenajat la urcușul spre cetate, este un serios avertisment dat vizitatorilor. Colegii m-au asigurat însă că nu poate fi vorba de niciun pericol. Totul e ca urcușul să se facă în zorii zilei, la ora patru, și, de preferință, pe partea din dreapta a dealului, ferită la această oră de sulițele arzătoare ale soarelui, care, cum se știe, au darul de a scoate șerpii la drum”, scria atunci ziaristul Dimitrie Lesnea.

Avertizările din Cetatea Devei

Șerpii veninoși continuă să își facă apariția printre stâncile acoperite de vegetație, mai ales vara, iar de-a lungul timpului au provocat temeri în rândul vizitatorilor cetății. Administrația locală din Deva a montat mai multe panouri de avertizare în cetate, care le amintesc turiștilor să rămână vigilenți din cauza viperelor. Unii vizitatori au relatat că vederea avertismentelor le-a provocat emoții sau, cel puțin, i-a făcut mai atenți la locurile unde pășesc.

Cetatea Devei. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Atenție la vipere, avertisment în Cetatea Devei. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

În ultimii ani, localnicii au observat vipere pe potecile care urcă spre cetate sau sub zidurile care o mărginesc. Singurul caz recent de mușcătură a vizat însă un localnic care a încercat să prindă o viperă cu mâna.

Cetatea Devei a fost reabilitată în perioada 2013–2024 și este deschisă turiștilor, putând fi vizitată gratuit. În ultimii ani, municipalitatea Deva a cheltuit peste patru milioane de euro, din fonduri proprii, pentru înlocuirea vechii telecabine de pe Dealul Cetății cu una de capacitate mai mare. Investiția s-a dovedit însă un eșec: noul ascensor a rămas nefuncțional, iar turiștii pot ajunge la cetate pe jos, pe traseul de la Poarta I sau pe cărările de la poalele dealului, împânzite de atenționări privind prezența viperelor.

Atenție la vipere

În perioada verii, potrivit Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, riscurile reprezentate de vipere sunt mai ridicate. Reptilele se află în sezonul de împerechere și pot deveni mai active. În caz de mușcătură, oamenii trebuie să sune imediat la 112, pentru a putea fi preluați cât mai repede de un echipaj de prim-ajutor.

Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Imaginea 1/14: Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (28) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) jpg
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Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (25) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) jpg
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Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (20) jpg
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Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (18) jpg
Cetatea medievală Deva, iunie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg

Potrivit medicilor, mușcăturile de viperă necesită evaluare și tratament de urgență. Decesele sunt rare, deoarece unele mușcături sunt „uscate”, fără inoculare de venin. Victimele trebuie transportate cât mai repede la spital, unde medicii pot decide inclusiv administrarea serului antiviperin.

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Reprezentanții DSP Hunedoara recomandă turiștilor să fie precauți. Pentru a evita mușcăturile de viperă, aceștia trebuie să țină cont de următoarele sfaturi atunci când se află pe trasee montane sau în locuri cu stâncărie:

„Purtaţi bocanci de munte, chiar dacă temperatura ambiantă este ridicată. Efectuaţi permanent un control vizual al zonei în care urmează să păşiţi. Nu ridicaţi pietre mari decât după ce, în prealabil, aţi efectuat un control vizual dedesubt pentru a verifica dacă sunt şerpi. Dacă intraţi într-o zonă cu vegetaţie înaltă, care nu vă permite verificarea suprafeţei solului, loviţi uşor vegetaţia cu un băţ, astfel şarpele va fugi din calea dumneavoastră”, informează DSP Hunedoara.

Viperele nu atacă omul

Unii specialiști susțin însă că, neprovocate, la fel ca alți șerpi veninoși, viperele nu atacă oamenii.

„Deși adesea sunt privite cu teamă, viperele au un rol esențial în ecosistem, contribuind la menținerea echilibrului natural prin controlul populațiilor de rozătoare. Dacă întâlniți vipere în natură: păstrați distanța, nu încercați să le atingeți sau să le mutați, respectați habitatul lor natural. Natura funcționează perfect atunci când fiecare specie este lăsată să-și urmeze rolul”, informa administrația Parcului Național Retezat.

Prezentă și pe Dealul Cetății Devei, care este arie protejată, vipera cu corn (Vipera ammodytes) este o specie strict protejată la nivel național și internațional. La fel este și vipera comună, prezentă în numeroase zone montane. Aceasta preferă zonele însorite, unde se poate expune la soare, precum și zonele cu stâncărie, în care se poate retrage rapid când apare un pericol, afirma Alin Almpescu, directorul Parcului Național Retezat.

„Vipera (Vipera berus), o specie bine cunoscută de amatorii de drumeții la munte, este considerată specie periclitată la noi în țară, din cauza faptului că multe exemplare au fost ucise pe motiv că sunt dăunătoare sau periculoase pentru om. Contrar acestor credințe, vipera este un animal precaut, care poate să simtă apropierea unei persoane de la 20 de metri distanță. Singurul moment când aceasta atacă este atunci când se simte amenințată”, arată administrația Parcului Național Retezat.

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