Video Telecabina de patru milioane de euro spre Cetatea Devei a ajuns piesă de muzeu, după doi ani și un șir de defecțiuni

Primăria Devei a cheltuit peste patru milioane de euro pe un ascensor spre Cetatea Devei, inaugurat cu fast în 2024, dar nefuncțional. Devenită piesă de muzeu, noua telecabină ar putea fi din nou înlocuită, dacă primăria găsește surse de finanțare externe pentru lucrări.

Cea mai reclamată investiție finanțată din fonduri publice, de la bugetul local al municipiului Deva, a costat peste patru milioane de euro și a rămas, în ultimii doi ani, în centrul unor controverse.

Noua telecabină a cetății medievale a Devei, un ascensor care urma să îi urce pe turiști din parcarea de la poalele fortăreței pe dealul acesteia, a fost plănuită ca o investiție necesară, menită să înlocuiască vechea telecabină a orașului, inaugurată în 2003. Municipalitatea a finanțat reabilitarea stațiilor telecabinei și achiziția și montarea acesteia, lucrări care s-au derulat în perioada 2023–2024.

Telecabina a costat peste patru milioane de euro

Prima cursă cu noua telecabină a avut loc în decembrie 2023, fiind rezervată doar oficialităților locale, care au prezentat-o ca pe una dintre marile investiții în turism. La acea vreme, Cetatea Devei era în șantier de restaurare, incinta principală nefiind încă deschisă publicului.

„Investiția a presupus modernizarea instalației de transport înclinat, a sistemelor de comandă și siguranță funcțională ale acestora, modernizarea celor două stații (plecare și sosire), amenajarea și refuncționalizarea zonei de așteptare în zona pietonală de la poalele Dealului Cetății, redimensionarea camerelor tehnice în cele două stații (plecare, sosire) pentru noile fluxuri de turiști, modernizarea grupurilor sanitare, adaptarea rampelor pentru persoanele cu deficiențe neuromotorii la standardele și normativele în vigoare. Valoarea totală la finalizarea investiției (cu TVA) este de peste patru milioane de euro”, informa, atunci, Primăria Deva.

În 29 martie 2024, telecabina a fost inaugurată pentru public, după ce o slujbă religioasă a avut loc la poalele cetății medievale din Hunedoara, urmată de discursurile politicienilor locali. Încă de la prima cursă, unii turiști au simțit ceva în neregulă cu noul ascensor.

„Călătoria cu ascensorul mi-a dat fiori, pentru că urcușul este abrupt, este și zgomotos. Dar, odată ajunși în cetate, am respirat ușurată și am fost încântată de panorama care mi s-a înfățișat de aici”, relata o turistă care a urcat la cetatea medievală Deva.

Chiar din prima zi de funcționare, telecabina s-a defectat, după ce, potrivit autorităților, una dintre bobinele de la electrofrână a cedat în urma unei supratensiuni. Florin Oancea, fostul primar al Devei, oferea atunci asigurări că problemele vor fi remediate în scurt timp și turiștii vor putea folosi în continuare ascensorul modern.

Au urmat alte săptămâni în care, din diverse motive tehnice, ascensorul a rămas oprit, alternate cu perioade scurte în care turiștii au putut să-l folosească pentru a-și ușura urcarea spre cetatea medievală. În 2025, telecabina a continuat să aibă aceleași probleme: zile de funcționare și perioade de reparații și de inspecții tehnice, care au ținut-o în stația de la poalele cetății.

Telecabina devenită piesă de muzeu

Între timp, lucrările de reabilitare a Cetății Devei, începute în 2016 prin două investiții ample finanțate din fonduri europene, au fost finalizate, iar cetatea a fost redeschisă turiștilor. Cei care își lasă mașinile în parcarea de la poalele cetății trebuie să facă însă un ocol de circa 20 de minute pentru a urca în cetate. Primăria a pus la dispoziție, în timpul sezonului turistic și în zilele aglomerate, un microbuz pentru transportul până la Poarta I a Cetății. De asemenea, există o parcare mai mică în apropiere de Poarta I, la capătul unui urcuș abrupt pe străduțele din zonă.

În așteptarea verii, când numărul vizitatorilor Cetății Devei crește exponențial, autoritățile locale susțin că, în prezent, nu prea sunt soluții pentru telecabina rămasă pe butuci.

„În momentul de față, noi avem un proces penal și un proces civil pe rol (n.r. cu constructorii telecabinei). Avem o expertiză extrajudiciară făcută, care ne spune anumite disfuncționalități ale ei, dar nimic concret. Am încercat noi să contactăm cinci universități politehnice, care să ne trimită dintre profesorii universitari și să încercăm să găsim noi o soluție, deși este treaba, până la urmă, a producătorului, care trebuia să o facă să fie funcțională. I-au fost montați niște senzori, niște martori care să vadă procesul de rulare, ce se întâmplă, care sunt problemele potențiale cu înclinația, cu calea de rulare, cu partea de tracțiune, cablul de tracțiune și tamburii de pe capete. Și așteptăm să vedem rezultatul analizelor pe care le-au făcut”, a declarat, pentru Adevărul, Lucian Rus, primarul municipiului Deva.

El susține că în planurile municipalității ar putea intra construcția altei telecabine, dacă ascensorul de patru milioane de euro nu va mai putea fi folosit. Unele probleme au fost cauzate de amplasarea lui pe calea de rulare veche, folosită timp de două decenii de vechiul ascensor, un model diferit și cu o capacitate mai mică de transport al persoanelor.

„Cu privire la un nou ascensor, sunt doar discuții, dacă vom identifica o soluție de finanțare externă. Pe buget local, să mai dăm încă patru milioane și ceva de euro nu se va putea sub nicio formă, categoric. Acum am pus la dispoziție, din fața stației telecabinei, de la baza cetății, microbuze electrice care duc turiștii până la Poarta I”, a adăugat primarul Devei.

Noul ascensor, cu o capacitate de peste 30 de locuri, a fost instalat odată cu modernizarea celor două stații ale sale și a platformei de la poalele cetății. Telecabina a înlocuit vechiul lift, folosit timp de două decenii, de la începutul anilor 2000.

Cetatea Devei, fortul puternic de pe valea Mureșului

Cetatea Devei, atracția turistică principală a municipiului cu 60.000 de locuitori din vestul României, a fost ridicată în secolul al XIII-lea pe un pinten al Munților Poiana Ruscă, pe valea Mureșului, și a fost folosită, în primele secole, în scop militar. În secolul al XV-lea a aparținut Huniazilor, iar apoi mai multor familii princiare din Transilvania.

În Evul Mediu, Cetatea Deva a fost un obiectiv strategic pentru apărarea Transilvaniei. Fusese ridicată pe dealul ultimei ramificații a Munților Poiana Ruscă, iar în fața ei se întindeau Valea Mureșului și Munții Apuseni.

„Cetatea este de neînvins, fiind stăpână pe un râu așa important, care este apropiat, deoarece pe nicio altă cale nu se poate ajunge pe munte. Este aprovizionată întotdeauna cu tot ce este nevoie ca să susțină orice asediu puternic pentru trei sau mai mulți ani și are avantajele râului și ale pădurilor învecinate și ale munților, pentru a fi ajutată şi a se salva”, relata, în secolul al XVI-lea, cărturarul Giovanandrea Gromo, sfetnic şi expert militar al regelui Sigismund.

Două secole mai târziu, cetatea era considerată de Nicolae Bethlen cea mai reușită fortificație din Transilvania și una dintre cele mai rezistente din Europa, înaintea descoperirii armelor de foc, potrivit istoricului Ioan Andrițoiu.

În vara anului 1849, o mare parte a cetății a fost distrusă în urma unei explozii puternice în magazia de muniții pe care o adăpostea. Localnicii au folosit apoi ruinele sale pentru clădirea unor case din Deva.

Cu timpul, vechea cetate a devenit un reper turistic al Hunedoarei. În ultimul deceniu, cele trei incinte ale sale au fost reabilitate, pe rând, cu ajutorul fondurilor europene atrase de autoritățile locale din Deva.