Lucrările la un tronson important al Autostrăzii A3 ar putea fi gata în decembrie, cu aproximativ trei luni înainte de termenul prevăzut în contract. Dacă estimarea Asociației Pro Infrastructură se confirmă, șoferii vor putea circula pe 42,3 kilometri, între Poarta Sălajului și Nădășelu, iar apoi până la Târgu Mureș pe un traseu de peste 155 de kilometri de autostradă.

Șoferii vor putea circula din decembrie pe 42,3 kilometri ai Autostrăzii A3 Foto: sursa: Pro Infrastructura/FB

Anunțul vine după inaugurarea, pe 11 august, a lotului Zimbor-Poarta Sălajului. Potrivit Asociației Pro Infrastructură, turcii de la Ozaltin ar putea finaliza până în decembrie lucrările la devierile de traseu din zonele Topa Mică și Nădășelu, cu aproximativ trei luni înaintea termenului contractual.

„În decembrie, pe A3 de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș. După inaugurarea lotului Zimbor-Poarta Sălajului în 11 august, tragem nădejde că turcii de la Ozaltin pot să finalizeze devierile de la Topa Mică și Nădășelu cel mai târziu în decembrie, cu 3 luni înainte de termen”, a transmis Asociația Pro Infrastructură pe Facebook.

Dacă lucrările vor fi încheiate conform estimării, șoferii vor putea circula pe întregul tronson de 42,3 kilometri dintre Poarta Sălajului și Nădășelu și apoi pe Autostrada A3 până la Târgu Mureș, pe o distanță totală de peste 155 de kilometri.

„Așa cum se vede în filmare, UMB încă lucrează punctual pe și în afara aliniamentului autostrăzii. Turcii execută zonele cu viaductele de la Topa Mică și Nădășelu. Acesta este și punctul critic în care stă deschiderea: se instalează ultimele grinzi, iar structura cantilever este gata. Contractul de pe Nădășelu-Zimbor va împlini în curând 6 ani de existență, fiind semnat cu UMB în 28.12.2020, și prevede 12 luni de proiectare plus încă 24 de execuție. A primit ordinul de începere în 25.01.2021 autorizațiile de construire în mai multe etape în decursul anului 2021”, susține Pro Infrastructura.

Lucrările, întârziate ani de zile

Asociația Pro Infrastructură amintește că lotul Zimbor-Nădășelu trebuia să fie finalizat inițial în decembrie 2023. Chiar și luând în calcul disputele tehnice și dificultățile întâmpinate pe teren, termenul ar fi trebuit să fie cel târziu august 2024.

„Antreprenorul UMB este responsabil pentru o bună parte din întârziere, chiar dacă ținem cont de problemele cu alunecările masive cât și de bâlbele și indeciziile oficialilor CNAIR prin care am pierdut un an de zile”, susține organizația.

În prezent, UMB mai execută lucrări punctuale pe și în afara aliniamentului autostrăzii. Zonele considerate critice pentru deschiderea circulației sunt cele de la Topa Mică și Nădășelu, unde Ozaltin lucrează la viaducte.

„Acesta este și punctul critic în care stă deschiderea: se instalează ultimele grinzi, iar structura cantilever este gata”, precizează Asociația Pro Infrastructură.

Contractul pentru devieri a fost semnat în 2024

Contractul pentru lucrările de deviere a traseului în zonele Nădășelu și Topa Mică a fost semnat cu Ozaltin la 5 iunie 2024. Acesta prevede nouă luni pentru proiectare și alte 18 luni pentru execuție.

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la 4 august 2025, iar autorizațiile de construire au fost eliberate în mai multe etape, ultimele fiind emise la 11 iulie 2025 și 1 septembrie 2025, mai precizează Pro Infrastructură.