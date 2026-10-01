O tragedie cumplită s-a produs joi, 1 septembrie, în localitatea Ghidigeni, județul Galați, unde un tren de călători a lovit o autoutilitară la trecerea la nivel cu calea ferată. Patru persoane aflate în autoutilitară, un bărbat, două femei și un copil, au murit în urma impactului violent. Circulația feroviară este blocată.

Accident la calea ferată Foto: FB

Accidentul feroviar a fost anunțat la 112, la ora 16:12. Poliția Municipiului Tecuci a fost sesizată cu privire la faptul că un tren a lovit o autoutilitară la o trecere la nivel cu calea ferată.

La locul tragediei au fost mobilizate echipaje de intervenție, printre care o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o ambulanță SMURD tip B1 și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Galați.

De asemenea, la fața locului au ajuns polițiști din cadrul Biroului Rutier Tecuci, care au efectuat primele verificări.

Patru oameni au murit

Din cercetările preliminare a reieșit că o femeie de 26 de ani, din comuna Ghidigeni, conducea autoutilitara dinspre Ghidigeni către DE 581. Când a ajuns la trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția cu DJ 240, femeia nu ar fi respectat semnalele acustice și luminoase aflate în funcțiune și ar fi pătruns pe calea ferată.

În acel moment, autoutilitara a fost lovită de trenul care circula pe relația București-Iași.

Impactul a fost devastator. Șoferița, în vârstă de 26 de ani, și cei trei pasageri aflați în autoutilitară au decedat. Printre victime se află un bărbat de 64 de ani, o femeie de 45 de ani și o fată de 7 ani.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.