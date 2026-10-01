 Franța în flăcări: elevi mascați incendiază școli și îi stropesc pe profesori cu benzină. Protestele ar fi fost infiltrate de grupări anarhiste | adevarul.ro
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Franța în flăcări: elevi mascați incendiază școli și îi stropesc pe profesori cu benzină. Protestele ar fi fost infiltrate de grupări anarhiste

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Proteste violente au afectat școli din mai multe orașe ale Franței, pe fondul nemulțumirilor elevilor față de condițiile din sistemul de educație. Autoritățile spun că sute de școli au fost perturbate, iar confruntările dintre protestatari și forțele de ordine s-au soldat cu zeci de răniți.

Protestele elevilor au degenerat în Franța
Protestele elevilor au degenerat în Franța Foto: X@thetatvaindia

În unele cazuri, școlile au fost incendiate, au fost ridicate baricade, iar cadrele didactice și polițiștii ar fi fost agresați. Protestele au început în apropiere de Paris și s-au extins ulterior către mai multe orașe.

Sute de școli afectate

Primele proteste de amploare au izbucnit pe 21 septembrie, în apropierea începutului noului an școlar, la un liceu din Créteil, o suburbie a Parisului, scrie The Sun.

De atunci, manifestațiile s-au extins către orașe precum Lille, Bordeaux, Lyon și Marsilia.

Autoritățile franceze afirmă că cel puțin 360 de școli au fost afectate de proteste. Aproximativ 625 de persoane, majoritatea elevi cu vârste între 15 și 18 ani, au fost arestate, iar 85 de polițiști au fost răniți. Alte 119 persoane, în principal elevi și studenți, au fost rănite, potrivit autorităților.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a avertizat cu privire la o „creștere semnificativă a violenței”.

Incidente în mai multe școli

La liceul Victor-Hugo din Marsilia, mai mulți membri ai personalului, inclusiv directorul și adjunctul acestuia, ar fi fost stropiți cu benzină în timpul protestelor.

La Bordeaux, un pompier a fost rănit după ce un recipient cu aerosol a explodat în apropierea unei școli, potrivit relatărilor citate de presa franceză.

O altă înregistrare video ar fi surprins un incendiu la liceul Nelson Mandela din Nantes.

La Paris, directorul liceului Jean-Pierre Timbaud ar fi fost lovit în picior de o petardă. Într-un alt incident, un director de școală ar fi fost lovit în cap de un adolescent care nu era elev al instituției.

Au fost raportate și accidente în rândul protestatarilor. Un adolescent ar fi suferit răni grave la o mână după ce a folosit incorect o rachetă de semnalizare.

Acuzații privind intervențiile poliției

Violențele au fost însoțite și de acuzații privind folosirea excesivă a forței de către poliție.

Un adolescent de 14 ani ar fi pierdut mai mulți dinți după ce un polițist ar fi folosit o grenadă lacrimogenă la mică distanță de fața sa. Poliția a deschis o anchetă în acest caz, iar procurorii au susținut că adolescentul ar fi agresat anterior o polițistă.

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Incidentele au amplificat tensiunile dintre manifestanți și forțele de ordine.

Macron cere încetarea violențelor

Președintele Emmanuel Macron a cerut încetarea violențelor, recunoscând în același timp nemulțumirile exprimate de tineri.

„Pot să aud și să înțeleg anxietățile și furia pe care le pot simți tinerii noștri. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste temeri nu legitimează violența”, a declarat Macron.

Președintele francez a acuzat, de asemenea, mai mulți politicieni că alimentează tensiunile prin prezența lor la școli și prin încurajarea elevilor să participe la proteste.

Potrivit unei note atribuite serviciilor de informații franceze și publicate de BFMTV, protestele ar fi fost influențate de organizații sindicale studențești și de grupări politice apropiate de extrema stângă.

Aceste acuzații sunt contestate de participanții la proteste și de organizațiile care îi reprezintă.

Nemulțumiri privind condițiile din școli

Elevii și sindicatele susțin că protestele au la bază probleme reale ale sistemului de educație, inclusiv lipsa personalului și degradarea infrastructurii.

La liceul Saint-Exupéry din Créteil, unde a avut loc una dintre primele blocade, elevii au cerut numirea unui director adjunct, a unei asistente medicale și a unui angajat specializat în sprijinirea elevilor cu nevoi speciale.

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În alte școli, protestatarii au reclamat lipsa sălilor și a mobilierului.

Elevii liceului Paul-Éluard din Saint-Denis au vorbit despre prezența șobolanilor și gândacilor în clădire, dar și despre probleme legate de încălzire și ventilație.

Alte nemulțumiri vizează regulile privind telefoanele mobile, volumul temelor și timpul petrecut la cantine.

Autoritățile susțin însă că unele dintre incidente au fost provocate sau amplificate de persoane din afara școlilor, iar rețelele sociale și utilizarea artificiilor au contribuit la escaladarea violențelor.

Potrivit autorităților, trotinetele electrice ar fi fost folosite în unele cazuri pentru transportul rachetelor și pentru fuga rapidă de la locul incidentelor.

Protestele au loc pe fondul unei greve naționale

Manifestațiile din școli au coincis cu o grevă națională la care au participat mii de pompieri, profesori și alți angajați din sectorul public.

Aceștia protestează față de nivelul salariilor și față de perspectiva unor reduceri bugetare.

Protestele din jurul începerii anului școlar nu sunt neobișnuite în Franța, iar în anii anteriori au fost raportate blocaje și confruntări cu poliția. De această dată, însă, amploarea și nivelul de violență al unor incidente au determinat autoritățile să avertizeze asupra riscului unei noi escaladări.

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