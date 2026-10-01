 Un bărbat de 55 de ani a murit după ce a fost rănit grav de un urs, într-un lan de porumb din Brașov | adevarul.ro
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Un bărbat de 55 de ani a murit după ce a fost rănit grav de un urs, într-un lan de porumb din Brașov

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Un bărbat de 55 de ani a murit după ce a fost atacat și rănit grav de un urs pe un câmp din extravilanul localității Cuciulata, județul Brașov. Victima era originară din satul Comăna. Incidentul a fost semnalat miercuri, 30 septembrie, printr-un apel la 112.

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Foto: Facebook

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiștii de la Secția de Poliție Rurală Hoghiz au fost anunțați în jurul orei 12:50 că o persoană ar fi fost atacată de un animal sălbatic în zona localității Cuciulata, notează Agerpres

La fața locului a ajuns și un echipaj medical, însă rănile suferite de bărbat au fost extrem de grave. Medicii au constatat decesul acestuia.

Corpul victimei a fost transportat la unitatea de medicină legală, unde urmează să fie efectuată necropsia. Investigația medico-legală va contribui la stabilirea exactă a cauzei decesului.

Potrivit informațiilor apărute după incident, bărbatul se afla pe câmp împreună cu soția sa în momentul atacului. Femeia ar fi reușit să fugă și să se refugieze în mașină, de unde a sunat la 112.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, informații suplimentare despre împrejurările exacte în care animalul s-a apropiat de cei doi.

Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări sub coordonarea procurorului de caz pentru a stabili cum s-a produs atacul și toate circumstanțele în care bărbatul și-a pierdut viața.

„La data de 30 septembrie, în jurul orei 12:50, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Hoghiz au fost sesizați printr-un apel de urgență cu privire la faptul că o persoană ar fi fost atacată de un animal sălbatic, incident care s-ar fi petrecut în zona localității Cuciulata, din județul Brașov. (…) La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical pentru acordarea de sprijin de specialitate, însă, din cauza gravității leziunilor, a fost declarat decesul”, a transmis IPJ Brașov.

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