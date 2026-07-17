 Construcția marilor viaducte de pe Autostrada Transilvania, la final. Aproape 600 de grinzi, montate la Nădășelu și Topa Mică | adevarul.ro
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Video Construcția marilor viaducte de pe Autostrada Transilvania, la final. Aproape 600 de grinzi, montate la Nădășelu și Topa Mică

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Cele mai multe dintre cele aproape 600 de grinzi ale marilor viaducte aflate în șantier pe Autostrada A3 Cluj-Napoca - Oradea au fost montate, iar constructorii lucrează la turnarea plăcilor de suprabetonare. Lucrările la devierile de la Nădășelu și Topa Mică sunt într-un stadiu avansat.

Consolele viaductului Nădășelu. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Doar câteva grinzi au mai rămas de montat pe Viaductul Nădășelu. Foto: Daniel Guță

Montarea grinzilor pe cele două viaducte uriașe aflate în șantier la Nădășelu și Topa Mică se apropie de final.

Aproape 600 de grinzi montate pe cele două viaducte

La viaductul Topa Mică, lung de doi kilometri, au fost ridicate pe poziții cele 400 de grinzi din beton, iar constructorii lucrează la turnarea plăcii de suprabetonare. La Nădășelu au mai rămas de montat doar câteva dintre cele 192 de grinzi, iar lucrările la structura casetată realizată în console se apropie, de asemenea, de final.

Într-un stadiu avansat se află și lucrările la riglele de coronament, dispozitivele antiseismice și aparatele de reazem, informa recent Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„După finalizarea montării grinzilor din beton pe cele două viaducte, constructorii vor mai avea de efectuat următoarele lucrări: suprabetonarea plăcilor, hidroizolația, structura rutieră, montarea parapetelor de protecție, racordarea cu terasamentele și instalarea sistemului de semnalizare”, arăta directorul CNAIR.

Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Imaginea 1/12: Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Viaductul Topa Mică Iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg

Cele două viaducte spectaculoase sunt construite pe tronsonul de autostradă dintre Nădășelu, în județul Cluj, și Poarta Sălajului, în județul Sălaj. Lucrările la cele două structuri au fost licitate și contractate separat, fiind realizate de constructorul turc Özaltın, în cadrul unei investiții de 995 de milioane de lei, fără TVA, finanțată prin Programul Transport 2021–2027.

Viaductele construite în mai puțin de doi ani

Construcția celor două viaducte a început în primăvara anului 2025. Viaductul de la Nădășelu are o lungime de 1,2 kilometri, iar cel de la Topa Mică măsoară peste doi kilometri. Cele două proiecte presupun lucrări complexe de infrastructură, necesare pentru traversarea unor zone cu relief dificil și terenuri afectate de instabilitate.

Viaductul de la Nădășelu a fost proiectat după modificarea traseului inițial al autostrăzii, ca urmare a instabilității terenului din zona deluroasă a localității. Proiectul prevedea inițial ocolirea satului pe malul drept al văii Nadășului, însă traseul a fost coborât cu aproximativ 100 de metri, mai aproape de gospodării. Noua variantă a însemnat realizarea unui viaduct lung de 1,2 kilometri, construit prin metoda consolei echilibrate, care traversează inclusiv zona cimitirului din Nădășelu.

Viaductul de la Topa Mică este construit pe un sector de autostradă cu o lungime aproape dublă față de cel de la Nădășelu. Pentru evitarea terenurilor instabile, traseul a fost mutat pe versantul opus celui prevăzut în proiectul inițial.

Primii kilometri de autostradă, așteptați în august

Finalizarea lucrărilor pe tronsonul Nădășelu–Zimbor–Poarta Sălajului este așteptată în acest an. Primii aproximativ 13 kilometri ar urma să fie deschiși traficului în luna august, între Zimbor și Poarta Sălajului, iar tronsonul Nădășelu–Zimbor va putea fi inaugurat odată cu finalizarea lucrărilor la noile viaducte.

Tot în 2026 este așteptată și finalizarea tronsonului Suplacu de Barcău–Chiribiș, cu o lungime de 26,35 kilometri, în județul Bihor. Astfel, circa 70 de kilometri din Autostrada Transilvania ar urma să fie deschiși circulației până la sfârșitul acestui an.

Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Imaginea 1/8: Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) jpg
Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) jpg
Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) jpg
Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg
Viaductul Nadaselu, iulie 2026 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) jpg

Autostrada Transilvania (A3) a fost proiectată inițial pentru a lega Brașovul de Oradea și de frontiera cu Ungaria, prin vama Borș. Traseul actual va lega orașele Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Zalău și Oradea de frontiera cu Ungaria.

Până în prezent, cea mai lungă porțiune continuă deschisă circulației are aproximativ 113 kilometri, între Târgu Mureș și Nădășelu. Ultimele sectoare din zona orașului Zalău, dintre Poarta Sălajului și Nușfalău, care cuprind și tunelul Meseș, lung de aproape trei kilometri, sunt estimate pentru finalizare până în 2031.

După finalizarea lucrărilor la cele două viaducte și la secțiunile dintre Nădășelu și Poarta Sălajului, cu o lungime totală de 42,84 kilometri, se va putea circula continuu pe aproximativ 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș.

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