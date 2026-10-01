Ionuț, tânărul cioban de 19 ani care a plecat cu oile și nu s-a mai întors, este de negăsit. Peste 50 de oameni îl caută

Ionuț Alin Constantin, un tânăr de 19 ani din comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, este căutat după ce a plecat marți dimineață cu oile la pășunat și nu s-a mai întors acasă. Animalele au revenit singure, iar telefonul tânărului este închis.

Ionuț este căutat de zeci de oameni Foto: Facebook

Familia a așteptat ca Ionuț să se întoarcă, însă, văzând că acesta nu apare, a cerut ajutorul autorităților. Poliția a fost sesizată, iar miercuri peste 50 de persoane, între care primarul comunei Runcu Salvei, Daniel Pop, s-au mobilizat pentru a-l căuta pe tânăr.

Căutările s-au desfășurat în zona în care Ionuț obișnuia să meargă cu oile. Potrivit primarului, echipele au verificat o mare parte din teren, însă fără să găsească vreo urmă a tânărului.

„Au fost peste 50 de persoane care s-au mobilizat. Am acoperit cam toată zona în care obișnuia să meargă cu oile la pășunat. Am vorbit cu poliția și au zis să aștept astăzi să vină ei, că mai urmăresc și alte piste”, a declarat Daniel Pop pentru Bistrițeanul.

Anchetatorii urmează să verifice inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere din comună. În funcție de informațiile obținute, autoritățile vor decide cum vor continua căutările.

Primarul spune că, din discuțiile purtate cu familia, nu reiese că tânărul ar fi avut probleme înainte de dispariție.

„Chiar am discutat cu familia, nu ar fi fost probleme. El iubea animalele, de mic s-a ocupat de ele, nu a mai plecat niciodată de acasă. Telefonul îi e închis, deci nu se poate lua legătura cu el. Sperăm să fie bine undeva”, a mai spus edilul.

Prietenii tânărului vor să continue căutările și fac apel la oamenii din zonă să li se alăture.

„Este un apel între noi, prietenii, să ne mobilizăm să îl căutăm!”, a transmis unul dintre prietenii lui Ionuț.

Poliția face apel la persoanele care dețin informații despre tânărul dispărut sau care l-au văzut să anunțe imediat autoritățile, la numărul de urgență 112.