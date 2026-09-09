 Imagini de pe șantierul Autostrăzii Unirii A8, care va lega Moldova de Transilvania. Peste 300 de oameni și 240 de utilaje lucrează pe primul lot montan | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Alina Gorghiu, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Video Imagini de pe șantierul Autostrăzii Unirii A8, care va lega Moldova de Transilvania. Peste 300 de oameni și 240 de utilaje lucrează pe primul lot montan

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Lucrările la primul lot montan al Autostrăzii Unirii A8 avansează într-un ritm susținut. Peste 300 de oameni și 240 de utilaje și echipamente sunt mobilizate în prezent pe lotul 1D Joseni–Ditrău, în județul Harghita.

Autostrada care va lega Moldova de Transilvania avansează
Autostrada care va lega Moldova de Transilvania avansează Foto: sursa: captură video CNAIR

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu, Cosma a prezentat imagini de pe șantierul Autostrăzii Unirii.

„Lucrări în forță pe primul sector al Autostrăzii Unirii A8 montan! La mai puțin de o lună de la startul efectiv al lucrărilor, constructorul român de pe lotul 1D Joseni- Ditrău confirmă începutul foarte bun pe care l-am văzut încă din etapa de pregătire a șantierului”, a scris Horațiu Cosma pe Facebook.

Potrivit secretarului de stat, mobilizarea constructorului este una consistentă, pe șantier fiind prezenți peste 300 de muncitori și 240 de utilaje și echipamente. Este primul lot de autostradă construit în județul Harghita.

Ce lucrări se desfășoară pe șantier

În prezent, pe cei 14,4 kilometri ai lotului Joseni–Ditrău se desfășoară simultan mai multe categorii de lucrări. Constructorul execută terasamente și umpluturi, lucrări de consolidare și de îmbunătățire a terenului de fundare, dar și lucrări la pasaje și ecoducte.

„Este exact ritmul pe care ni-l doream, după ce am finalizat proiectarea cu trei luni înainte de termen, fapt ce a permis demararea lucrărilor în vârful acestui sezon de lucru”, a transmis secretarul de stat.

Pe traseul celor 14,4 kilometri sunt prevăzute 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și trei ecoducte, destinate asigurării permeabilității faunei.

Totodată, proiectul mai include un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie către următorul lot, 2A Ditrău–Grințieș, soluție care va permite sectorului Joseni–Ditrău să funcționeze independent.

În paralel cu lucrările de pe lotul 1D, autoritățile pregătesc documentația necesară pentru autorizarea lucrărilor pe următorul sector montan al A8, lotul 2A Ditrău–Grințieș.

Autostrada A8, cunoscută drept Autostrada Unirii, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România. Traseul este destinat să asigure legătura rutieră de mare viteză între Moldova și Transilvania, urmând să continue până la frontiera cu Republica Moldova, peste Prut.

Lucrările vor putea fi urmărite online

Progresul șantierului va putea fi urmărit și de public. Potrivit lui Horațiu Cosma, constructorul are obligația, conform contractului, să asigure supravegherea online a lucrărilor prin intermediul unor camere web instalate în punctele de lucru.

Imaginile sunt disponibile pe site-ul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR).

„Un element important este și transparența în urmărirea acestui proiect. Conform contractului, constructorul asigură supravegherea online a lucrărilor, prin camere web instalate în punctele de lucru, iar imaginile sunt disponibile pe site-ul CNIR”, a precizat Cosma.

„În plus, atât antreprenorul, cât și supervizorul contractului vor realiza, alternativ, în fiecare săptămână, filmări cu drona pe întreg aliniamentul șantierului. Vom putea urmări, astfel, pas cu pas, evoluția primului șantier ce face parte din sectorul montan al Autostrăzii Unirii”, a adăugat secretarul de stat.

Horațiu Cosma afirmă că evoluția lucrărilor de la Joseni–Ditrău reprezintă un semnal pozitiv pentru continuarea proiectului A8.

„A8 avansează zi de zi. Iar ceea ce vedem acum, între Joseni și Ditrău, ne dă motive serioase de optimism pentru următorii ani. Obiectivul nostru este unul extrem de ambițios: legătura pe autostradă dintre Moldova și Transilvania, un proiect așteptat de generații și care va schimba fundamental conectivitatea dintre cele două provincii istorice”, a mai spus Horațiu Cosma.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”
digi24.ro
image
Noul model „de familie” cu care Dacia vrea să dea lovitura în Europa în următorii ani: „Va rivaliza la vânzări cu Duster”
stirileprotv.ro
image
Robert Turcescu a fost prima variantă de nou șef la TVR. „M-a contactat AUR, le-am explicat”. Jurnalistul a dezvăluit detalii din culise. Ce mesaj îi transmite Sorinei Matei, cea care a preluat conducerea
gandul.ro
image
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
mediafax.ro
image
El e primul antrenor care a spus PAS celor de la FCSB. „M-a sunat Gigi Becali să iau avionul să vin la București”
fanatik.ro
image
Analiză Libertatea: Serviciile de informații din România au copiat modelul militarizat de funcționare de la serviciile rusești
libertatea.ro
image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
digisport.ro
image
Cătălin Măruță, prima confruntare cu PRO TV după plecarea la Antena 1. Ce audiență a făcut „Furnicuțele”
click.ro
image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de "o legiune de copii înainte de începerea unui război civil"
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Sute de mii de români își pierd pensia dacă nu depun un document în septembrie. Casa de pensii avertizează
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Harta lumii pe care o știm de aproape 500 de ani ar putea fi înlocuită. România susține schimbarea
playtech.ro
image
Detaliul spectaculos de pe biletele și abonamentele fanilor Universității Craiova! Ce ascunde fiecare sector de pe „Ion Oblemenco”
fanatik.ro
image
Care este diferența dintre untul cu 65% și cel cu 82% grăsime. Pe care să îl alegi pentru prăjituri și gătit
ziare.com
image
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
digisport.ro
image
Salată de paste cu fasole. De ce este preparatul perfect pentru serile de septembrie?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Sărbătoare în Calendarul Ortodox. Sfinții prăznuiți pe 9 septembrie 2026
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la doar 46 de ani! Ce s-a întâmplat în Elveția
click.ro
image
Cât de ieftin este să trăiești în Chișinău? Experiența unor vloggeri români: „Așa preț nu am mai pomenit”
click.ro
image
Țuica făcută acasă poate aduce amenzi uriașe, până la 100.000 de lei. Ce regulă trebuie respectată de gospodarii români
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia jpg
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
image
O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la doar 46 de ani! Ce s-a întâmplat în Elveția

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei