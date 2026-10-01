Militarii ruși ar fi pierdut moaștele cneazului Dmitri Donskoi în timpul retragerii de pe direcția Liman

Biserica Ortodoxă Rusă a confirmat pierderea unor relicve atribuite cneazului Dmitri Donskoi, transportate pe front pentru a „ridica moralul” militarilor ruși. Potrivit relatărilor din presa ucraineană, caseta în care se aflau relicvele ar fi fost abandonată pe câmpul de luptă în timpul retragerii trupelor ruse în zona Liman.

Caseta cu moaștele cneazului Dmitrie Donskoi trimisă pe front Foto: X@karaylo

În septembrie, conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse ar fi trimis pe front un fragment despre care se susține că provine din mâna dreaptă a cneazului Dmitri Donskoi. Relicvele urmau să contribuie, potrivit reprezentanților bisericii, la „consolidarea spirituală” a militarilor ruși.

Înainte de plecarea spre front, caseta cu relicve a fost purtată într-o procesiune religioasă pe străzile Moscovei.

Ulterior, în Donețk, teritoriu ocupat de Rusia, militari ruși și reprezentanți ai administrației locale instalate de Moscova au participat la o slujbă religioasă în apropierea unui memorial dedicat celui de-Al Doilea Război Mondial. Participanții s-ar fi rugat și s-ar fi închinat la moaște.

Mitropolitul de Donețk și Mariupol, Vladimir, a rostit, de asemenea, rugăciuni pentru „ajutorul lui Dumnezeu” pentru trupele ruse.

Moaștele, abandonate în timpul retragerii

Potrivit relatărilor citate de presa ucraineană, în timpul unei retrageri din apropierea orașului Lîman, militarii ruși ar fi lăsat pe câmpul de luptă caseta în care se aflau moaștele atribuite lui Dmitri Donskoi.

Biserica Ortodoxă Rusă ar fi recunoscut ulterior că fragmente din moaște au fost pierdute.

Informația a fost relatată de publicația ucraineană „Divoglia”, citată de LB.ua. Circumstanțele exacte în care caseta ar fi fost abandonată nu au fost prezentate.

Nu ar fi primul caz

Relicvele lui Dmitri Donskoi nu ar fi primele relicve religioase despre care presa ucraineană relatează că au fost pierdute de militarii ruși pe front.

În luna iulie, militarii ruși ar fi pierdut în regiunea Donețk, aflată parțial sub ocupație rusă, relicve atribuite cneazului Aleksandr Nevski. Acestea ar fi fost transportate pentru o slujbă religioasă.

Cu un an înainte, militarii ruși ar fi pierdut, tot pe front, relicve atribuite Matronei din Moscova.