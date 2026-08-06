 Schimbare majoră pe piața muncii. Angajarea lucrătorilor străini se mută în online. Anunțul MAI | adevarul.ro
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Schimbare majoră pe piața muncii. Angajarea lucrătorilor străini se mută în online. Anunțul MAI

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Ministerul Afacerilor Interne a anunțat joi lansarea unei platforme digitale prin care angajatorii, agențiile de plasare și autoritățile vor gestiona online principalele proceduri privind accesul cetățenilor din state terțe pe piața muncii din România.

muncitor santier
MAI a lansat platforma unică pentru angajarea muncitorilor străini FOTO Arhivă

Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, Hotărârea privind stabilirea categoriilor de date, precum și a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate pentru platforma electronică WorkinRomania.gov.ro și pentru evidențele informatice ale instituțiilor publice interconectate cu aceasta, a anunțat MAI printr-un comunicat. Totodată, a fost lansată platforma oficială a Guvernului destinată gestionării procedurilor privind accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România.

Potrivit MAI, WorkinRomania.gov.ro este „primul sistem digital integrat prin care angajatorii, agențiile de plasare a lucrătorilor străini și autoritățile competente gestionează, într-un flux electronic unitar, principalele proceduri privind accesul cetățenilor din state terțe pe piața muncii din România”.

Platforma a fost implementată în cadrul Hub-ului de servicii al Ministerului Afacerilor Interne și a fost dezvoltată de specialiștii instituției în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România.

Proceduri disponibile în prima etapă

Conform MAI, în prima etapă de operaționalizare, platforma permite desfășurarea exclusiv online a procedurilor privind înregistrarea și autorizarea angajatorilor, autorizarea și prelungirea autorizării agențiilor de plasare a străinilor pe piața muncii din România, depunerea documentelor justificative în format electronic, transmiterea notificărilor și comunicărilor oficiale, urmărirea în timp real a stadiului fiecărei cereri și comunicarea actelor administrative prin intermediul contului utilizatorului.

Platforma permite, de asemenea, desemnarea persoanelor care acționează în numele angajatorilor sau al agențiilor de plasare, utilizarea semnăturii electronice calificate și asigurarea trasabilității operațiunilor.

Ministerul precizează că, în etapele următoare, aceeași platformă va susține și fluxurile electronice privind cererile unice pentru acordarea vizelor de lungă ședere pentru angajare în muncă, prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă și alte servicii digitale prevăzute de legislație.

Beneficiile anunțate de autorități

Potrivit comunicatului, platforma reduce timpul de soluționare a cererilor și elimină transmiterea repetată a acelorași documente către instituții diferite. Prin interconectarea sistemelor informatice ale autorităților competente, aceasta permite verificări automate și schimbul securizat de informații necesare soluționării cererilor.

Utilizatorii vor avea acces permanent la dosarul electronic, vor putea urmări fiecare etapă a procedurii și vor primi notificări automate privind solicitările de completare sau soluțiile adoptate. De asemenea, MAI susține că platforma contribuie la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea transparenței procesului administrativ.

În comunicat se mai arată că platforma contribuie la prevenirea migrației ilegale, la protejarea lucrătorilor străini și la creșterea gradului de conformare a angajatorilor și agențiilor de plasare la obligațiile prevăzute de lege.

Instituțiile implicate în funcționarea platformei

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Comunicații și Tehnologia Informației, dezvoltă și administrează tehnic platforma. Inspectoratul General pentru Imigrări soluționează procedurile din competența sa privind regimul străinilor și dreptul de ședere în scop de muncă, inclusiv cererile pentru acordarea și prelungirea dreptului de ședere, emite documentele specifice și participă la schimbul electronic de date necesar fundamentării deciziilor administrative.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă administrează modulul destinat înregistrării și autorizării angajatorilor și agențiilor de plasare și configurează fluxurile de lucru aferente acestor proceduri. Ministerul Afacerilor Externe participă, prin sistemul național de vize și platforma eViza, la fluxurile privind acordarea vizelor de lungă ședere pentru angajare, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală furnizează informațiile necesare verificărilor fiscale prevăzute de lege.

Totodată, Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, contribuie la verificarea calificărilor și diplomelor în cazurile prevăzute de legislație.

Potrivit MAI, platforma este interconectată și cu evidențele Oficiului Național al Registrului Comerțului, Registrul general de evidență a salariaților REGES-ONLINE și cu alte sisteme informatice necesare verificărilor prevăzute de lege.

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