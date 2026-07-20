Românii caută cu disperare joburi: „A dispărut sentimentul de stabilitate”. Cei mai activi candidați

Primele șase luni ale anului 2026 au adus peste 110.000 de locuri de muncă noi și mai mult de 6,7 milioane de aplicări, potrivit unei analize realizate de platforma de recrutare eJobs. Deși numărul ofertelor de angajare a fost cu 15% mai mic față de aceeași perioadă a anului trecut, interesul candidaților pentru schimbarea sau găsirea unui loc de muncă a crescut puternic.



Potrivit directorului general al eJobs, Bogdan Badea, nivelul aplicărilor este cel mai ridicat din ultimii ani și se apropie de cel înregistrat în 2021, în perioada pandemiei, relatează Agerpres.

„Comparaţia cu perioada ianuarie - iunie 2025 ne arată o evoluţie de 27% aferentă acestui an şi o activare în forţă a unor categorii de candidaţi care erau destul de greu de mobilizat pe piaţa muncii, respectiv cei din segmentul de vârstă 45+ şi cei foarte tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani”, a declarat Bogdan Badea

Tot mai mulți candidați peste 45 de ani și adolescenți caută un loc de muncă

Analiza eJobs arată că persoanele de peste 45 de ani au generat aproximativ 810.000 de aplicări în prima jumătate a anului, cu 31% mai multe decât în 2025. De asemenea, candidații cu vârste sub 18 ani au depășit pragul de 65.000 de aplicări, în creștere cu 22%.



„A dispărut sentimentul de stabilitate”

Potrivit lui Bogdan Badea, această evoluție reflectă preocuparea tot mai mare a românilor pentru stabilitatea financiară.

„Într-un context economic cu fluctuaţii frecvente, în care a dispărut sentimentul de stabilitate, oamenii acordă o atenţie sporită nevoii de a avea o siguranţă financiară, iar în cele mai multe cazuri aceasta echivalează cu siguranţa locului de muncă”, a explicat acesta.

Oficialul eJobs subliniază că mulți dintre candidații peste 45 de ani caută locuri de muncă mai bine plătite sau mai stabile, în timp ce adolescenții încearcă să acumuleze experiență profesională cât mai devreme.

Retailul domină la capitolul aplicări

Retailul rămâne sectorul care atrage cele mai multe candidaturi, cu aproape 2,2 milioane de aplicări în primele șase luni ale anului. La distanță considerabilă se află domenii precum serviciile, financiar-bancar, call-center/BPO, industria alimentară, turismul și IT-ul.

Tot retailul este și principalul generator de locuri de muncă, cu aproximativ 24.000 de posturi publicate de la începutul anului.

„Numărul mare de aplicări din retail se explică şi prin faptul că acesta este şi sectorul care a postat cele mai multe joburi de la începutul anului”, a precizat Bogdan Badea.

Companiile caută în special candidați la început de carieră

Tendința observată și în 2025 se menține: angajatorii recrutează în principal candidați entry-level, pentru poziții care necesită cel mult doi ani de experiență.

„Se păstrează tendinţa pe care am văzut-o şi anul trecut, de a recruta preponderent candidaţi entry-level, adică pentru joburi care nu cer mai mult de doi ani de experienţă”, arată analiza.

Specialiștii, managerii și profesioniștii cu experiență rămân cei mai stabili angajați de pe piață, motiv pentru care mobilitatea lor profesională este redusă, iar companiile publică mai puține poziții dedicate acestui segment.

În prezent, pe platformele eJobs și iajob sunt disponibile peste 24.000 de locuri de muncă.