 Aplicația e-Terra se apropie de reluarea activității. Platforma este în etapa finală de testare după migrarea în Cloudul Guvernamental | adevarul.ro
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Aplicația e-Terra se apropie de reluarea activității. Platforma este în etapa finală de testare după migrarea în Cloudul Guvernamental

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Aplicația e-Terra, utilizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), se află în etapa finală de testare înainte de a fi repusă în funcțiune, după finalizarea reconstrucției infrastructurii informatice și migrarea acesteia în Cloudul Guvernamental, a anunțat Guvernul într-un comunicat de presă.

e-Terra se află în etapa finală de testare înainte de a fi repusă în funcțiune. FOTO: arhivă
e-Terra se află în etapa finală de testare înainte de a fi repusă în funcțiune. FOTO: arhivă

Potrivit Executivului, aplicația a fost deja instalată și configurată în noua infrastructură centralizată, urmând să fie disponibilă utilizatorilor după încheierea tuturor verificărilor tehnice.

Teste realizate de DNSC, STS și Cyberint

În prezent, sistemul este supus unui proces complex de validare, care include teste de securitate, funcționalitate și performanță.

Aceste verificări sunt efectuate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint.

Potrivit Guvernului, scopul testelor este identificarea eventualelor vulnerabilități sau probleme care ar putea afecta securitatea, stabilitatea și disponibilitatea serviciilor.

„Fiecare aspect identificat este remediat și retestat, astfel încât platformele să fie repuse în funcțiune numai după confirmarea îndeplinirii cerințelor operaționale și a gestionării adecvate a riscurilor de securitate”, se arată în comunicat.

Guvernul extinde măsurile de securitate cibernetică în toate instituțiile publice

Executivul precizează că incidentul informatic care a afectat ANCPI este tratat ca un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică.

În paralel cu remedierea problemelor, Guvernul, împreună cu DNSC și STS, a transmis tuturor instituțiilor publice centrale și locale o informare privind măsurile necesare pentru creșterea rezilienței cibernetice și prevenirea unor incidente similare.

Documentul conține recomandări tehnice și organizatorice privind protecția sistemelor informatice, verificarea și testarea copiilor de siguranță, actualizarea planurilor de continuitate și respectarea obligațiilor prevăzute de legislația în domeniul securității cibernetice.

Potrivit Guvernului, obiectivul este reducerea riscului unor atacuri care ar putea afecta funcționarea serviciilor publice esențiale.

Măsuri suplimentare de protecție

Executivul anunță că, împreună cu DNSC și ANCPI, implementează măsuri suplimentare pentru securizarea infrastructurii informatice.

Printre acestea se numără segmentarea rețelei, introducerea autentificării multi-factor pentru conturile privilegiate și monitorizarea permanentă a sistemelor.

„Vom continua să comunicăm public evoluția procesului și momentul repunerii în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice vor fi finalizate cu succes”, transmite Guvernul.

Aplicația e-Terra este una dintre cele mai importante platforme informatice utilizate în activitatea de cadastru și publicitate imobiliară din România, fiind folosită pentru înregistrarea și gestionarea informațiilor din domeniul imobiliar.

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