Curierul aduce comanda de mâncare care ajunge deteriorată sau incompletă: cine răspunde

O caserolă vărsată sau un preparat lipsă nu reprezintă doar un inconvenient. Atunci când comanda nu corespunde celor cumpărate, puteți solicita remedierea problemei. Important este să identificați comerciantul și să păstrați dovezile.

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Cui vă adresați

Pentru preparatele necorespunzătoare sau care nu corespund descrierii, răspunderea revine vânzătorului, de regulă restaurantul. Dacă ați comandat printr-o aplicație, verificați confirmarea comenzii și condițiile serviciului: cine vinde mâncarea și cine își asumă livrarea?

În cazul deteriorării în timpul transportului, aceste informații sunt importante pentru stabilirea responsabilității. Nu presupuneți că persoana care vă predă comanda este singura căreia îi puteți reclama problema. Semnalați incidentul în aplicație și transmiteți reclamația restaurantului, precizând dacă problema privește conținutul comenzii, ambalarea sau transportul.

Ce puteți solicita

Pentru produsele lipsă, cereți completarea comenzii sau restituirea sumei aferente. Pentru preparatele deteriorate, puteți solicita înlocuirea ori rambursarea, în funcție de situație. Dacă numai o parte a comenzii este afectată, aceasta nu justifică automat restituirea întregului preț.

Faptul că mâncarea este perisabilă nu înlătură drepturile privind o comandă necorespunzătoare. Reclamația nu trebuie confundată cu returul în 14 zile, fără motiv, care nu se aplică produselor ce se deteriorează sau expiră rapid.

Cum formulați reclamația

Verificați comanda cât mai repede și fotografiați produsele, ambalajele și eventualele scurgeri. Păstrați confirmarea comenzii, dovada plății și conversațiile cu serviciul de asistență. Sesizarea rapidă ajută la documentarea stării în care ați primit mâncarea.

Scrieți concret: „Comanda nr. ___, primită la data ___, ora ___, conține următoarele probleme: ___. Atașez fotografii și dovada plății. Solicit ___ și confirmarea în scris a soluției.”

Indicați exact preparatul lipsă sau deteriorat și suma solicitată. O reclamație precisă este mai utilă decât o apreciere generală precum „comanda a fost dezamăgitoare”.

Dacă problema nu este soluționată, puteți sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, anexând documentele și corespondența. O recenzie publică poate descrie experiența, dar nu înlocuiește reclamația.

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