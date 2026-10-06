Polițiștii din cadrul DGPMB, Serviciul de Investigații Criminale Central, au efectuat marți, 6 octombrie, o nouă percheziție în județul Ilfov, în cadrul unui dosar care vizează o rețea suspectată că a introdus în România autoturisme de lux provenite din străinătate și le-a revândut folosind documente false.



Acțiunea reprezintă o continuare a operațiunii desfășurate la 27 august, când au fost efectuate șase percheziții în București și în județele Ilfov și Dâmbovița, iar cinci bărbați au fost reținuți pentru infracțiuni de tăinuire și înșelăciune.

În urma percheziției de marți, un bărbat a fost dus la audieri și ulterior reținut pentru 24 de ore.

Prejudiciul estimat în dosar se ridică la aproximativ 120.000 de euro.

Potrivit unor surse, suspecții ar fi procurat autoturisme de lux din Canada prin contracte de leasing sau finanțare, fără a mai respecta ulterior obligațiile de plată. După introducerea în România, vehiculele ar fi fost înmatriculate provizoriu cu ajutorul unor documente falsificate, pentru a crea aparența legalității.

Cele două BMW X5 au fost depistate și ridicate de polițiști Foto: Captură DGPMB

Printre mașinile vizate de anchetă se numără două modele BMW X5, care ar fi fost ulterior vândute unor cumpărători de bună-credință, fără ca aceștia să știe că autoturismele figurau cu probleme juridice în statele de proveniență.

Potrivit surselor apropiate anchetei, vehiculele ajunseseră să fie raportate ca furate după neplata ratelor de leasing.

Pentru a evita recuperarea autoturismelor, suspecții au încercat o perioadă să le ascundă. Una dintre mașini ar fi fost abandonată ulterior pe o stradă din județul Ilfov, în încercarea de a se pierde urma acesteia.

În cadrul anchetei se verifică și implicarea unui angajat al unei instituții cu atribuții în verificarea stării tehnice a vehiculelor, care ar fi contribuit la înmatricularea autoturismelor pe baza unor documente considerate neconforme.

„În fapt, bănuiții ar fi procurat autoturisme de lux dintr-o țară străină, sub forma unor credite bancare, și nu ar mai fi respectat obligațiile contractuale de plată.Ulterior, le-ar fi înmatriculat în țara noastră, în baza unor documente clasificate și cu sprijinul unui angajat din cadrul instituției abilitate, care verifică starea tehnică a vehiculelor. După ce autoturismele ar fi fost vândute unor persoane de bună-credință, în scopul obținerii unor foloase injuste, societățile care finanțau creditele sesizau faptele penale organelor judiciare din țara respectivă” precizează Direcția Generală de Poliție a Municipiului București într-un comunicat transmis marți, 6 octombrie.

Cele două BMW X5 au fost depistate și ridicate de polițiști, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 pentru infracțiuni de tăinuire și înșelăciune.