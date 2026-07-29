ANAF investighează transferuri suspecte de zeci de milioane și taxe neplătite de peste 2,1 milioane de lei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat descoperirea unui nou prejudiciu de peste 2,1 milioane de lei într-un dosar complex de fraudă fiscală, în urma extinderii investigațiilor începute anul trecut. Inspectorii antifraudă au identificat, de asemenea, transferuri între firme de peste 32 de milioane de lei și obligații fiscale neachitate de peste 13 milioane de lei.

Ancheta reprezintă o continuare a verificărilor demarate în noiembrie 2025, când ANAF a anunțat destructurarea unui mecanism de fraudă fiscală care ar fi produs un prejudiciu estimat la peste 55 de milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis miercuri.

Împrumuturi între firme, în timp ce datoriile către stat creșteau

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au stabilit că mai multe societăți afiliate, aflate sub controlul aceluiași reprezentant legal, au acordat împrumuturi intercompanie în valoare de peste 32 de milioane de lei.

Potrivit ANAF, aceste operațiuni au fost realizate în condițiile în care firmele înregistrau capitaluri proprii negative și acumulaseră datorii importante la bugetul de stat.

„Entitățile verificate dispuneau de lichiditățile necesare achitării debitelor fiscale restante, însă reprezentantul legal a optat pentru decapitalizarea surselor proprii, prioritizând interesele personale”, au transmis reprezentanții instituției într-un comunicat.

Peste 13 milioane de lei din taxe salariale nu au fost plătite

În cadrul controalelor, inspectorii au constatat că firmele declaraseră obligațiile fiscale aferente salariilor – impozitul pe venit și contribuțiile sociale – însă nu le-au achitat în termenul legal.

Valoarea totală a acestor obligații restante depășește 13 milioane de lei.

Potrivit ANAF, în timp ce milioane de lei circulau între companiile din grup, taxele datorate statului pentru plata salariilor au rămas neachitate.

Facturi fictive și deduceri ilegale de TVA

Anchetatorii au descoperit și existența unui circuit documentar fictiv, prin care au fost înregistrate bunuri fără legătură cu activitatea firmelor, sub denumirea de „bunuri consumabile”.

Acest mecanism ar fi fost folosit pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și pentru deducerea ilegală a TVA, prejudiciul estimat fiind de peste 1,2 milioane de lei.

Totodată, societățile au emis facturi de avans pentru livrări viitoare de bunuri și echipamente care, potrivit inspectorilor, nu au avut niciodată loc și nu au fost susținute de documente justificative.

Prin aceste operațiuni, firmele ar fi obținut deduceri nelegale de TVA în valoare de peste 900.000 de lei.

ANAF a sesizat organele de urmărire penală

Având în vedere concluziile verificărilor, inspectorii antifraudă au sesizat autoritățile de urmărire penală.

Reprezentanții ANAF precizează că investigațiile continuă atât asupra altor persoane fizice și juridice implicate în acest mecanism, cât și asupra activităților economice desfășurate de acestea în alte domenii.

Instituția subliniază că va continua verificările până la identificarea întregului circuit financiar și a tuturor persoanelor implicate, transmițând că sancționarea transferurilor de fonduri în detrimentul plății obligațiilor fiscale și combaterea utilizării documentelor fără conținut economic rămân priorități în activitatea de control.