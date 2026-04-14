Concedieri în lanț. Mii de angajați au rămas fără loc de muncă, iar situația s-ar putea agrava. Domeniile cele mai afectate în România

Piața muncii din România traversează o perioadă dificilă. În primele luni ale anului, mii de angajați au fost concediați, iar specialiștii avertizează că acesta ar putea fi doar începutul. Cele mai afectate regiuni sunt București și mai multe zone din Transilvania.

Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 2.500 de persoane au fost afectate de concedieri colective la nivel național. Tendința vine în continuarea anului trecut, când, lunar, peste o mie de angajați își pierdeau locurile de muncă.

Cele mai afectate regiuni sunt București și mai multe zone din Transilvania, inclusiv Sibiu, dar și județe precum Constanța sau Satu Mare, unde sute de persoane au fost disponibilizate.

Sectorul industrial și de producție este cel mai afectat, după închiderea unor fabrici sau relocarea acestora în țări cu costuri mai reduse. De asemenea, concedieri importante au fost raportate și în construcții, comerț, dar și în domenii precum administrația sau IT.

Specialiștii avertizează că o posibilă recesiune ar putea amplifica aceste probleme

„Cred că anul acesta vom avea recesiune și în recesiune, companiile concediază oameni. Era suficient să ne uităm la ce s-a întâmplat pe ianuarie și am avut consumul scăzând puternic, producția industrială scăzând puternic. De aici și prudență, care se transpune inclusiv în concedieri sau în lipsă de investiții. Pe de altă parte, avem și un mediu fiscal extrem, extrem de impredictibil”, a declarat Adrian Codîrlaşu, președintele CFA România, conform Antena 3 CNN.

În paralel, competiția pentru un loc de muncă a devenit tot mai dură. De la începutul anului au fost publicate aproximativ 62.000 de joburi pe o platformă de joburi, însă numărul aplicărilor a depășit 4 milioane, semn că tot mai mulți români își caută un loc de muncă.

„Este firesc, pentru că ori de câte ori vă vedem o plafonare numărului de joburi noi apărute în piață sau chiar despre concedieri, crește semnificativ numărul de aplicări”, a explicat Ana Călugăru, reprezentant al unei platforme de recrutare.

În prezent, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță peste 30.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național, însă cererea depășește cu mult oferta, ceea ce face ca reintegrarea șomerilor pe piața muncii să fie tot mai dificilă.

Mii de firme din România nu mai fac față crizei și concediază angajați

Peste două milioane de români lucrează în firme mici și mijlocii, cu maximum 10 angajați, întreprinderi extrem de sensibile la fluctuațiile economice și la scăderile de consum. O bună parte dintre acești antreprenori au încercat să-și optimizeze afacerea, sperând că vor evita concedierile, după cum au explicat antreprenorii consultați de „Adevărul”.

Surse din piață au afirmat pentru „Adevărul” că, în cazul în care economia nu se redresează, numărul persoanelor disponibilizate ar putea ajunge la 200.000 în acest an, doar de la firmele mici și mijlocii.