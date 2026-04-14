Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Concedieri în lanț. Mii de angajați au rămas fără loc de muncă, iar situația s-ar putea agrava. Domeniile cele mai afectate în România

Piața muncii din România traversează o perioadă dificilă. În primele luni ale anului, mii de angajați au fost concediați, iar specialiștii avertizează că acesta ar putea fi doar începutul. Cele mai afectate regiuni sunt București și mai multe zone din Transilvania.

Piața muncii din România traversează o perioadă dificilă. FOTO: Shutterstock

Potrivit datelor furnizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, peste 2.500 de persoane au fost afectate de concedieri colective la nivel național. Tendința vine în continuarea anului trecut, când, lunar, peste o mie de angajați își pierdeau locurile de muncă.

Cele mai afectate regiuni sunt București și mai multe zone din Transilvania, inclusiv Sibiu, dar și județe precum Constanța sau Satu Mare, unde sute de persoane au fost disponibilizate.

Sectorul industrial și de producție este cel mai afectat, după închiderea unor fabrici sau relocarea acestora în țări cu costuri mai reduse. De asemenea, concedieri importante au fost raportate și în construcții, comerț, dar și în domenii precum administrația sau IT.

Specialiștii avertizează că o posibilă recesiune ar putea amplifica aceste probleme

„Cred că anul acesta vom avea recesiune și în recesiune, companiile concediază oameni. Era suficient să ne uităm la ce s-a întâmplat pe ianuarie și am avut consumul scăzând puternic, producția industrială scăzând puternic. De aici și prudență, care se transpune inclusiv în concedieri sau în lipsă de investiții. Pe de altă parte, avem și un mediu fiscal extrem, extrem de impredictibil”, a declarat Adrian Codîrlaşu, președintele CFA România, conform Antena 3 CNN.

În paralel, competiția pentru un loc de muncă a devenit tot mai dură. De la începutul anului au fost publicate aproximativ 62.000 de joburi pe o platformă de joburi, însă numărul aplicărilor a depășit 4 milioane, semn că tot mai mulți români își caută un loc de muncă.

„Este firesc, pentru că ori de câte ori vă vedem o plafonare numărului de joburi noi apărute în piață sau chiar despre concedieri, crește semnificativ numărul de aplicări”, a explicat Ana Călugăru, reprezentant al unei platforme de recrutare.

În prezent, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță peste 30.000 de locuri de muncă disponibile la nivel național, însă cererea depășește cu mult oferta, ceea ce face ca reintegrarea șomerilor pe piața muncii să fie tot mai dificilă.

Mii de firme din România nu mai fac față crizei și concediază angajați

Peste două milioane de români lucrează în firme mici și mijlocii, cu maximum 10 angajați, întreprinderi extrem de sensibile la fluctuațiile economice și la scăderile de consum. O bună parte dintre acești antreprenori au încercat să-și optimizeze afacerea, sperând că vor evita concedierile, după cum au explicat antreprenorii consultați de „Adevărul”.

Surse din piață au afirmat pentru „Adevărul” că, în cazul în care economia nu se redresează, numărul persoanelor disponibilizate ar putea ajunge la 200.000 în acest an, doar de la firmele mici și mijlocii.

Top articole

Partenerii noștri

image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
RO-Alert în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina, la granița cu România. Două aeronave F-16 au decolat de urgență
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin – Fascinanta Românie: exportăm democrație!
gandul.ro
image
Nick Stirban, reprezentantul Rheinmetall în România: ”Nu vom construi doar fabrici, construim viitorul ingineriei și indutriei de apărare românești. Vrem ca Made in Romania să devină un standard de excelență în armatele NATO”
mediafax.ro
image
Îngrijorări la nivel planetar din cauza fenomenului El Niño, care poate pârjoli tot în următoarele luni. Climatolog român: „O intensitate foarte mare”
fanatik.ro
image
De ce nu scad mai mult prețurile la benzină și motorină: petrolul pentru Europa a ajuns la aproape 150 de dolari pe baril, peste recordul din 2008
libertatea.ro
image
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Ar fi fără precedent: soarta Italiei depinde de Iran!
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Câțiva bărbați au pus o stație de taxare falsă pe autostradă și au încasat 700.000 de euro într-un an și jumătate, în India
antena3.ro
image
Peter Magyar a luat la ţintă doi politicieni din România. "O trădare, atât în Ungaria, cât şi în Transilvania"
observatornews.ro
image
Câți bani a primit un șofer Uber din București, pentru o cursă de 785 lei, în a doua zi de Paște
cancan.ro
image
Instanța a decis dacă stagiul de cotizare suplimentar pentru grupe e contributiv. Veste proastă la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Domeniile din România care nu ar urma să fie afectate de război. Banca Mondială avertizează asupra unei crize globale a locurilor de muncă
playtech.ro
image
Andrei Nicolescu anunţă marele obiectiv al lui Dinamo în finalul sezonului: „Prefer şase înfrângeri la rând, dar să luăm Cupa României”. „Câinii” arbitrează lupta la titlu: „Ne vedem interesul”
fanatik.ro
image
Au ales maghiarii doar un Orbán mai tânăr? Cât de diferit e, de fapt, Péter Magyar de predecesorul său ANALIZĂ
ziare.com
image
”Nu le-a venit să creadă”: cel mai bogat om din Ucraina i-a lăsat ”mască” pe toți, după ce și-a luat rămas-bun de la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Scenariu negru pentru UDMR după victoria lui Peter Magyar. Cristian Pîrvulescu: „Vor avea o problemă serioasă”
cotidianul.ro
image
Cu cine a petrecut Codruța Filip de Paște, după ce Valentin Sanfira a plecat în vacanță cu noua iubită FOTO
romaniatv.net
image
Veniturile românilor, la control! BNR și INS merg din casă în casă să afle situația financiară și consumul gospodăriilor
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion. Artista îi aduce acuzații grave prezentatorului de la Neatza
actualitate.net
image
Cine era tânăra care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Ana-Maria avea un copil și-l aștepta pe al doilea
click.ro
image
De Paște, Victor Socaciu petrecea cu mama fiicei și cu soția. Ambele s-au luptat să-i salveze viața. Ce scrie pe crucea artistului?
click.ro
image
Gigi Becali își face public testamentul. Cine moștenește întreaga avere: „Așa cum a făcut Sf. Toma”
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
FotoJet Charles mâncare jpg
Regula alimentară clară impusă de Regele Charles întregii familii! Nimeni n-are voie să n-o respecte, în spatele ușilor închise
okmagazine.ro
Jennie Garth și fostul soț profimedia jpg
Cuvintele soțului au adus-o pe Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”, în pragul sinuciderii!
clickpentrufemei.ro
Monument to Victor Emmanuel II (Venice) jpg
Victor Emmanuel al-II-lea, regele care a creat statul italian modern
historia.ro
Click!

image
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare la 9 luni după moartea lui Felix Baumgartner. Cum au tratat-o părinții austriacului: „Ar trebui să le fie rușine tuturor!”
image
Cine era tânăra care a murit în accidentul de pe Valea Oltului. Ana-Maria avea un copil și-l aștepta pe al doilea

OK! Magazine

image
Fosta soție a unui prinț din Dubai cere ajutor în lacrimi. Și-a pierdut cei trei copii la divorț, iar aceștia pot fi „răpiți” oricând

Click! Pentru femei

image
Cuvintele lui au provocat divorțul lui Jennie Garth, din „Beverly Hills 90210”. Și au adus-o pe actriță în pragul sinuciderii!

Click! Sănătate

image
Cea mai bună plantă pentru memorie. Ajută și la examene