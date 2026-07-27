Navigatorul Oncologic, platforma care îi ghidează pe bolnavi de la primele simptome la tratament

Platforma 360medical.ro a lansat versiunea BETA a Navigatorului Oncologic, un ghid digital gratuit care își propune să ajute pacienții cu cancer să înțeleagă mai ușor parcursul medical, de la apariția primelor simptome până la diagnostic, tratament și monitorizarea după încheierea terapiei.

Navigatorul structurează traseul pacientului în opt etape și reunește informații, prezentate într-un limbaj accesibil, despre simptomele care necesită evaluare medicală, rolul medicului de familie, investigațiile necesare, stabilirea diagnosticului, evaluarea în comisia multidisciplinară (Tumor Board), tratamentul oncologic, monitorizarea ulterioară, serviciile și terapiile decontate prin sistemul public, precum și drepturile pacienților.

Platforma include trasee orientative pentru mai multe tipuri de cancer, printre care cel de sân, pulmonar, colorectal, de prostată, de col uterin, ovarian, gastric, melanom și limfom.

„Un diagnostic oncologic aduce nu doar teamă, ci și foarte multe întrebări: unde trebuie să merg, ce investigații urmează, ce este decontat, ce documente sunt necesare și care sunt drepturile mele? Navigatorul Oncologic a fost creat pentru ca pacientul să găsească aceste informații într-un singur loc, într-o formă clară și ușor de urmărit”, a declarat dr. Nicolae Fotin, director medical al 360medical.ro.

Acesta a precizat că proiectul este deschis colaborării cu profesioniști din sănătate și organizații de pacienți pentru dezvoltarea și actualizarea informațiilor.

„Ne dorim ca proiectul să fie dezvoltat împreună cu profesioniștii și organizațiile care pot contribui la creșterea calității informației și la orientarea mai bună a pacienților”, a adăugat dr. Nicolae Fotin.

Reprezentanții 360medical.ro au lansat un apel către societățile medicale, universități, spitale, organizațiile de pacienți și companiile farmaceutice pentru a contribui la validarea științifică a informațiilor, dezvoltarea conținutului educațional și extinderea rețelei de navigatori oncologici.

Platforma are caracter exclusiv educativ și orientativ, iar realizatorii subliniază că aceasta nu înlocuiește consultația medicală și nu oferă recomandări terapeutice individuale. În această etapă, proiectul se află în versiune BETA, iar utilizatorii sunt invitați să transmită sugestii și propuneri pentru îmbunătățirea conținutului.