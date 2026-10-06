Video Premieră istorică în Germania. Un deputat al formațiunii de extremă dreapta AfD, ales președinte al parlamentului din Saxonia-Anhalt
Politicianul Tobias Rausch, reprezentant al formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a fost ales marți, 6 octombrie, președinte al parlamentului landului Saxonia-Anhalt, devenind primul membru al partidului care ocupă această funcție într-un legislativ regional german.
Rausch, în vârstă de 35 de ani, a obținut 48 de voturi pentru și 29 împotrivă, cu sprijinul partidului populist BSW, rezultatul indicând că a primit voturi și din partea unor parlamentari aparținând altor formațiuni, potrivit DW.
AfD deține 39 de mandate în parlamentul regional, după victoria categorică obținută la alegerile din septembrie.
Alegerea sa a fost criticată de opoziție.
Susan Sziborra-Seidlitz, lidera grupului parlamentar al Verzilor din Saxonia-Anhalt, a declarat că a fost depășită o „linie roșie”, promițând că va apăra valorile democratice și drepturile minorităților.
Votul a avut loc pe fondul unor proteste organizate în fața parlamentului regional.
Deși AfD a câștigat scrutinul regional cu aproape 44% din voturi, partidul nu dispune în prezent de parteneri de coaliție pentru formarea guvernului landului.
Filiala AfD din Saxonia-Anhalt este clasificată de serviciile de informații interne ale landului drept organizație „extremistă de dreapta confirmată”.