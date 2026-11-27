O convorbire telefonică purtată de Nuțu Cămătaru cu sora sa, în septembrie 2025, interceptată de procurorii DIICOT, surprinde tensiuni în familia Balint legate de banii care ar fi fost împărțiți în contextul realizării documentarului „Cămătarii” de la ProTv. Ion Balint îi spune surorii sale că fratele lui, Sile Cămătaru, i-ar fi trimis mesaje lui Codin Maticiuc pentru a cere explicații despre suma încasată de Nuțulică, fiul lui Nuțu.

Foto: captură video

Discuția a avut loc pe 7 septembrie 2025, la ora 11:25, între Ion Balint (Nuțu Cămătaru) și sora sa, Angela Stoica.

La începutul convorbirii, Nuțu îi povestește surorii sale că a aflat că fratele lor, Stoica Constantin, cunoscut ca Gulu, este chemat frecvent de Vasile Balint (Sile Cămătaru). Dialogul ajunge apoi la subiectul banilor, iar Nuțu susține că Sile ar fi cerut explicații de la Codin Maticiuc despre suma încasată de fiul său, Nuțulică.

„E, crede-mă, e lovit la cap. E lovit la cap, îi dă mesaje lui Codin ăla, «cum domne, de ce? Că știu eu cum e cu banii, a luat Nuțulică bani»” afirmă Nuțu, potrivit stenogramelor.

Acesta spune apoi că, potrivit discuțiilor pe care le-ar fi avut Codin Maticiuc, banii ar fi fost împărțiți ulterior.

„Păi Nuțulică, i-a zis Codin, a luat banii și i-a împărțit”.

În continuarea conversației, Ion Balint revine asupra nemulțumirilor pe care spune că le-ar fi avut fratele său și face referire la suma de 20.000.

„Păi și ce domne, eu să iau 20.000? Păi da atâta iau eu bă nebunule, ce vrei tu să iei? Că familia lui nu ia nimica. Păi ce a făcut mă familia ta? A condus fără permis, ce a făcut?”

La finalul fragmentului interceptat, Nuțu susține că producția urma să fie realizată indiferent de participarea lui Sile.

„Da nu, oricum face filmul fără el. El n-are niciun rol”.

Frații Nuțu și Sile Cămătaru, miercuri seară, la DIICOT Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Din contextul dialogului reiese că afirmațiile fac referire la Sile Cămătaru și la presupuse discuții purtate de acesta cu Codin Maticiuc despre bani. Stenograma consemnează însă exclusiv relatarea făcută de Nuțu Cămătaru către sora sa și nu conține mesajele la care acesta face referire.

De asemenea, documentul menționează suma de „20.000”, fără a preciza moneda și fără a stabili explicit proveniența banilor. Din fragmentul citat nu rezultă în mod direct că suma ar fi fost plătită de PRO TV sau că ar fi reprezentat o remunerație contractuală pentru participarea la documentar.

Despre documentarul Cămătarii

Convorbirea interceptată a avut loc cu aproximativ opt luni înainte de lansarea documentarului „Cămătarii”, realizat de Anghel Damian cu participarea lui Codin Maticiuc.

Producția a avut premiera pe 25 mai 2026 la PRO TV și pe platforma VOYO și urmărește evoluția lumii interlope românești prin povestea fraților Ion și Vasile Balint, cunoscuți publicului drept Nuțu și Sile Cămătaru.

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Documentarul reunește declarații ale membrilor familiei, dar și ale unor foști anchetatori, procurori, polițiști, judecători, psihologi și alți specialiști. Potrivit producătorilor, au fost utilizate imagini de arhivă, documente din dosare, interceptări, înregistrări de supraveghere și imagini din sălile de judecată, unele secvențe fiind prezentate prin reconstituiri.

Primul episod, intitulat „Ascensiunea unei dinastii”, urmărește începuturile fraților Balint în cartierul Ferentari și modul în care și-au construit notorietatea în lumea interlopă.

Într-un alt pasaj din referatul DIICOT, Codin Maticiuc este menționat ca realizator al documentarului „Cămătarii”. Potrivit procurorilor, discuția din septembrie 2025 este relevantă pentru conversațiile privind banii purtate în contextul proiectului, fără a clarifica însă toate aspectele unei eventuale înțelegeri financiare dintre persoanele implicate.

Maticiuc, criticat pentru glorificarea interlopilor: „Cine sunt fraierii, Codine?”

De altfel, Codin Maticiuc a devenit criticilor internauților după arestarea preventivă a fraților Cămătaru. Aceștia îi reproșează că a prezentat într-o lumină favorabilă un personaj din lumea interlopă, în ciuda condamnărilor sale pentru infracțiuni grave și că nu a oferit nicio reacție după arestarea preventivă a fraților Cămătaru.

Într-o postare pe Facebook, investitorul Marius Alexe i-a reproșat lui Maticiu că „pare să fi rămas brusc fără cuvinte după arestarea preventivă a fraților Cămătaru”.

„Cine sunt fraierii, Codine? Noi, cei care muncim, plătim taxe și ne învățăm copiii să meargă la școală și să respecte legea? Și Codin spune că vrea să le ofere copiilor un viitor mai bun, așa că strânge bani pentru ei. Apare când cu copiii, când cu interlopii, important e sa apară”, a spus acesta.

Alexe îl critică pe Codin Maticiuc pentru că a prezentat într-o lumină admirativă familia Cămătaru în cartea „Dresor de lei și de fraieri”, deși frații aveau deja condamnări definitive pentru infracțiuni grave. Alexe îi reproșează că a ignorat victimele acestora și familiile distruse de acțiunile lor și întreabă de ce nu este prezentată și perspectiva celor care au avut de suferit.

Marius Alexe critică și PRO TV pentru că le-a dedicat un documentar fraților Cămătaru, fără să abordeze suferința celor pe spatele cărora aceștia s-ar fi îmbogățit:

„Nu înțeleg nici cum marile corporații acceptă această contradicție morală, donând bani în campaniile lui Maticiuc și asociindu-și imaginea cu un om care a făcut vedete din interlopi”.

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Nouă persoane, arestate preventiv

Amintim că frații Nuțu și Sile Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, joi, 26 noiembrie, alături de mai mulți membri ai familiei. Măsura a fost dispusă în dosarul în care sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, camătă, trafic de persoane, muncă forțată și proxenetism.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat bani în lei și valută echivalenți cu aproximativ 420.000 de euro, trei arme neletale și alte mijloace de probă. De asemenea, au fost puse sub sechestru trei autoturisme de lux.

Pentru cele nouă persoane reținute, procurorii au solicitat arestarea preventivă, propunerea fiind înaintată Tribunalului București pe 26 noiembrie.