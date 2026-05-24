Hormuz: locul unde se decide viitorul lumii- diplomație & conflict

Hormuz și uraniul: criza care împinge lumea spre o nouă ordine globală

O criză cu două fețe care redesenează ordinea mondială

La aproape trei luni de la declanșarea conflictului armat dintre SUA, Israel și Iran, lumea se confruntă cu cel mai sever șoc energetic din istoria modernă. Negocierile de pace mediate de Pakistan abia înaintează, iar cele două obstacole-cheie — stocul de uraniu înalt îmbogățit al Iranului și controlul asupra Strâmtorii Hormuz — continuă să blocheze orice acord. Astăzi, 24 mai 2026, un Memorandum of Understanding este descris drept „în mare parte negociat” — dar semnarea sa rămâne incertă.

Contextul: războiul care a schimbat ecuația globală

Hai să ne amintim contextul general. Pe 28 februarie 2026, Statele Unite și Israelul au declanșat o serie de atacuri aeriene împotriva Iranului, cu obiectivul declarat de a induce schimbarea regimului de la Teheran și de a neutraliza programele nuclear și balistic iranian. Printre victimele acestor lovituri s-a numărat și Liderul Suprem Ali Khamenei, a cărui moarte a produs un șoc politic major în interiorul Republicii Islamice. Răspunsul Iranului a fost imediat și de o amploare fără precedent: închiderea Strâmtorii Hormuz pentru navigația internațională, o decizie care a aruncat piețele energetice globale în haos. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), conflictul a generat „cea mai mare perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol”, cu prețul Brent depășind 120 de dolari pe baril după blocarea strâmtorii și producția cumulată a Kuweitului, Irakului, Arabiei Saudite și Emiratelor Arabe Unite scăzând cu cel puțin 10 milioane de barili pe zi. Prin Strâmtoarea Hormuz trec în mod normal aproximativ 20,3 milioane de barili de petrol pe zi — aproape 27% din comerțul maritim global cu petrol. Un armistițiu fragil a intrat în vigoare pe 8 aprilie 2026, prin medierea Pakistanului, după 39 de zile de atacuri americane și israeliene. De atunci, negocierile s-au desfășurat în mai multe runde, fără ca vreun acord de fond să fie atins — până la evoluțiile din 23-24 mai 2026.

Ce se întâmplă acum — 23-24 mai 2026

Trump anunță un MOU „în mare parte negociat”

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă, 23 mai, că un acord cu Iranul privind încetarea ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Hormuz este „în mare parte negociat”, urmând să fie anunțat „în scurt timp”. El a descris documentul drept un Memorandum of Understanding privind pacea (MOU), precizând că detaliile finale sunt încă în discuție cu SUA, Iranul și statele regionale implicate. Nu a oferit niciun detaliu concret. Trump a declarat că a purtat convorbiri cu liderii Arabiei Saudite, Qatarului, Emiratelor, Turciei, Egiptului, Iordaniei, Bahrainului și Pakistanului, dar și cu premierul israelian Netanyahu. „Aspectele și detaliile finale ale acordului sunt discutate în prezent și vor fi anunțate în scurt timp.”— Donald Trump, Truth Social, 23 mai 2026

Ce conține MOU-ul conform surselor americane (Axios)

Potrivit Axios, care a citat un oficial american cu cunoștință directă despre negocieri, proiectul MOU prevede o extindere a armistițiului cu 60 de zile, în cursul căreia Strâmtoarea Hormuz ar fi redeschisă, Iranul ar putea vinde liber petrol pe piețele internaționale, iar negocierile privind programul nuclear iranian ar fi lansate oficial. Documentul include angajamente generale din partea Iranului de a nu urmări niciodată arme nucleare și de a negocia suspendarea îmbogățirii uraniului și eliminarea stocului înalt îmbogățit — estimat la aproximativ 400 de kilograme.

Iranul confirmă parțial, dar contrazice detalii-cheie Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe a confirmat existența MOU-ului, precizând că acesta reglementează redeschiderea treptată a Hormuzului, ridicarea blocadei navale americane și eliberarea a 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate în străinătate. Totuși, media de stat iraniană, agenția Fars, a ironizat declarațiile lui Trump și a afirmat că Strâmtoarea Hormuz va rămâne sub administrare iraniană — o contradicție directă față de pozițiile Washingtonului.

Iranul acceptă să cedeze uraniul — cu rezerve

New York Times a citat trei surse iraniene de nivel înalt care au confirmat că Teheranul a acceptat în principiu un memorandum care ar opri luptele și ar redeschide Strâmtoarea. Acordul ar elibera 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate în străinătate. Problemele nucleare vor fi amânate pentru 30-60 de zile de negocieri suplimentare, ceea ce înseamnă că acordul imediat nu rezolvă principala cerere americană — eliminarea stocului de uraniu înalt îmbogățit.

Rolul Pakistanului — ultimele ore

Generalul Asim Munir, șeful armatei pakistaneze, a plecat din Teheran sâmbătă după întâlniri cu liderii iranieni, armata pakistaneză declarând că discuțiile au produs „progrese încurajatoare spre o înțelegere finală”. Washington Times a relatat că proiectul de acord a primit aprobarea negociatorilor-cheie — Ghalibaf din partea iraniană, respectiv Vance, Witkoff și Kushner din partea americană — și că anunțul oficial era așteptat duminică după-amiaza.

Negocierile: progres de fațadă sau impas real?

Formularea „progrese minore”, folosită simultan de Secretarul de Stat american Marco Rubio și de surse iraniene anonime citate de Reuters, este emblematică pentru stadiul în care s-au aflat negocierile până la 23 mai. În diplomație, un astfel de limbaj nu semnalează un avans real — el semnalează dorința ambelor părți de a menține aparența dialogului fără a face concesii de substanță. Potrivit CNBC, Washingtonul și Teheranul au rămas în dezacord profund pe două dosare: stocul de uraniu înalt îmbogățit al Iranului și sistemul de taxe pe tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz. Rubio a declarat explicit că „nimeni din lume nu este în favoarea unui sistem de taxe” și că orice acord care ar lăsa Iranul în controlul strâmtorii este „nefezabil”. Pe 12 aprilie, după 21 de ore de negocieri la Islamabad, vicepreședintele JD Vance a plecat fără niciun acord, la fel ca și delegația iraniană.

Dosarul nuclear: linia roșie pe care Teheranul nu o va traversa

Îmbogățirea uraniului reprezintă, pentru Iran, o chestiune de suveranitate națională și identitate politică — nu un simplu instrument de negociere. Această poziție a fost afirmată constant și în termeni categorici de toate palierele puterii iraniene, indiferent de evoluția pe câmpul de luptă. Conform Euronews, Acordul nuclear din 2015 (JCPOA) limitase îmbogățirea iraniană la 3,67% și stocurile la 300 de kilograme. După retragerea SUA din acord în 2018, Iranul a escaladat treptat: mai întâi la 20%, apoi peste 60%. Infrastructura nucleară nu a fost distrusă în conflictul din 2026. SUA solicitau ca Iranul să suspende îmbogățirea uraniului pentru cel puțin un deceniu și să scoată stocul de HEU din țară. Iranul a respins categoric ambele condiții. Ministrul de Externe Abbas Araghchi a rezumat poziția iraniană în câteva cuvinte, citate pe scară largă de presa internațională: „Fără îmbogățire, nu există acord.”— Abbas Araghchi, Ministrul de Externe al Iranului

MOU-ul din 23 mai amână dosarul nuclear pentru negocieri ulterioare de 30-60 de zile — ceea ce înseamnă că linia roșie iraniană nu a fost traversată, ci ocolită provizoriu. Carnegie Endowment avertizează că Teheranul ar putea concluziona că abilitatea sa de a perturba economia globală prin Strâmtoarea Hormuz îi oferă suficientă putere de descurajare pentru a-și reconstrui discret programul nuclear, indiferent de rezultatul negocierilor.

Strâmtoarea Hormuz: de la blocadă la privatizare

Al doilea mare dosar al negocierilor — controlul Strâmtorii Hormuz — ridică o problemă de complexitate juridică și geopolitică fără precedent. Iranul nu blochează strâmtoarea în sens clasic. Iranul o taxează. Aceasta este, în esență, o schemă de tip racket: o forță creează insecuritate, amenință cu pericol și solicită plată în schimbul protecției față de acel pericol — un pericol creat chiar de ea.

Noua Autoritate a Strâmtorii

Iranul a anunțat crearea „Autorității Strâmtorii Golfului Persic”, organism care a declarat că tranzitul va necesita autorizare iraniană. Bloomberg a raportat că unele nave au primit solicitări de plată de până la 2 milioane de dolari pentru trecere în siguranță, deși Reuters a notat că media se situează în jurul a 150.000 de dolari pe tranzit. Al Jazeera a calculat că pentru sute de nave blocate în Golf, plata taxei iraniene este pur și simplu mai ieftină decât alternativa blocajului prelungit — ceea ce explică de ce zeci de nave au ales să „cumpere” protecția iraniană. ISW evaluează că Iranul a lansat o operațiune de informare sistematică pentru a-și prezenta schema din Strâmtoarea Hormuz ca un serviciu legitim de securitate maritimă. Această strategie — de a instituționaliza controlul printr-un organism tehnic birocratic și de a coopta un stat terț (Oman) pentru legitimare — reflectă o sofisticare diplomatică remarcabilă, mai ales pentru un stat aflat sub presiune militară.

Turcia — între mediere și deminare

Turcia și-a jucat propriul rol discret. Ministrul de Externe Hakan Fidan declarase încă din februarie că SUA par „dispuse să tolereze îmbogățirea iraniană în limite clar definite”. La 25 aprilie, Fidan a anunțat că Turcia ar putea participa la operațiuni de deminare în Strâmtoarea Hormuz după un eventual acord, în calitate de misiune umanitară, nu de parte în conflict. Ankara a inclus chestiunile nucleare pe agenda viitoarei runde de negocieri.

Impactul economic global

Efectele economice ale conflictului și ale blocării Strâmtorii Hormuz sunt deja masive. Prețul mediu al benzinei la pompă în SUA a ajuns la 4,55 dolari per galon — cu peste 1,30 dolari mai mult față de momentul declanșării conflictului. Inflația accelerată pune presiune politică pe administrația Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie 2026.

Analistul Fereidun Fesharaki, de la FGE NexantECA, avertiza că o „cvasi-închidere” prelungită a Strâmtorii Hormuz ar putea împinge prețurile petrolului la 150-200 de dolari pe baril, cu consecințe economice globale catastrofale. QatarEnergy a declarat forță majoră pe toate exporturile. Statele din Golf au catalogat criza drept „cea mai gravă criză energetică globală din decenii”.

Cronologia esențială

28 feb. 2026 — SUA și Israel atacă Iranul; Khamenei ucis. Iranul închide Strâmtoarea Hormuz.

8 apr. 2026 — Pakistan mediază armistițiul de două săptămâni. Iranul prezintă planul în 10 puncte.

11-12 apr. — Negocierile de la Islamabad eșuează după 21 de ore. SUA impun blocada navală din 13 aprilie.

22 apr. 2026 — Trump prelungește armistițiul pe termen nelimitat. Teheranul avertizează cu represalii dure.

18 mai 2026 — Iranul transmite răspuns la propunerea americană prin Pakistan. Trump îl califică drept „total inacceptabil”.

23 mai 2026 — Trump anunță MOU „în mare parte negociat”. Munir pleacă din Teheran cu „progrese încurajatoare”.

24 mai 2026 — Anunț oficial așteptat. Contradicții persistă între pozițiile publice ale Washingtonului și Teheranului.

Perspectivele: între acord fragil și reescaladare

Cele două dosare care blochează negocierile — HEU (Highly Enriched Uranium) și Hormuz — nu sunt, în fond, chestiuni tehnice. Ele sunt teste de voință geopolitică. Iranul a investit decenii și prețuri enorme în programul nuclear; abandonul ar echivala cu o umilință istorică. Controlul Strâmtorii Hormuz îi oferă Teheranului o pârghie economică globală pe care niciun stat din regiune nu a deținut-o vreodată. Pe de altă parte, SUA nu poate accepta un acord care lasă Iranul în posesia unui stoc semnificativ de HEU și în controlul celei mai importante artere energetice a planetei. Orice astfel de acord ar fi catalogat ca o înfrângere strategică — atât acasă, cât și de aliații din regiune. Scenariul cel mai probabil, la această dată, este unul de impas prelungit: MOU-ul din 23 mai, dacă se semnează, oferă 60 de zile de respiro — nu o soluție. Dosarul nuclear rămâne deschis, controlul Hormuzului rămâne disputat, iar Rubio a avertizat că SUA are „alte opțiuni” — un limbaj care lasă deschisă posibilitatea reluării acțiunilor militare dacă negocierile colapsează definitiv.

Lumea urmărește cum două state — unul sancționat și devastat de război, celălalt cea mai mare putere militară din istorie — negociază frontierele unei noi ordini mondiale în preajma celei mai importante strâmtori maritime a planetei. Miza nu este doar pacea dintre SUA și Iran. Miza este arhitectura securității globale pentru deceniile care urmează.

Post Scriptum: Ce este HEU?

HEU înseamnă Highly Enriched Uranium — în română: uraniu înalt îmbogățit. Este uraniu în care procentul izotopului U-235 a fost crescut artificial prin procesul de îmbogățire. Ca reper: uraniul natural are aproximativ 0,7% U-235; pentru centrale nucleare civile este nevoie, de regulă, de 3-5%; peste 20% este considerat deja „înalt îmbogățit”; la aproximativ 90% se ajunge la nivelul necesar pentru arme nucleare.