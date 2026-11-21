Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs este deja interzisă în România, însă regulile sunt adesea încălcate. Unele școli au amenajat spații speciale pentru depozitarea dispozitivelor, în timp ce alte state au extins restricțiile inclusiv în pauze. Unde se termină autoritatea profesorilor și începe abuzul?

Utilizarea telefoanelor în școli, între restricții și nevoia de concentrare Foto: Pixabay

Fostul ministru al Educației Mircea Dumitru consideră că școlile trebuie să limiteze folosirea telefoanelor fără să recurgă la interdicții generale sau la măsuri disproporționate.

„Confiscarea unui dispozitiv este un abuz. Fără nicio îndoială. E vorba de proprietatea cuiva și, chiar dacă vorbim de autoritatea școlară, un profesor nu are cum să confiște telefonul elevului. Nu există niciun fel de lege sau regulament care să permită asta, iar interzicerea trebuie făcută, dacă se poate face, în general, într-o manieră gradată”, a explicat acesta pentru „Adevărul”.

În opinia fostului ministru, elevii ar trebui să poată veni cu telefoanele la școală, iar regulamentele interne să stabilească modul în care dispozitivele sunt păstrate în timpul orelor.

„Ce pot face profesorii, pe baza unui regulament acceptat de către comitetul de părinți, este să le ceară elevilor să își lase telefoanele într-un dulap sau într-un sertar, astfel încât să aibă acces la ele în timpul pauzelor, dar nu și în timpul orelor, când trebuie să se concentreze asupra activităților de la clasă”, spune el.

Din experiența sa universitară, problema nu se limitează la copii. Profesorul spune că inclusiv studenții ajung să fie distrași de telefoane în timpul cursurilor și seminarelor.

Aparate de bruiaj folosite la un examen universitar

Mircea Dumitru a povestit că, în urmă cu mai mulți ani, la un concurs organizat în spațiile Universității din București au fost folosite aparate de bruiaj pentru a împiedica utilizarea telefoanelor. Nu era vorba despre un examen al universității, ci despre un concurs profesional pentru care instituția pusese la dispoziție spațiul necesar.

Ulterior, folosirea acestor dispozitive a ridicat probleme de legalitate. „Ulterior, s-a dovedit că folosirea aparatelor de bruiaj nu era legală și au existat discuții cu autoritatea națională care reglementează utilizarea acestor dispozitive. Nu îmi mai amintesc toate detaliile, dar, după știința mea, astfel de mijloace de bruiaj nu au mai fost acceptate în România”, a declarat fostul ministru.

Utilizarea aparatelor de bruiaj este interzisă în România, potrivit Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), inclusiv pentru că acestea pot afecta comunicațiile de urgență.

În privința restricțiilor aplicate elevilor, Mircea Dumitru consideră necesară stabilirea unor reguli clare, care să elimine riscul unor decizii arbitrare și să ofere profesorilor un cadru în care să acționeze. „Dacă respectă un regulament, atunci profesorii nu mai sunt trași la răspundere pentru că ar avea un comportament abuziv, discreționar sau arbitrar”, explică acesta.

Gabriela Marc: „Telefonul ajunge în buzunar, dar o parte din atenția lui rămâne acolo”

„Un student urmărește o explicație, primește o notificare și verifică ecranul. Câteva secunde pot fi suficiente pentru a pierde legătura dintre două idei. Revenirea la curs presupune un efort suplimentar, mai ales când informația este complexă”, explică, pentru „Adevărul”, Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

„Uneori, mesajul primit are o încărcătură emoțională. Poate fi o veste de acasă, un conflict sau o discuție din care tânărul se teme să nu fie exclus. Telefonul ajunge în buzunar, dar o parte din atenția lui rămâne acolo”, adaugă ea.

Gabriela Marc consideră că autoritatea profesorului trebuie exercitată în limitele regulamentului școlar, cu respectarea drepturilor elevilor. O măsură devine abuzivă atunci când este arbitrară, disproporționată, umilitoare sau încalcă intimitatea copilului. Psihologul face însă o distincție între reținerea telefonului potrivit procedurilor școlii și verificarea conversațiilor private ori împiedicarea nejustificată a elevului să își contacteze familia într-o situație gravă.

De exemplu, o adolescentă al cărei părinte este internat în spital trebuie să poată primi vești de la familie, chiar dacă telefonul este depozitat pe durata orelor. În asemenea situații, școala trebuie să asigure o modalitate sigură și rapidă de comunicare. „Din perspectiva atașamentului, pentru un copil aflat într-o perioadă dificilă, posibilitatea de a lua legătura cu un adult de încredere poate avea o semnificație emoțională profundă. A ști că poate cere ajutor îl poate face să se simtă mai în siguranță”, subliniază ea.

Ce pot face școlile fără să recurgă la măsuri excesive

Când pot folosi elevii telefonul, unde trebuie să îl păstreze și cine răspunde dacă dispozitivul este deteriorat? Sunt câteva dintre aspectele care ar trebui stabilite printr-un acord între școală, elevi și părinți, alături de procedurile pentru urgențe și excepții medicale.

Gabriela Marc propune și implicarea copiilor în stabilirea acestor reguli. „Mi-aș dori ca școlile să îi implice pe elevi și în construirea regulilor, întrucât atunci când sunt ascultați și înțeleg scopul unei măsuri, au mai multe motive să coopereze”, crede aceasta.

Dincolo de restricții, psihologul recomandă activități prin care elevii să își observe propriile obiceiuri digitale. După o perioadă de lucru fără telefon, profesorii îi pot întreba dacă au simțit nevoia să verifice mesajele, dacă s-au temut că pierd ceva important sau dacă au reușit să se concentreze mai bine. Repetate în timp, asemenea exerciții pot contribui la dezvoltarea autocontrolului.

Pentru copiii care folosesc telefonul ca refugiu atunci când se simt singuri, neliniștiți sau copleșiți, simpla interdicție nu este suficientă. Gabriela Marc subliniază importanța sprijinului emoțional și a învățării unor modalități de a gestiona momentele dificile fără a apela imediat la ecran.

Cum poate influența folosirea telefoanelor viitorul profesional al elevilor

Un elev care își verifică telefonul de zeci de ori pe parcursul zilei își întrerupe repetat activitatea, iar revenirea la ceea ce făcea presupune un nou efort de concentrare. În timp, acest obicei poate avea consecințe și asupra dezvoltării competențelor necesare în viața profesională, explică Aurora Oprea, consilier vocațional, pentru „Adevărul”.

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„Piața muncii actuală și viitoare recompensează capacitatea de a rezolva probleme complexe, ceea ce necesită atenție susținută”, spune ea.

Potrivit acesteia, informațiile învățate în condiții de atenție fragmentată sunt mai greu de consolidat, iar elevii pot ajunge să acumuleze cunoștințe disparate, fără să reușească să facă legături între ele. În orientarea profesională, asemenea dificultăți pot influența inclusiv descoperirea intereselor și aptitudinilor personale.

Există însă și situații în care telefonul poate fi folosit ca instrument de învățare. Aurora Oprea oferă exemple din liceul în care învață fiul său, unde profesorii integrează tehnologia în anumite activități didactice.

„Atunci când profesorul folosește o aplicație de pian sau o animație celulară, telefonul devine un simulator profesional la scară mică. Elevul experimentează practic, își testează aptitudinile (kinestezice, muzicale, vizuale) și înțelege că tehnologia este un mijloc de producție și învățare, nu doar o jucărie”, spune ea.

În afara acestor activități, elevii țin telefoanele în ghiozdan, pe modul avion, sau în cutii speciale de la catedră. Potrivit consilierului vocațional, aceeași regulă era aplicată și în școala generală frecventată de fiul său, unde fiecare clasă avea un spațiu pentru depozitarea dispozitivelor după pauză.

Ea susține că utilizarea tehnologiei în scop educațional trebuie să fie punctuală, limitată în timp și coordonată de profesor, astfel încât telefonul să rămână un instrument de lucru, nu o sursă permanentă de distragere a atenției.

Inteligența artificială, o nouă provocare pentru profesori

Aurora Oprea semnalează și folosirea inteligenței artificiale de către elevi pentru rezolvarea cerințelor școlare: „Când elevul copiază cerința în chat și primește un răspuns structurat în 3 secunde, el elimină exact etapa în care se formează rețelele neuronale noi.”

Aceasta atrage atenția asupra riscului ca tinerii să confunde un răspuns bine formulat cu înțelegerea reală a informației. „Elevul citește răspunsul generat de IA, i se pare logic și clar, și are impresia falsă că a înțeles subiectul. În realitate, recunoașterea unei idei bine formulate de altcineva nu este același lucru cu capacitatea de a o produce singur”, crede ea.

Din perspectiva pregătirii profesionale, miza depășește respectarea regulamentelor școlare.

„Piața muncii va căuta oameni capabili să verifice, să critice, să contextualizeze și să corecteze ceea ce produce inteligența artificială. Un elev care nu a exersat niciodată analiza pe cont propriu în școală nu va avea cunoștințele de bază necesare nici măcar pentru a-și da seama când IA greșește sau oferă un răspuns superficial,” mai spune specialista.

Pentru consilierul vocațional, soluția este folosirea controlată a tehnologiei, în funcție de scopul lecției, astfel încât elevii să își dezvolte atât competențele digitale, cât și capacitatea de a lucra independent.

Telefoanele interzise inclusiv în pauze. Ce măsuri aplică școlile din alte țări

În mai multe state europene, elevii nu mai pot folosi telefoanele nici măcar în pauze. Potrivit unei analize publicate în 2026 de European School Education Platform, 13 țări din Uniunea Europeană aveau interdicții aplicabile pe întreaga durată a zilei școlare, printre care Franța, Italia, Austria, Irlanda, Belgia și Portugalia. România se numără printre statele în care restricțiile naționale vizează în principal orele de curs, școlile putând adopta reguli suplimentare, mai spune Aurora Oprea.

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Ea amintește cum Franța a extins interdicția și la licee începând cu anul școlar 2026-2027. Potrivit Ministerului francez al Educației, elevii nu pot utiliza telefoanele în timpul programului, inclusiv în pauze. Instituțiile pot stabili depozitarea dispozitivelor în dulapuri individuale, cutii colective sau huse speciale, care rămân blocate până la plecarea din școală. Sunt prevăzute excepții pentru motive medicale și alte situații justificate.

În Anglia, ghidul obligatoriu emis de Departamentul pentru Educație, aplicabil din septembrie 2026, prevede că școlile trebuie să limiteze accesul la telefoane pe întreaga durată a zilei, inclusiv la prânz și între lecții. Aplicarea regulilor este urmărită și în cadrul inspecțiilor școlare.

Italia a mers mai departe în privința utilizării dispozitivelor personale. Conform analizei European School Education Platform, restricțiile au fost extinse în 2024 pentru elevii de până la 14 ani, inclusiv în pauze și pentru activități educaționale, iar din 2025 măsura a fost introdusă și în licee. Există excepții pentru elevii cu nevoi educaționale speciale.

În Belgia, regulile diferă în funcție de comunitatea lingvistică și de nivelul de învățământ. În comunitatea flamandă, din septembrie 2025, utilizarea telefoanelor și a altor dispozitive inteligente este interzisă pe durata prezenței obișnuite la școală pentru majoritatea elevilor. Pentru anumite clase superioare de liceu, restricția obligatorie se aplică doar în timpul lecțiilor, dar instituțiile o pot extinde. Școlile pot reține temporar dispozitivele, care trebuie returnate cel târziu la sfârșitul zilei.

În Țările de Jos, telefoanele sunt restricționate în timpul lecțiilor din 2024, iar fiecare instituție își stabilește regulile privind pauzele. Gabriela Marc, psiholog clinician principal, amintește și exemplul unor școli din Statele Unite, unde elevii își păstrează dispozitivele în huse magnetice care nu pot fi deschise decât la sfârșitul programului.

„Reducerea accesului la telefon poate crea condiții mai bune pentru învățare, dar nu garantează, de una singură, rezultate școlare mai bune”, explică Gabriela Marc.

Fostul ministru al Educației Mircea Dumitru amintește, la rândul său, că în Australia și în unele universități europene sunt aplicate reguli stricte în timpul examenelor, candidații neavând voie să intre în sală cu telefoane sau laptopuri, iar lucrările fiind redactate pe hârtie.

Diferențele dintre aceste modele arată că restricțiile pot merge de la simpla depozitare a telefonului în timpul lecțiilor până la interzicerea utilizării lui pe întreaga durată a programului școlar. În același timp, regulamentele trebuie să prevadă excepții pentru urgențe, motive medicale și alte situații justificate.