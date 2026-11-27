Korodi Attila, primarul municipiului Miercurea-Ciuc, a anunțat vineri, 27 noiembrie, că a semnat petiția inițiată de Consiliul Național Secuiesc și susținută de UDMR, prin care se solicită ca cele 149 de localități din județele Harghita, Covasna și Mureș să fie incluse într-o singură regiune administrativă, în contextul dezbaterilor privind reforma administrativ-teritorială din România.

Foto: FB Korodi Attila

„Am subliniat deja de mai multe ori în legătură cu reforma administrației publice: nu se poate gândi exclusiv în termeni de cifre și indicatori financiari. Administrația publică trebuie să se concentreze asupra oamenilor, asupra comunităților locale și asupra viitorului acestora.Astăzi, în numele orașului Miercurea Ciuc, am semnat petiția comună a administrațiilor locale din Ținutul Secuiesc, prin care solicităm ca cele 149 de localități ale Ținutului Secuiesc istoric să-și poată construi viitorul ca parte a unei singure regiuni administrative”, a scris edilul UDMR, vineri, pe Facebook .

„O administrație mai eficientă nu înseamnă renunțarea la identitatea proprie”

Primarul din Miercurea-Ciuc consideră că o eventuală reformă administrativă nu ar trebui evaluată exclusiv prin prisma economiilor bugetare. Edilul a invocat modele europene în care localitățile își păstrează identitatea, dar colaborează pentru furnizarea serviciilor publice, fără a fi necesare comasări administrative.

„Dacă sistemul administrativ din România se va reforma cu adevărat, punctul de plecare al acestei reforme nu trebuie să fie granițele județene trasate în 1968, ci acele comunități pe care le leagă o istorie comună, tradiții și o colaborare cotidiană. Sunt convins că o administrație mai eficientă nu înseamnă renunțarea la identitatea proprie. Există modele europene în care localitățile își păstrează identitatea proprie, organizând în același timp, în comun și mai eficient, serviciile publice. O reformă adevărată trebuie să aducă deciziile mai aproape de oameni, nu mai departe. De aceea, este important ca administrațiile locale din Ținutul Secuiesc să susțină în mod comun și fără echivoc această poziție”, a explicat Korodi Attila.

Demersul este lansat la scurt timp după ce o nouă propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ținutului Secuiesc a fost depusă miercuri la Camera Deputaților de deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György și deputatul neafiliat Zakarias Zoltán.

Proiectul urmărește punerea în aplicare a solicitărilor formulate de autoritățile locale din zonă, după ce 63 de administrații locale au adoptat hotărâri prin care au cerut Parlamentului și Guvernului înființarea unei regiuni administrative denumite „Ținutul Secuiesc”, care să beneficieze de statut autonom în baza unei legi organice.

Inițiatorii susțin că adoptarea proiectului ar contribui la consolidarea relațiilor dintre români și maghiari.

„Recunoaşterea şi acordarea autonomiei teritoriale a Ţinutului Secuiesc ar duce la o reală reconciliere româno-maghiară”, se arată în document.

Autorii proiectului afirmă că statutul propus reprezintă „reglementarea revendicărilor referitoare la autonomia teritorială” și ar oferi „garanţiile necesare şi cadrul adecvat prosperării regiunii autonome”, precum și protejării identității maghiare a secuimii.

„Fie judeţ, fie regiune, Ţinutul Secuiesc trebuie să fie unit!”

Recent, și Tamás Sándor, președintele Consiliului Județean Covasna, a pledat pentru includerea județelor Harghita, Covasna și Mureș într-o singură unitate administrativă.

„Dacă acest lucru este permis în sud, atunci şi noi, secuii, avem acest drept. Aceasta nu este o simplă rugăminte, ci voinţa întregii noastre comunităţi. Acum Bucureştiul trebuie să demonstreze că nu aplică dublă măsură”, a declarat Tamás Sándor.