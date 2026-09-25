 Pandele și-a îndeplinit dorința: Voluntari devine municipiu. Cu ce se aleg locuitorii, în afară de taxe mai mari? | adevarul.ro
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Pandele și-a îndeplinit dorința: Voluntari devine municipiu. Cu ce se aleg locuitorii, în afară de taxe mai mari?

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Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, pentru „Adevărul”, care sunt șansele ca orașul Voluntari să reușească atragerea de investiții suplimentare, iar titlul de municipiu, recent acordat, să nu însemne pentru locuitori doar taxe mai mari.

gabriela firea si florentin pandele
Cu ce se vor alege locuitorii orașului Voluntari, după primirea titlului de municipiu Foto: Facebook

„Ideea de a deveni municipiu are legătură cu dezvoltarea urbanistică și, mai ales, cu numărul de locuitori din această zonă. Aceasta este o oportunitate pentru Voluntari să se dezvolte. Este un mod prin care orașul încearcă să își asume responsabilități administrative mai mari decât cele specifice unui oraș mic, dar din care decurg și obligații mai mari pentru cetățeni.

Nu este exclus ca, în urma trecerii la categoria de municipiu, să asistăm la o creștere a taxelor sau la o schimbare a modului în care acestea se aplică la nivel local. Aici depinde de Consiliul Local Voluntari să decidă ce modificări fiscale pot interveni ca urmare a acestei decizii”, a declarat Adrian Negrescu.

Potrivit acestuia, nu e obligatoriu ca statutul de municipiu să vină la pachet cu oportunități de investiții, pentru acest lucru fiind nevoie de un masterplan pe care Primăria să-l configureze alături de Consiliul Local.

„Din perspectivă strict economică, trecerea de la statutul de oraș la cel de municipiu nu schimbă fundamental modul în care investitorii percep relația oamenilor cu autoritatea publică. Cred că este nevoie ca Voluntari, odată obținut acest statut, să își dezvolte un masterplan investițional. Astfel, tot ceea ce înseamnă investiții în infrastructura locală, atragerea de investitori, crearea de locuri de muncă și urbanizare să devină predictibil pe un orizont de cel puțin 10 ani. Fără studii și proiecte concrete de dezvoltare urbană, Voluntari, la fel ca Popeștiul, se va sufoca din cauza aglomerației urbane.

Politica administrativă a Voluntariului ar trebui decisă nu doar de primar, care este ales pentru un mandat relativ scurt, ci mai ales de Consiliul Local și de oamenii de acolo, care să voteze măsuri ce pot genera proiecte de dezvoltare urbană similare cu cele din alte țări. De la transport până la infrastructura de canalizare, apă, curent electric, gaze și tot ce ține de dezvoltarea pe orizontală, este nevoie de masterplanuri și de proiecte concrete care să atragă finanțare europeană. Este puțin probabil ca, în următorii 5 ani, bugetele locale să producă sume semnificative care să permită crearea unei infrastructuri moderne pentru secolul XXI, fără finanțare europeană”, a declarat Adrian Negrescu.

Analistul economic afirmat ca este necesar ca reprezentanții Consiliului General al Municipiului București sǎ aibǎ discuții cu cei din Consiliul Local Voluntari privind dezvoltarea unui plan regional de atragere a investițiilor. Adrian Negrescu atrage atenția cu privire la riscul ca Ilfovul și Bucureștiul să se dezvolte, pe mai departe, cu viteze diferite, cum se întâmplă în cazul sectoarelor Capitalei.

„Sper ca discuțiile dintre Consiliul Local Voluntari, consiliul municipal și Consiliul General al Capitalei să convergă spre ideea unui masterplan la nivel regional. Acesta ar trebui să coordoneze în special rețelele de infrastructură rutieră, feroviară, transportul de persoane și logistică, mai ales transportul de mărfuri. Astfel, nu ar trebui să ajungem în situația din Capitală, unde există șase sectoare cu viteze de dezvoltare total diferite, cu amenajări urbane diferite și fără o coerență în dezvoltarea administrativă și logistică a orașului”, a mai precizat Adrian Negrescu.

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Voluntari va deveni printre cele mai slab dotate municipii din România

Conform Legii 351/2001, un oraș poate fi declarat municipiu dacă are o populație de cel puțin 40.000 de locuitori și dacă asigură utilitățile și instituțiile de bază pentru cetățeni: drumuri, canalizări, unități de educație, spitale, medici, instituții publice de cultură – săli de spectacole, biblioteci – și săli de sport. Voluntari are în prezent aproximativ 50.000 de locuitori.

În expunerea de motive a proiectului depus la Parlament, Voluntariul, condus de Florentin Pandele de 26 de ani încoace, a fost prezentat la capitolul privind dotările culturale și sportive – săli de spectacol, eventual teatre, instituții muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport – cu Centrul Cultural Arena Sportivă Tudor Vladimirescu, de 657 de locuri, Casa de Cultură, de 200 de locuri, și o sală de spectacole privată, nu publică, cea a Școlii Americane, de 300 de locuri.

În realitate, nu există Centrul Cultural Arena Sportivă Tudor Vladimirescu, ci sala de sport Andreea Isărescu de pe Strada Tudor Vladimirescu, unde au loc activități sportive, precum și câteva terenuri de sport în cadrul bazei. La Casa de Cultură au loc evenimente diverse, de la concerte de muzică populară la cursuri de dans pentru copii și adolescenți.

Voluntariul nu dispune de nicio bibliotecă publică, niciun teatru sau cinematograf public. În Fișa Municipiului, depusă la Parlament odată cu proiectul de lege, Pandele a declarat că toate centrele sportive sunt culturale și că dispune de un cinematograf, fără să precizeze care ar fi acesta.

Ce partide au votat acordarea titlului de municipiu pentru orașul Voluntari

Senatul a adoptat, luni, în calitate de for legislativ decizional, proiectul care prevede că orașul ilfovean Voluntari este declarat municipiu. PSD, AUR, PNL, UDMR și grupul PACE au votat pentru, în timp ce senatorii USR au fost singurii care s-au împotrivit, susținând că orașul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege și că va împovăra cetățenii cu taxe mai mari. De asemenea, schimbarea va aduce salarii mai mari pentru funcționarii din primărie. 

„Orașul Voluntari nu are niciun spital public, dar vrea să devină municipiu pe baza unui referendum realizat în 2004, iar Senatul este pe cale să-i facă un cadou primarului Pandele. Titlul de municipiu nu le aduce oamenilor de acolo nimic din ceea ce le lipsește, dar le aduce impozite mai mari, iar funcționarilor din Primărie le aduce salarii mai mari”, a spus Ana-Cynthia-Ioana Păun, parlamentară USR, înainte de vot.

Potrivit senatoarei, Voluntari are aparența unui oraș bogat, însă la două străzi distanță există străzi desfundate, iar în unele cartiere se simte încă miros de canal, deoarece rețeaua de canalizare nu face față de ani de zile.

„Rangul de municipiu intră direct în calcul impozitului pe teren și intră și în calcul salariilor Primăriei, așa că acele străzi desfundate vor ajunge să coste mult mai mult, iar referendumul invocat în acest proiect de lege s-a ținut când Voluntari avea 30.000 de locuitori, astăzi are 50.000 de locuitori, iar pe majoritatea acestora nu i-a întrebat nimeni”, a mai declarat Ana-Cynthia-Ioana Păun.

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