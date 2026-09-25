 De la foști deținuți politic la copii adoptați și păduri amenințate. Poveștile României la Astra Film Festival | adevarul.ro
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De la foști deținuți politic la copii adoptați și păduri amenințate. Poveștile României la Astra Film Festival

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Un fost deținut politic, o tânără adoptată care se întoarce în România pentru a-și căuta familia biologică, oameni adunați în jurul credinței și tradiției, o comunitate care încearcă să salveze o pădure sau agricultori care, după zece ani, se lovesc de aceleași probleme. Sunt câteva dintre poveștile din filmele românești selectate la Astra Film Festival 2026, care va avea loc la Sibiu, între 17 și 25 octombrie.

„N-am mai simțit demult o primăvară” (r. Alexandra Bidian)
„N-am mai simțit demult o primăvară” (r. Alexandra Bidian) Foto: Arhiva personală

Filmele pornesc de la experiențe personale, istorii de familie sau povești ale unor comunități și ajung, firesc, la teme care ne privesc pe toți: memoria, identitatea, familia, trauma, credința, apartenența sau implicarea civică. Unele se întorc spre trecut, altele privesc direct România de astăzi.

Istoria mare, văzută din familie

În „N-am mai simțit demult o primăvară” (r. Alexandra Bidian), regizoarea reconstruiește, din documente, imagini și amintiri, povestea tatălui său, fost deținut politic care a emigrat în Germania. O istorie de familie în care experiența personală se întâlnește cu istoria recentă a României. În „Atât de familiar” (r. Rachel Tâpârjan), regizoarea româno-britanică se întoarce în România, țara în care s-a născut și din care a fost adoptată, pentru a-și căuta familia biologică. Căutarea o pune față în față cu o parte a propriei istorii pe care nu a cunoscut-o și îi schimbă felul în care își privește identitatea.

Tot de la o poveste de familie pornește și „Ultimele scrisori ale bunicii” (r. Olga Lucovnicova). Fiica unei românce și a unui rus caută, în trecutul familiei sale, răspunsuri despre oameni ale căror vieți au fost marcate de marile evenimente istorice din regiune și de traume care au rămas prezente de la o generație la alta.

Comunități, credință și apartenență

Mai multe filme din selecție urmăresc felul în care oamenii se strâng în jurul unei tradiții, al credinței sau al unei cauze comune. „În fiecare zi trece același tren și nu se oprește niciodată” (r. Vlad Petri) observă ritualurile legate de moarte într-un sat din Bistrița-Năsăud și felul în care acestea păstrează vie memoria unei comunități. În „Rândul” (r. Andreea Dumitriu), pelerinajul la Sfânta Parascheva devine, pentru câteva zile, locul unei comunități temporare. Oameni care nu se cunosc așteaptă împreună, vorbesc și se ajută, iar filmul urmărește întâlniri și ceea ce se întâmplă între cei aflați la rând.

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Foto: Arhiva personală

O altă formă de comunitate apare în „Aici a fost o pădure” (r. Valentin Anghel), care urmărește lupta locuitorilor din Sectorul 3 al Capitalei pentru salvarea unei zone din Parcul IOR. Dincolo de miza imediată a spațiului verde, filmul urmărește oameni care aleg să se implice și să își apere dreptul de a avea un cuvânt de spus despre locul în care trăiesc.

După zece ani, aceleași probleme

În „Varză, cartofi și alți demoni. După 10 ani” (r. Șerban Georgescu), cineastul se întoarce la Lungulețu și la agricultorii pe care i-a filmat în urmă cu un deceniu. Au trecut zece ani, dar multe dintre problemele de atunci sunt încă acolo. „Pionul lui Lenin” (r. Dragoș Turea) ne duce în Republica Moldova, unde un actor luptă, la propriu și la figurat, împotriva statuilor lui Lenin. Povestea surprinde o societate în care trecutul sovietic nu a dispărut și continuă să provoace reacții și conflicte.

Tineri regizori români în DocSchool

Și competiția DocSchool aduce în program filme semnate de regizori români. În „Binecuvântat(ă)” (r. Voicu Mureșanu), Mihaela Mincă se pregătește să deschidă ceea ce prezintă drept prima școală de vrăjitoare din lume. „Box în Berceni” (r. Alexandru Buliga) urmărește un fost boxer și veteran de război care antrenează trei tineri luptători. Iar „Cântă lumea și sub pământ” (r. Radu Ștefan Lungu) intră în lumea unei familii de lăutari din satul Pârâu de Pripor, unde muzica și meseria se transmit din tată în fiu.

Pentru ediția din acest an, Astra Film Festival lansează Astra Pass 10, un abonament flexibil cu zece intrări la filmele și evenimentele festivalului. Pass-ul nu este nominal și poate fi folosit individual sau împreună cu familia și prietenii.Până la 1 octombrie, costă 130 de lei, iar rezervarea locului este necesară pentru fiecare proiecție sau eveniment. Festivalul pune la dispoziție și un Pașaport de festival, cu ajutorul căruia spectatorii își pot organiza programul și primi notificări despre suprapuneri sau intervale prea scurte între proiecții. Biletele și abonamentele pot fi salvate în format PDF sau în Apple Wallet. 

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