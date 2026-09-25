Un nou scandal a izbucnit în mediul online după ce tiktokerița Grațiela Agache l-a acuzat pe artistul Connect-R de jigniri grave și umilire publică în timpul unei transmisiuni în direct. Femeia susține că artistul a făcut comentarii repetate despre aspectul său fizic și greutate. Cântărețul s-a apărat susținând că doar a îndemnat-o să facă sport și să adopte un stil de viață sănătos.

„Marș la alergat, marș!”

„Puturoaso care ești! Uită-te puțin cum arăți! Aici nu e nicio glandă tiroidă, este puturoșenie, nesimțire și mâncat la 12 noaptea. Uite cearcăne în tine. Ce consumi, ce faci? Uită-te cum arăți. Nu ți-e rușine? Despre ce vorbim? Mănânci la 12 noaptea, arăți în ultimul hal. Fă ceva cu sănătatea ta, atât voiam să îți zic. (...) Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine, atârnă pielea. Marș la alergat, marș!”, a spus Connect-R în timpul live-ului.

Femeia spune că remarcile s-au transformat într-o formă de umilire publică. În timpul live-ului au existat și persoane care i-au atras atenția artistului că discursul său este ofensator și misogin, însă comentariile au continuat.

La transmisia în direct au participat peste 200 de persoane, iar o parte dintre acestea au intervenit și i-au atras atenția artistului că discursul său este ofensator și profund misogin. Cu toate acestea, comentariile la adresa tiktokeriței au continuat.

„E urâțică, pentru mine. Am văzut-o în realitate. Ferească bunul Dumnezeu!”, a continuat cântărețul.

Grațiela Agache Foto: Facebook

Grațiela Agache spune că remarcile s-au transformat într-o formă de umilire publică. În timpul live-ului au existat și persoane care i-au atras atenția artistului că discursul său este ofensator și misogin, însă comentariile au continuat.„Această postare nu este despre întrebarea dacă Grațiela Agache este frumoasă sau urâtă. Nu aceasta este tema. Frumusețea este subiectivă”, a transmis femeia.

Ea afirmă că nu contestă dreptul nimănui de a nu o considera frumoasă, însă consideră că există o diferență între exprimarea unei preferințe și transformarea unei persoane într-o țintă de batjocură în fața unei audiențe.

„Connect-R are tot dreptul din lume să nu mă găsească atrăgătoare. Orice om are propriile gusturi. Dar între a nu considera o femeie frumoasă și a o transforma public într-o țintă de batjocură există o diferență enormă. (...) Când am ajuns, ca societate, să considerăm normal ca aspectul unei femei să fie dezmembrat verbal, bucată cu bucată, în fața unei audiențe, pentru amuzament? Când a devenit corpul unei femei bun public? Când a devenit chipul ei invitație la umilire? Și mai ales: ce mesaj transmitem adolescentelor și femeilor care ascultă asemenea discursuri?”, a scris ea pe Facebook.

Femeia atrage atenția asupra impactului pe care astfel de mesaje îl pot avea asupra sănătății mintale

În mesajul său, Grațiela Agache atrage atenția și asupra impactului pe care astfel de comentarii îl pot avea asupra tinerilor și femeilor care se confruntă cu probleme legate de imaginea corporală. Ea susține că o persoană publică are o responsabilitate suplimentară atunci când face declarații în fața unui public.

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Foto: Facebook

„Celebritatea îți oferă o voce mai puternică. Nu îți oferă dreptul de a călca mai puternic peste demnitatea altuia”, a scris aceasta.

Femeia face referire și la prevederile din Constituția României privind libertatea de exprimare, despre care amintește că nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară și dreptul la propria imagine. Ea precizează însă că nu urmărește să stabilească prin postarea sa existența unei încălcări a legii, ci dorește să aducă în discuție limitele comportamentului public și responsabilitatea persoanelor cunoscute.

Totodată, Grațiela Agache spune că nu dorește ca situația să ducă la atacuri sau amenințări la adresa lui Connect-R.

„Nu îndemn pe nimeni să îl insulte pe Connect-R, să îl amenințe sau să îi răspundă folosind exact limbajul pe care eu îl condamn. Ar fi o contradicție. Condamn un comportament. Nu chem la linșajul unui om”, a transmis femeia.

În încheiere, ea spune că a făcut publică înregistrarea nu pentru a primi validare în privința aspectului său fizic, ci pentru a trage un semnal de alarmă asupra modului în care oamenii, în special femeile, sunt tratați în spațiul public și online.

Cum s-a apărat artistul

După ce a fost criticată dur pentru aspectul fizic, tiktokerița i-a cerut în mod repetat să pornească camera video. Artistul a încercat inițial să nege acuzațiile, susținând că cel care a vorbit ar fi fost un simplu moderator: „Sunt moderatorul lui Connect-r, eu mă ocup de pagina lui”.

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Confruntat cu faptul că vocea sa este inconfundabilă, Connect-R a spus că s-a consultat cu echipa sa și a primit asigurări că intervenția sa nu a fost un derapaj.

„Nu te-am jignit, femeie, te-am trimis la sport. TikTok-ul, prin definiție, e un pamflet. Echipa de management s-a interesat și e în regulă, chiar mi-a spus că nu te-am jignit cu absolut nimic, nu am făcut decât să te trimit la sport, să mănânci sănătos”.

Între cei doi ar exista un scandal mai vechi

Conflictul ar fi început în 2023, după un schimb de păreri într-un caz în care era implicat Părintele Calistrat. Potrivit Grațielei Agache, aceasta a publicat atunci un videoclip în care și-a exprimat punctul de vedere, iar Connect-R ar fi reacționat la material. De aici, susține ea, ar fi urmat mai multe interacțiuni și conflicte pe TikTok, care, în timp, ar fi escaladat.

În ceea ce îl privește pe Connect-R, femeia afirmă că au fost depuse deja plângeri la Parchet.

E urâțică, pentru mine.Am văzut-o în realitate. Ferească bunul Dumnezeu!

E urâțică, pentru mine.Am văzut-o în realitate. Ferească bunul Dumnezeu!