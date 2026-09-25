Premierul desemnat a anunțat lista miniștrilor cu care merge în Parlament. Cine face parte din viitorul Guvern

Premierul desemnat a anunțat componența echipei guvernamentale cu care se va prezenta în Parlament pentru votul de învestitură. Lista include miniștrii propuși pentru fiecare portofoliu, iar programul de guvernare și componența Executivului urmează să fie depuse oficial.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

UPDATE 16.57 Lista oficială

Premierul desemnat a anunțat pe pagina sa de Facebook care este lista de miniștri cu care merge în Parlament.

„Aceasta este echipa cu care mergem în fața Parlamentului României.

Am propus pentru fiecare minister oameni competenți, serioși și pregătiți să își asume responsabilitatea guvernării.

Avem în față multă muncă. Oamenii așteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare și știe ce are de făcut pentru a le obține.

Mâine depunem programul de guvernare și lista Guvernului și facem următorul pas pentru învestirea unui Guvern stabil și pregătit să înceapă munca din prima zi.

Aceasta este lista completă a Guvernului pe care o propunem:

1. Ministrul Afacerilor Interne și viceprim-ministru: Mircea Abrudean (PNL)

2. Ministrul Apărării Naționale și viceprim-ministru: Radu Miruță (USR)

3. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru: Tánczos Barna (UDMR)

4. Ministrul Justiției: Andrea Chiș (independentă)

5. Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare (PNL)

6. Ministrul Afacerilor Externe: Oana Țoiu (USR)

7. Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu (PNL)

8. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii: Cătălin Drulă (USR)

9. Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: Cseke Attila (UDMR)

10. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: Raluca Turcan (PNL)

11. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Dragoș Pîslaru (PNL)

12. Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: Irineu Darău (USR)

13. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: Diana Buzoianu (USR)

14. Ministrul Energiei: Sebastian Burduja (PNL)

15. Ministrul Culturii: Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR)

16. Ministrul Educației și Cercetării: Mihai Dimian (PNL)

17. Secretar general al Guvernului, cu rang de ministru: Dan Reșitnec (USR)”.

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UPDATE 18.41 Cine sunt miniștrii propuși de USR și UDMR

USR și UDMR au decis să susțină Guvernul Mureșan și au publicat lista miniștrilor propuși. Potrivit unui comunicat USR, propunerile sunt:

Radu Miruță - Ministerul Apărării Naționale;

Diana Buzoianu - Ministerul Mediului;

Oana Țoiu - Ministerul Afacerilor Externe;

Cătălin Drulă - Ministerul Transporturilor;

Irineu Darău - Ministerul Economiei.

La rândul său, Consiliul Permanent al UDMR a decis să susțină Guvernul Mureșan, publicând și lista miniștrilor propuși:

Cseke Attila - Ministerului Dezvoltării

Ötvös Koppány Bulcsú - Ministerului Culturii

Tánczos Barna - viceprim-ministru și ministru al Agriculturii.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline și funcțional, capabil să ia decizii, să adopte bugetul pentru perioada următoare și să ducă la îndeplinire cele mai importante obiective aflate în fața țării”, se menționează în comunicatul UDMR, citat de TVR Info.

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„În cursul acestei după-amieze, cele trei partide - PNL, USR şi UDMR- îşi vor valida miniştrii în organele statutare şi până la finalul zilei vom anunţa întreg Cabinetul de miniştri”, a declarat Siegfried Mureșan, vineri, la Europa FM, potrivit Agerpres.

Premierul desemnat a precizat că viitorul Guvern va avea trei vicepremieri, câte unul din partea fiecărui partid care susține Executivul, iar fiecare vicepremier va avea și un portofoliu ministerial.

„Au fost mai mulţi până acum, i-am redus la trei, unul din partea PNL, unul din partea USR şi unul din partea UDMR şi fiecare va avea portofoliu. Nu vor mai fi vicepremieri care să nu facă nimic, care să ia doar ordine de la partide, fiecare vicepremier va conduce un minister şi va avea de lucru”, a explicat Mureșan.

Întrebat dacă premierul interimar Ilie Bolojan va fi unul dintre cei trei vicepremieri, Siegfried Mureșan nu a confirmat și nici nu a infirmat.

„Am spus că nu confirm, dar nici nu infirm”, a declarat acesta.

Mureșan a spus însă că apreciază activitatea lui Ilie Bolojan și că este convins că acesta va mai avea contribuții importante în următorii ani, indiferent de funcția pe care o va ocupa.

„Despre domnul Bolojan vă pot spune că apreciez mult lucrurile bune pe care le-a făcut în România, le vedem cu toţii la Oradea, la Bihor şi le-am văzut şi în Guvernul României. Sunt convins că va mai face multe lucruri bune pentru România în următorii ani, indiferent de poziţia pe care o ocupă în statul român”, a mai declarat premierul desemnat.

Ce a discutat Siegfried Mureșan cu Nicușor Dan

Siegfried Mureșan a declarat că, în cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, i-a prezentat președintelui Nicușor Dan programul de guvernare pe care urmează să îl depună, împreună cu lista Cabinetului, la Parlament.

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„Am avut o întâlnire cu preşedintele României, întâlnire pe care o agreasem încă de la momentul desemnării să o avem şi i-am prezentat preşedintelui programul de guvernare şi acesta a fost obiectivul întâlnirii şi cred că obiectivul a fost îndeplinit. I-am prezentat preşedintelui în detaliu programul de guvernare şi acum pentru mine următorii paşi sunt să finalizăm structura guvernului şi cele trei partide care susţin guvernul să-şi nominalizeze miniştri”, a spus el.

Mureșan a spus că responsabilitatea pentru obținerea majorității parlamentare îi revine lui și partidelor care îl susțin.

„Eu sunt un om politic pe propriile mele picioare şi este obligaţia mea ca alături de cele trei partide care mă susţin să găsim majoritatea parlamentară. Nu cer niciodată ajutor altor oameni politici, preşedintele îşi are rolul constituţional în acest proces, m-a desemnat şi acum este obligaţia mea vin cu programul şi cu Cabinetul în faţa Parlamentului”, a precizat Siegfried Mureșan.

Întrebat dacă Nicușor Dan i-a promis sprijin pentru obținerea voturilor necesare învestirii, premierul desemnat a invocat respectul față de instituțiile statului.

„Cred că trebuie să avem respect faţă de instituţii şi de aceea nu ar fi frumos faţă de preşedintele României să vorbesc eu în numele domniei sale”, a afirmat Mureșan.