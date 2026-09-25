Nicușor Dan susține că nu și-a dat acordul pentru publicarea imaginilor în care apare sărutându-și partenera, Mirabela Grădinaru, înaintea plecării la New York.

Aflat la New York, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști ce mesaj a vrut să transmită prin postarea imaginilor în care apare în imagini tandre cu partenera sa. Nicușor Dan a răspuns că au fost postate fără acordul său.

„Am văzut și eu imaginile. Nu mi-am dat acordul să fie publicate. O să am o discuție cu consilierii mei", a declarat șeful statului, scrie Antena 3 CNN.

Pe pagina oficială de TikTok a președintelui a fost postat un clip care arată momentul în care o sărută pe partenera sa, Mirabela Grădinaru, chiar înainte de îmbarcarea în avionul spre Statele Unite ale Americii, pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Președintele apare în imagini cu ghiozdanul în spate.

Postarea a declanșat a declanșat o dezbatere aprinsă printre utilizatorii de internet, mulți apreciind naturalețea liderului politic, în timp ce alții au analizat oportunitatea unui astfel de gest pe o infrastructură aeroportuară oficială.

Președintele a participat zilele acestea la Adunarea Generală a ONU, unde a susținut și un discurs, miercuri, 23 septembrie. De asemenea, șeful statului a avut mai multe întâlniri în agendă, inclusiv cu comunitatea de români din SUA.

Mirabela Grădinaru a avut un program separat la New York. participând și la un dejun oferit de către Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, pentru Primele Doamne / Domni dar şi la Summitul „Fostering the Future Together Partnership Event” organizat sub patronajul Melaniei Trump.