Case promise în același timp mai multor cumpărători. Percheziții în Brașov într-un dosar de înșelăciune imobiliară

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov au efectuat miercuri nouă percheziții domiciliare și au pus în aplicare o ordonanță de ridicare de înscrisuri într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor.

Ancheta, coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, vizează activități desfășurate în perioada 2024-2026. Potrivit anchetatorilor, persoanele cercetate le-ar fi promis mai multor cumpărători că le vor vinde locuințe de tip duplex care urmau să fie construite în județul Brașov.

Din cercetările de până acum reiese că aceleași imobile ar fi fost promise spre vânzare mai multor persoane, fără ca acestea să fie construite sau predate beneficiarilor. Până în prezent, polițiștii au identificat zece persoane vătămate, iar prejudiciul este estimat la aproximativ 3 milioane de lei.

Anchetatorii verifică și modul în care aproximativ 500.000 de lei, bani despre care există suspiciunea că provin din aceste activități, ar fi fost folosiți pentru achiziționarea unor terenuri pe numele altor persoane, în încercarea de a ascunde proveniența sumelor. Potrivit Poliției Române, terenurile ar fi fost ulterior implicate în alte tranzacții realizate prin același mod de operare.

Perchezițiile au loc la locuințele, sediile și punctele de lucru ale persoanelor vizate, fiind căutate documente și alte mijloace de probă relevante pentru anchetă.

La finalul activităților, cinci persoane urmează să fie aduse la sediul poliției pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale.