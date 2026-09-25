Cât a ajuns să coste o casă cumpărată cu 80.000 de euro în Sicilia, la doar 150 de metri de mare. Nimeni nu se aștepta la factura finală

O familie din Germania a cumpărat în Sicilia o casă aflată la doar 150 de metri de mare, pentru 80.000 de euro. Ceea ce părea o oportunitate perfectă pentru o casă de vacanță s-a transformat însă într-un proiect mult mai complicat decât și-ar fi imaginat.

Casa se afla lângă mare Foto: Pexels

Raphael și Luisa sunt părinții a trei copii și își doreau o casă de vacanță în Italia. În 2022, cei doi au cumpărat în Tre Fontane, în sudul Siciliei, o construcție neterminată pe care sperau să o transforme într-o casă de vacanță pentru familie.

Cei doi au început să caute o proprietate în străinătate cu aproximativ cinci-șase ani înainte de achiziție. La acea vreme, veniturile familiei erau aproximativ la jumătate față de cele actuale, iar cumpărarea unei case în Germania li se părea prea scumpă.

În timpul unei călătorii de mai multe luni prin Italia, au ajuns în Sicilia și s-au îndrăgostit de Tre Fontane, un mic sat de coastă. În decembrie 2022 au semnat contractul pentru casa care costa 80.000 de euro, potrivit presei italiene.

Casa a fost construită ilegal

Încă de la început, familia știa că proprietatea avea o problemă importantă: clădirea era construită ilegal.

Casa se află în apropierea coastei, într-o zonă în care se aplică reguli stricte în ceea ce privește urbanismul și protecția peisajului. Potrivit relatării făcute de cei doi, construcția se număra însă printre imobilele care puteau fi păstrate în baza unor reglementări ulterioare de intrare în legalitate.

Situația a venit însă cu numeroase restricții. Raphael și Luisa pot renova construcția existentă, dar nu au voie să o extindă. În plus, orice intervenție structurală necesită obținerea unor autorizații. Pentru familie, procedurile administrative au devenit astfel una dintre principalele provocări.

Zece bănci au refuzat să le acorde un credit

Nici finanțarea proiectului nu a fost simplă. Cel puțin zece bănci italiene au refuzat să le acorde un credit ipotecar. Principalele probleme erau faptul că Raphael și Luisa locuiesc și lucrează în Germania, iar proprietatea din Sicilia era încă neterminată.

În cele din urmă, cei doi au apelat la două împrumuturi personale în Germania, în valoare totală de 109.000 de euro. Banii au acoperit prețul de achiziție și cheltuielile asociate tranzacției.

Pentru documentație și proiect, familia a apelat la un geometru, iar pentru procedurile notariale a fost nevoie inclusiv de un traducător. Procesul de autorizare a durat aproape doi ani.

Problemele au apărut și la structura clădirii

După achiziție, familia a descoperit că apropierea de mare își pusese serios amprenta asupra clădirii. Betonul a fost grav afectat, iar în mai multe locuri armăturile din oțel se deterioraseră. Din acest motiv, structura de rezistență a avut nevoie de intervenții importante.

Pentru Raphael și Luisa, acest lucru a însemnat costuri suplimentare și un proiect de renovare mult mai amplu decât cel avut în vedere atunci când au cumpărat casa.

La sfârșitul anului 2024, după ce au fost stabilite prețurile cu firmele de construcții, familia avea deja o imagine mai clară asupra cheltuielilor. Renovarea, finisajele și instalațiile urmau să coste alte 210.000 de euro. O parte importantă a banilor, aproximativ 160.000 de euro, a fost obținută prin împrumuturi de la rude și cunoștințe, la care s-au adăugat economiile familiei.

Între timp, situația financiară a cuplului s-a îmbunătățit. Raphael lucrează ca responsabil de vânzări și câștigă în prezent aproximativ 105.000 de euro brut pe an. Luisa este psihoterapeut și ar urma să revină în curând la serviciu.

Casa va fi închiriată turiștilor

Lucrările sunt programate să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Planul familiei este ca proprietatea să fie folosită în principal pentru închirieri turistice. Raphael și Luisa vor să petreacă însă și ei o parte din an în Sicilia, în special în perioada de extrasezon.

Cei doi estimează că ar putea închiria casa cu aproximativ 250 de euro pe noapte și anticipează un grad de ocupare de circa 35%. În aceste condiții, veniturile anuale estimate s-ar ridica la aproximativ 30.000 de euro.

Calculul final arată cât de mult s-a schimbat proiectul față de planul inițial. Casa cumpărată cu 80.000 de euro, la doar 150 de metri de mare, a ajuns să implice costuri totale de aproximativ 300.000 de euro, după adăugarea lucrărilor de renovare, finisajelor, instalațiilor și celorlalte cheltuieli.