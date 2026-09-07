Arestări și sechestru pe bunuri de peste o jumătate de milion de euro în dosarul în care un afacerist a fost țepuit cu 605.000 euro

Trei persoane au fost arestate preventiv în dosarul în care este vizat interlopul Robert Chira și în care un om de afaceri ar fi fost înșelat cu aproximativ 605.000 de euro. Procurorii au pus sechestru pe patru imobile și trei terenuri, în valoare totală de circa 550.000 de euro.

Trei persoane au primit mandate de arestare preventivă. Foto: pexels

Măsurile au fost luate după perchezițiile făcute de procurorii DIICOT și polițiști în 3 septembrie, într-un dosar în care sunt cercetate cinci persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată. Printre persoanele vizate în anchetă se află și Robert Chira.

În urma celor 13 percheziții domiciliare, anchetatorii au ridicat 71.500 de lei și 9.100 de euro, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, un pistol airsoft și alte mijloace de probă.

În acest context, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra a patru imobile din Năvodari, Brăila, Cernica și Amara, evaluate la aproximativ 460.000 de euro, precum și asupra a trei terenuri din județul Brăila, în valoare de circa 90.000 de euro.

Foto: Poliția Română

Potrivit comunicatului DIICOT, pe 4 septembrie, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a trei inculpați. O inculpată a fost plasată în arest la domiciliu, iar pentru alți patru inculpați procurorii au dispus control judiciar pentru 60 de zile.

„În ziua de 04.09.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a admis propunerea formulată de către procurorii DIICOT – Structura Centrală și a dispus arestarea preventivă a 3 dintre inculpați și măsura arestului la domiciliu față de o inculpată.

Față de alți 4 inculpați procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au luat măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile”, se arată în documentul citat.

Este vorba despre dosarul în care un om de afaceri a fost atras într-o „afacere” legată de o filă de cec despre care persoanele cercetate susțineau că fusese emisă în Statele Unite și valora 50 de milioane de dolari. Potrivit DIICOT, victimei i s-a spus că pentru decontarea cecului era nevoie de plata unor taxe înainte de încasarea banilor.

În schimbul sumelor pe care urma să le ofere, omul de afaceri trebuia să intre într-o societate și să preia acțiunile unor asociați care urmau să iasă din firmă.

Potrivit aceleiaşi surse, escrocii au reuşir să obţină în acest fel de la victima lor aproximativ 605.000 de euro: circa 2,8 milioane de lei prin transferuri bancare și 120.000 de euro în numerar.