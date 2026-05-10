Video Dosar penal după ce un bărbat ar fi încercat să-și înece câinele în Parcul Tineretului. Animalul a fost preluat de ASPA

Polițiștii din București au deschis un dosar penal după ce un bărbat ar fi încercat să-și înece câinele în Parcul Tineretului. Animalul, un pui de Malinois în vârstă de șapte luni, a fost salvat de persoane aflate în zonă și preluat ulterior de ASPA București.

Potrivit ASPA, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor au mers la domiciliul proprietarului și au deschis un dosar penal pentru continuarea verificărilor.

„Totodată, a fost dispusă plasarea animalului în adăpost”, au transmis reprezentanții ASPA.

Martorii spun că animalul era împiedicat să iasă din apă

Conform informațiilor prezentate de autorități, incidentul s-ar fi petrecut în Parcul Tineretului, unde proprietarul ar fi aruncat câinele în lac și nu l-ar fi lăsat să iasă din apă.

„La intervenția persoanelor aflate în zonă, animalul a fost scos din lac, fiind vizibil extenuat”, au precizat oficialii.

Martorii au sunat la 112, iar la fața locului a intervenit un echipaj al Secției 14 Poliție, care l-a sancționat contravențional pe bărbat.

Câinele a fost transportat la adăpostul ASPA Mihăilești, unde urmează să fie evaluat medical.

Ulterior incidentului, pe rețelele sociale au apărut și alte mărturii potrivit cărora animalul ar fi fost agresat și în alte situații.

Reprezentanții Kola Kariola au susținut că același bărbat ar fi fost văzut pe Calea Ferentari încercând să arunce câinele în fața mașinilor.

La rândul lor, reprezentanții Asociația Ramses au transmis că, indiferent de intenția reală a proprietarului, „ceea ce descriu martorii reprezintă un act grav de violență”.

„Un câine ținut în apă împotriva voinței lui, împiedicat să iasă și lovit în timp ce se zbate nu se află într-un mediu sigur”, au transmis reprezentanții asociației.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.