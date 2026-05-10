search
Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Dosar penal după ce un bărbat ar fi încercat să-și înece câinele în Parcul Tineretului. Animalul a fost preluat de ASPA

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Polițiștii din București au deschis un dosar penal după ce un bărbat ar fi încercat să-și înece câinele în Parcul Tineretului. Animalul, un pui de Malinois în vârstă de șapte luni, a fost salvat de persoane aflate în zonă și preluat ulterior de ASPA București.

Un bărbat ar fi încercat să-și înece câinele în Parcul Tineretului. FOTO: Captură Video
Un bărbat ar fi încercat să-și înece câinele în Parcul Tineretului. FOTO: Captură Video

Potrivit ASPA, polițiștii Serviciului pentru Protecția Animalelor au mers la domiciliul proprietarului și au deschis un dosar penal pentru continuarea verificărilor.

„Totodată, a fost dispusă plasarea animalului în adăpost”, au transmis reprezentanții ASPA.

Martorii spun că animalul era împiedicat să iasă din apă

Conform informațiilor prezentate de autorități, incidentul s-ar fi petrecut în Parcul Tineretului, unde proprietarul ar fi aruncat câinele în lac și nu l-ar fi lăsat să iasă din apă.

„La intervenția persoanelor aflate în zonă, animalul a fost scos din lac, fiind vizibil extenuat”, au precizat oficialii.

Martorii au sunat la 112, iar la fața locului a intervenit un echipaj al Secției 14 Poliție, care l-a sancționat contravențional pe bărbat.

Câinele a fost transportat la adăpostul ASPA Mihăilești, unde urmează să fie evaluat medical.

Ulterior incidentului, pe rețelele sociale au apărut și alte mărturii potrivit cărora animalul ar fi fost agresat și în alte situații.

Reprezentanții Kola Kariola au susținut că același bărbat ar fi fost văzut pe Calea Ferentari încercând să arunce câinele în fața mașinilor.

La rândul lor, reprezentanții Asociația Ramses au transmis că, indiferent de intenția reală a proprietarului, „ceea ce descriu martorii reprezintă un act grav de violență”.

„Un câine ținut în apă împotriva voinței lui, împiedicat să iasă și lovit în timp ce se zbate nu se află într-un mediu sigur”, au transmis reprezentanții asociației.

Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul românilor din Marea Britanie
digi24.ro
image
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse
stirileprotv.ro
image
După experimentul Gândul: “știri pozitive despre Oana Gheorghiu”, preluat imediat de Google, a făcut și Patrick De Hillerin unul. A deschis un restaurant fictiv pe Google Maps, într-o zonă interzisă, și a primit 144 de recenzii de 5 stele în aproape 8 ore
gandul.ro
image
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
mediafax.ro
image
Scandal fără precedent în SuperLiga: “Au vrut sa mă bată! M-au făcut nebun și m-au aruncat ca pe o măsea stricată”
fanatik.ro
image
Informatorul „Turcul” și-a turnat la Securitate cumnata, cumnatul și pe tatăl socru. Acum este pensionar special, profesor universitar și politician de vază la Constanța
libertatea.ro
image
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje extremiste pe TikTok pornind de la un mit
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
O prezentatoare TV a recunoscut ÎN DIRECT de ce a sedus un bărbat celebru: ”Fiul meu aproape a leșinat când le-a văzut”
digisport.ro
image
ANM avertizează: România va fi lovită de un val de aer rece. Zonele din țară vizate de vremea rea
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
observatornews.ro
image
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
cancan.ro
image
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Mută două beţe de chibrit pentru a obţine o ecuaţie corectă. Doar cei cu minte ageră reuşesc în 17 secunde
playtech.ro
image
Conducerea Rapidului, prima reacție oficială despre numirea lui Daniel Pancu în locul lui Gâlcă: “Vor fi schimbări mari și în lot!”
fanatik.ro
image
Salariul de debut la SRI începe de la 7.500 de lei „în mână”. Oferta pentru noii angajați: chirie decontată, sală de sport, servicii medicale și concedii convenabile
ziare.com
image
Aryna Sabalenka a aflat ce va face Sorana Cîrstea și a spus-o la conferință: ”E trist”. Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
Dispozitivul care promite facturi mai mici la curent. Tot mai multe familii investesc în el
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Putin anunță sfârșitul războiului din Ucraina. Când ar vrea sa se întâlnească cu Zelenski
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Mircea Solcanu, de la faimă la sărăcie. Fostul prezentator Acasă TV, la un pas de moarte, trăiește din pensie de handicap
actualitate.net
image
O fetiță de nouă ani a murit la scurt timp după ce medicii i-au descoperit cancerul. Povestea lui Millie a impresionat mii de oameni
click.ro
image
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, șocați de moartea actorului Ioan Isaiu: „A plecat așa de tânăr!”
click.ro
image
Ramona Olaru l-a dat uitării pe Stev Ant și s-a afișat cu un concurent „Survivor”: „Mi-a fost dor de tipul ăsta minunat”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ziua Regalităţii 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică jpeg
Ziua Regalităţii. 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ion Țiriac Jr., revedere emoționantă cu fiul cel mare din fosta căsnicie cu Ileana Lazariuc: „Numește un duo tată-fiu mai bun decât acesta”
image
O fetiță de nouă ani a murit la scurt timp după ce medicii i-au descoperit cancerul. Povestea lui Millie a impresionat mii de oameni

OK! Magazine

image
Divele din Charlie's Angels, îngeri decăzuți în goana după tinerețe: botox, lifting, și alte greșeli...

Click! Pentru femei

image
Ce spune casa ta despre tine? Testul care îți dezvăluie personalitatea

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani