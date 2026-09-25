Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar putea depăși 30 de grade

România ar putea avea parte de episoade de vreme neobișnuit de caldă în luna octombrie, pe fondul pătrunderii aerului fierbinte din nordul Africii către Europa. Temperaturile ar putea depăși chiar și 30 de grade în anumite regiuni ale țării, însă nu sunt excluse nici perioadele de răcire accentuată. Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), explică, pentru „Adevărul”, în ce condiții s-ar putea forma un dom de căldură deasupra Europei, cât de probabil este să afecteze România și la ce temperaturi ne putem aștepta în luna octombrie.

Când ar putea ajunge domul de căldură în România Foto: Getty

Ce este domul de căldură și cum s-ar putea forma deasupra Europei

În ultimele zile, Europa a fost împărțită între două mase de aer cu temperaturi foarte diferite. În timp ce în sud-vestul continentului s-a instalat aerul foarte cald, regiunile estice și sud-estice, inclusiv România, au fost afectate de o răcire accentuată.

Meteorologii urmăresc însă posibilitatea ca aerul cald să avanseze spre centrul și nordul Europei, fenomen care ar putea influența și vremea din țara noastră.

„Prin dom de căldură înțelegem o masă de aer caracterizată de o presiune atmosferică foarte ridicată și de temperaturi, sigur, mai ridicate decât normalul perioadei. Este un fenomen pe care îl remarcăm mai ales în lunile de vară, pentru că temperaturile asociate acestuia pot fi atunci foarte ridicate, să depășească 38-40 de grade”, explică Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul ANM.

Potrivit meteorologului, un asemenea fenomen se poate produce și toamna, atunci când circulația atmosferică favorizează pătrunderea aerului cald dinspre nordul Africii.

„Astfel de circulații puternice sudice apar, de regulă, în fața unor furtuni dezvoltate deasupra Oceanului Atlantic, adică în fața unor cicloni care avansează dinspre Oceanul Atlantic înspre continentul european. Circulația aerului este foarte intensă și din sector sudic, ceea ce înseamnă avansul aerului foarte cald, cum spuneam, dinspre nordul Africii”, continuă ea.

Când ar putea ajunge domul de căldură în România

Aerul foarte cald din nordul Africii a ajuns deja deasupra Peninsulei Iberice, iar în săptămâna următoare ar putea avansa spre Europa Centrală și chiar spre Peninsula Scandinavică, potrivit specialistei.

„În condițiile în care estimările pentru următoarele patru săptămâni pentru țara noastră arată probabilitatea de a avea temperaturi peste normalul perioadei, putem anticipa ideea că, la limita estică a domului de căldură care se poate dezvolta prin mecanismul pe care l-am descris, ar putea fi și țara noastră influențată”, declară Florinela Georgescu.

Meteorologul precizează însă că eventualele episoade de încălzire din octombrie nu vor avea aceleași caracteristici ca valurile de căldură din timpul verii: „Însă, în tot cazul, situația nu este similară cu ceea ce se întâmplă în timpul verii, pentru că acum circulația aerului este mai rapidă și astfel de evenimente cu temperaturi mai ridicate decât normalul durează, de regulă, perioade scurte. Câteva zile.”

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Prin urmare, nu există deocamdată o dată exactă la care domul de căldură ar urma să afecteze România. Estimările indică posibilitatea unor perioade mai calde decât în mod obișnuit, fără ca acestea să însemne temperaturi ridicate în fiecare zi a lunii octombrie.

Cum va fi vremea în următoarele săptămâni

Potrivit celei mai recente prognoze ANM pentru intervalul 21 septembrie - 19 octombrie, după răcirea din această săptămână, temperaturile vor reveni treptat spre valorile obișnuite pentru această perioadă. Estimările indică temperaturi apropiate de normal sau mai ridicate în următoarele săptămâni.

În prognoza pentru intervalul 21 septembrie - 4 octombrie, meteorologii estimează că, la începutul lunii viitoare, media temperaturilor maxime ar putea ajunge la 22-23 de grade în Muntenia și la aproximativ 24 de grade în Oltenia. La munte, maximele medii sunt estimate la 12-15 grade.

„Este adevărat că acum, dacă ne uităm pe harta Europei, vedem, pe de o parte, masa aceea de aer foarte cald despre care vă vorbeam, deasupra părții de sud-vest a continentului, și, pe de altă parte, aerul mult mai rece decât ar fi normal, care este în regiunile estice, sud-estice, deci inclusiv deasupra țării noastre”, explică Florinela Georgescu.

Meteorologul arată că, în zilele următoare, vremea ar urma să se încălzească, însă episoadele cu temperaturi scăzute vor continua să fie posibile.

„Așteptăm ca în zilele viitoare vremea să se mai încălzească, să revenim la temperaturi mai apropiate de normalul perioadei, iar semnalul, așa cum vă spuneam, este acela că am putea avea în octombrie perioade cu temperaturi mai ridicate decât normalul, dar, în același timp, sigur ne putem aștepta și la zile ceva mai răcoroase”, subliniază ea.

Lapoviță și ninsoare la munte. Ce urmează după primele episoade de vreme rece

Răcirea din ultimele zile a adus deja primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane înalte.

Florinela Georgescu explică faptul că asemenea episoade vor putea apărea și în perioada următoare: „Faptul că deja am avut zilele acestea primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, e adevărat, în zonele montane cele mai înalte, reprezintă un semnal că, de acum încolo, răcirea pronunțată a vremii va fi însoțită de astfel de precipitații mixte. De altfel, nici nu este nefiresc. A început și toamna astronomică, deci este firesc de acum încolo să avem și episoade cu vreme mai rece.”

Unde ar putea depăși temperaturile 30 de grade în octombrie

Deși estimările pentru următoarele săptămâni indică posibilitatea unor perioade mai calde decât în mod obișnuit, nu se poate stabili deocamdată care va fi temperatura maximă înregistrată în România în luna octombrie.

Întrebată cât de mult ar putea crește temperaturile și în ce regiuni s-ar putea înregistra cele mai ridicate valori, Florinela Georgescu a explicat: „de regulă, în luna octombrie, în timpul episoadelor cu temperaturi ridicate, putem eventual înregistra și valori de peste 30 de grade, sigur, cu probabilitatea cea mai mare în zonele de câmpie din partea de sud și de vest a țării.”