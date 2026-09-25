 Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar putea depăși 30 de grade | adevarul.ro
search
Vineri, 25 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Domul de căldură ar putea ajunge în România în octombrie. Cât de mult vor crește temperaturile și unde ar putea depăși 30 de grade

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

România ar putea avea parte de episoade de vreme neobișnuit de caldă în luna octombrie, pe fondul pătrunderii aerului fierbinte din nordul Africii către Europa. Temperaturile ar putea depăși chiar și 30 de grade în anumite regiuni ale țării, însă nu sunt excluse nici perioadele de răcire accentuată. Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), explică, pentru „Adevărul”, în ce condiții s-ar putea forma un dom de căldură deasupra Europei, cât de probabil este să afecteze România și la ce temperaturi ne putem aștepta în luna octombrie.

soare, nori, căldură
Când ar putea ajunge domul de căldură în România Foto: Getty

Ce este domul de căldură și cum s-ar putea forma deasupra Europei

În ultimele zile, Europa a fost împărțită între două mase de aer cu temperaturi foarte diferite. În timp ce în sud-vestul continentului s-a instalat aerul foarte cald, regiunile estice și sud-estice, inclusiv România, au fost afectate de o răcire accentuată.

Meteorologii urmăresc însă posibilitatea ca aerul cald să avanseze spre centrul și nordul Europei, fenomen care ar putea influența și vremea din țara noastră.

„Prin dom de căldură înțelegem o masă de aer caracterizată de o presiune atmosferică foarte ridicată și de temperaturi, sigur, mai ridicate decât normalul perioadei. Este un fenomen pe care îl remarcăm mai ales în lunile de vară, pentru că temperaturile asociate acestuia pot fi atunci foarte ridicate, să depășească 38-40 de grade”, explică Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul ANM.

Potrivit meteorologului, un asemenea fenomen se poate produce și toamna, atunci când circulația atmosferică favorizează pătrunderea aerului cald dinspre nordul Africii.

„Astfel de circulații puternice sudice apar, de regulă, în fața unor furtuni dezvoltate deasupra Oceanului Atlantic, adică în fața unor cicloni care avansează dinspre Oceanul Atlantic înspre continentul european. Circulația aerului este foarte intensă și din sector sudic, ceea ce înseamnă avansul aerului foarte cald, cum spuneam, dinspre nordul Africii”, continuă ea.

Când ar putea ajunge domul de căldură în România

Aerul foarte cald din nordul Africii a ajuns deja deasupra Peninsulei Iberice, iar în săptămâna următoare ar putea avansa spre Europa Centrală și chiar spre Peninsula Scandinavică, potrivit specialistei.

„În condițiile în care estimările pentru următoarele patru săptămâni pentru țara noastră arată probabilitatea de a avea temperaturi peste normalul perioadei, putem anticipa ideea că, la limita estică a domului de căldură care se poate dezvolta prin mecanismul pe care l-am descris, ar putea fi și țara noastră influențată”, declară Florinela Georgescu.

Meteorologul precizează însă că eventualele episoade de încălzire din octombrie nu vor avea aceleași caracteristici ca valurile de căldură din timpul verii: „Însă, în tot cazul, situația nu este similară cu ceea ce se întâmplă în timpul verii, pentru că acum circulația aerului este mai rapidă și astfel de evenimente cu temperaturi mai ridicate decât normalul durează, de regulă, perioade scurte. Câteva zile.”

Cum va fi vremea de Mărţişor. Prognoza meteo pentru două săptămâni

Prin urmare, nu există deocamdată o dată exactă la care domul de căldură ar urma să afecteze România. Estimările indică posibilitatea unor perioade mai calde decât în mod obișnuit, fără ca acestea să însemne temperaturi ridicate în fiecare zi a lunii octombrie.

Cum va fi vremea în următoarele săptămâni

Potrivit celei mai recente prognoze ANM pentru intervalul 21 septembrie - 19 octombrie, după răcirea din această săptămână, temperaturile vor reveni treptat spre valorile obișnuite pentru această perioadă. Estimările indică temperaturi apropiate de normal sau mai ridicate în următoarele săptămâni.

În prognoza pentru intervalul 21 septembrie - 4 octombrie, meteorologii estimează că, la începutul lunii viitoare, media temperaturilor maxime ar putea ajunge la 22-23 de grade în Muntenia și la aproximativ 24 de grade în Oltenia. La munte, maximele medii sunt estimate la 12-15 grade.

„Este adevărat că acum, dacă ne uităm pe harta Europei, vedem, pe de o parte, masa aceea de aer foarte cald despre care vă vorbeam, deasupra părții de sud-vest a continentului, și, pe de altă parte, aerul mult mai rece decât ar fi normal, care este în regiunile estice, sud-estice, deci inclusiv deasupra țării noastre”, explică Florinela Georgescu.

Meteorologul arată că, în zilele următoare, vremea ar urma să se încălzească, însă episoadele cu temperaturi scăzute vor continua să fie posibile.

„Așteptăm ca în zilele viitoare vremea să se mai încălzească, să revenim la temperaturi mai apropiate de normalul perioadei, iar semnalul, așa cum vă spuneam, este acela că am putea avea în octombrie perioade cu temperaturi mai ridicate decât normalul, dar, în același timp, sigur ne putem aștepta și la zile ceva mai răcoroase”, subliniază ea.

Lapoviță și ninsoare la munte. Ce urmează după primele episoade de vreme rece

Răcirea din ultimele zile a adus deja primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane înalte. 

Florinela Georgescu explică faptul că asemenea episoade vor putea apărea și în perioada următoare: „Faptul că deja am avut zilele acestea primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, e adevărat, în zonele montane cele mai înalte, reprezintă un semnal că, de acum încolo, răcirea pronunțată a vremii va fi însoțită de astfel de precipitații mixte. De altfel, nici nu este nefiresc. A început și toamna astronomică, deci este firesc de acum încolo să avem și episoade cu vreme mai rece.”

Unde ar putea depăși temperaturile 30 de grade în octombrie

Deși estimările pentru următoarele săptămâni indică posibilitatea unor perioade mai calde decât în mod obișnuit, nu se poate stabili deocamdată care va fi temperatura maximă înregistrată în România în luna octombrie.

Întrebată cât de mult ar putea crește temperaturile și în ce regiuni s-ar putea înregistra cele mai ridicate valori, Florinela Georgescu a explicat: „de regulă, în luna octombrie, în timpul episoadelor cu temperaturi ridicate, putem eventual înregistra și valori de peste 30 de grade, sigur, cu probabilitatea cea mai mare în zonele de câmpie din partea de sud și de vest a țării.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
digi24.ro
image
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: România la New York. Diferența între o deplasare externă și o politică externă
gandul.ro
image
România ar putea spune adio leului. Planul lui Siegfried Mureșan pentru trecerea la euro
mediafax.ro
image
România lui Gică Hagi cu surprize mari în Liga Națiunilor: Ianis Hagi titular, Stanciu scos din primul 11
fanatik.ro
image
„Doctorul în securitate” Lucian Pahonțu contraatacă în instanță. Șeful SPP susține că nici măcar judecătorii nu-i pot desființa teza de doctorat
libertatea.ro
image
Misterul morții nepoatei lui Hitler, după 95 de ani. Documente noi sugerează o posibilă mușamalizare
digi24.ro
image
Craiova a cerut suspendarea lui Reghecampf, Gigi Becali a avut un nou derapaj rasist în direct: „Ce, sunt țigan?”
gsp.ro
image
32.000.000 de euro! Ignorat de statul român, David Popovici a răbufnit
digisport.ro
image
Fenomenul care destramă cuplurile din Generația Z. De ce tot mai mulți tineri aleg să dispară fără explicații după prima întâlnire
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Top 3 bugetari cu salarii de zeci de mii de euro, şefi la companii cu pierderi de miliarde
observatornews.ro
image
Ce i-a spus Vlad Bălțățeanu mamei sale înainte să dispară fără urmă. Ultima conversație pe care au avut-o
cancan.ro
image
Casa de Pensii anunță cu ce sume de bani au fost recalculate greșit pensiile. Curtea de Conturi se înșală!
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Nu toți anii recunoscuți la pensie te ajută să ieși mai devreme din activitate. Diferența dintre stagiul contributiv și cel asimilat
playtech.ro
image
Dănuț Lupu, dezvăluire despre ajutorul primit de la Gigi Becali: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!”
fanatik.ro
image
Prăbușirea podului din Bacău confirmă temerile NATO. De ce infrastructura României poate ține pe loc Alianța, în caz de război
ziare.com
image
Corinna Schumacher, declarații în premieră despre Michael Schumacher: ”Și astăzi plâng”
digisport.ro
image
Ce nume aleg românii pentru copiii lor. Alegerile care rezistă de 20 de ani și revenirea celor biblice
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Elena Udrea, anunț BOMBĂ despre Nicușor Dan după sărutul pasional cu Mirabela Grădinaru
romaniatv.net
image
Pensionarii trebuie să depună acte suplimentare. Veniturile mai puțin cunoscute care se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Își caută mama care a abandonat-o în maternitate, în urmă cu 54 de ani! Nicoleta Voicu: „Vreau să știu al cui suflet l-am moștenit!”
click.ro
image
Puya, surprins într-un incident în trafic. Reacția artistului după ce imaginile au apărut online. „Merg haotic”
click.ro
image
Christina Ich, speriată după ce două necunoscute au intrat peste ea în casă: „Viața bate filmul”
click.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Barbara Villiers (1640 1709) amanta regelui Charles al II lea Pictură din 1670 de John Wright, profimedia 0733618392 jpg
Ducesa delicios de decadentă! A fost metresa Regelui Charles, iar promiscuitatea sa a transformat Curtea Angliei într-un carusel de sex, gelozie și trădări
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
image
Își caută mama care a abandonat-o în maternitate, în urmă cu 54 de ani! Nicoleta Voicu: „Vreau să știu al cui suflet l-am moștenit!”

OK! Magazine

image
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura