 Lista de miniștri din Guvernul Mureșan. Bătaie pe un minister fantomă. Neînțelegeri între USR și UDMR - SURSE | adevarul.ro
search
Vineri, 25 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Lista de miniștri din Guvernul Mureșan. Bătaie pe un minister fantomă. Neînțelegeri între USR și UDMR - SURSE

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri.

Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan, premier desemnat Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Sâmbătă, premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune la Parlament lista miniștrilor cabinetului său, dar și programul de guvernare.

„Adevărul” a aflat pe surse componența Guvernului Mureșan, din care vor face parte PNL, USR, UDMR, dar și miniștri independenți.

Componența Guvernului Mureșan

1. Ministerul Afacerilor Interne - Mircea Abrudean (PNL) și VICEPREMIER

2. Ministerul Mediului - Diana Buzoianu (USR)

3. Ministerul Transporturilor - Cătălin Drulă (USR)

4. Ministerul Apărării - Radu Miruță (USR) și VICEPREMIER

5. Ministerul Afacerilor Externe - Oana Țoiu (USR)

6. Ministerul Economiei - Irineu Darău (USR)

7. Ministerul Justiției - INDEPENDENT

8. Ministerul Educației - Mihai Dimian / Ștefan Pălărie (USR)

9. Ministerul Finanțelor - Alexandru Nazare / Gabriela Horga (PNL)

10. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Dragoș Pîslaru (PNL)

11. Ministerul Sănătății - Oana Gheorghiu (PNL)

12. Ministerul Energiei - Sebastian Burduja (PNL)

13. Ministerul Muncii - Raluca Turcan (PNL)

14. Ministerul Dezvoltării - Cseke Atilla (UDMR)

15. Ministerul Culturii - Lorand Turos (UDMR)

16. Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna (UDMR) și VICEPREMIER

17. SGG - Dan Reșitnec (USR)

UDMR vrea Justiția

Liderii USR și UDMR se luptă pe Ministerul Justiției, chiar dacă Guvernul Mureșan are șanse infime de a trece de votul Parlamentului. Kelemen Hunor își dorește Justiția, astfel încât UDMR să aibă un minister-cheie, care avizează toate proiectele de lege, susțin surse politice pentru Adevărul. Pe de altă parte, USR crede că UDMR face jocul PSD și blochează un ministru reformist la Justiție, portofoliu deținut din decembrie 2024 de Radu Marinescu, fost avocat al Liei Olguța Vasilescu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan, alături de liderul PNL Ilie Bolojan, arbitrează în acest moment disputa dintre USR și UDMR. Soluția propusă de Mureșan: un ministru independent la Justiție, care să facă față audierilor din Parlament.

Varianta pare agreată de toate cele trei partide- PNL, USR, UDMR. Oricum, sunt șanse infime ca persoana propusă chiar să ajungă în fotoliul de ministru, în condițiile în care Siegfried Mureșan mai are nevoie de 50 de voturi pentru a fi învestit.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
digi24.ro
image
Părinții Valentinei, ucisă și aruncată în Olt, fac declarații tulburătoare: „M-a bătut patru ore”
stirileprotv.ro
image
Ploșnițele din închisori urmează să fie congelate la temperaturi de -20 de grade Celsius. Procesele pierdute la CEDO ar fi impus soluții radicale
gandul.ro
image
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
mediafax.ro
image
„Ianis Stoica trebuia convocat!” Polemică în direct după decizia lui Gică Hagi: de ce Ianis Hagi a fost titularizat
fanatik.ro
image
SURSE Cum arată Guvernul Mureșan. Numele-surpriză din lista de miniștri
libertatea.ro
image
Lovitură de teatru: Cel mai vocal susținător al lui Trump îi cere demiterea imediată
digi24.ro
image
Craiova a cerut suspendarea lui Reghecampf, Gigi Becali a avut un nou derapaj rasist în direct: „Ce, sunt țigan?”
gsp.ro
image
Ilie Năstase: ”Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo”
digisport.ro
image
Clătite cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă pentru un desert delicios
click.ro
image
Cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Filmul crimei și mărturia unui martor. Iubitul Valentinei este dat în urmărire
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Un sat întreg care vine cu propriul lac se vinde cu 180.000 de euro. Care este motivul proprietarilor
observatornews.ro
image
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card în octombrie? Ce se întâmplă cu pensia dacă poștașul nu te găsește acasă?
newsweek.ro
image
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
prosport.ro
image
Unde poți găsi un job part-time în 2026. Domeniile care fac cele mai multe angajări şi cât se câştigă
playtech.ro
image
Mihai Stoichiță, director tehnic FRF: Gică Hagi joacă la victorie în meciul Suedia - România. Dezvăluiri din vestiarul „tricolorilor”
fanatik.ro
image
Cum a evoluat ratingul de țară al României în ultimii 35 de ani. Cele două perioade de „junk” prin care a trecut țara noastră
ziare.com
image
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Nicolae Stanciu! Răspunsul pentru FCSB
digisport.ro
image
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Șerban din București. Artista are un perete plin cu icoane. În schimb, bucătăria e decorată într-un fel excentric, în nuanțe de roșu aprins / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Pensionarii trebuie să depună acte suplimentare. Veniturile mai puțin cunoscute care se iau în calcul la pensie
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta
click.ro
image
Când și-au văzut fiica moartă, părinții lui Hayden Panettiere au spus un singur lucru – că-și doresc cerceii pe care-i purta decedata!
click.ro
image
Ce spune Romanița Iovan despre diferența de vârstă dintre ea și Iulian Gogan. Câți ani îi despart pe cei doi
click.ro
Dolores Del Rio foto Profimedia jpg
„Lolita” din Old Hollywood avea interzis la sex de la medici, dar asta n-a împiedicat-o să facă revagii prin dormitoareale starurilor vremii
okmagazine.ro
Prințul Charles, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
"Ești atât de proastă! Nu pot să cred că Charles s-a însurat cu o idioată!" Cuvintele care au dus la bătaia dintre Diana și femeia pe care o ura
okmagazine.ro
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov
Inelul roman de aur descoperit la Hoghiz, județul Brașov, decorat cu un simbol al concordiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Siegfried Mureșan și soția sa au aniversat 10 ani de căsătorie. Fotografie rară de la nunta politicianului
image
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta

OK! Magazine

image
Gafă din nou? Sau curtoazie? A doua oară când gestul lui Tom Cruise din apropierea Prințesei Kate ridică semne de întrebare