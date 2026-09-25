Lista de miniștri din Guvernul Mureșan. Bătaie pe un minister fantomă. Neînțelegeri între USR și UDMR - SURSE

Premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune sâmbătă la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri.

Siegfried Mureșan, premier desemnat Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Sâmbătă, premierul desemnat Siegfried Mureșan va depune la Parlament lista miniștrilor cabinetului său, dar și programul de guvernare.

„Adevărul” a aflat pe surse componența Guvernului Mureșan, din care vor face parte PNL, USR, UDMR, dar și miniștri independenți.

Componența Guvernului Mureșan

1. Ministerul Afacerilor Interne - Mircea Abrudean (PNL) și VICEPREMIER

2. Ministerul Mediului - Diana Buzoianu (USR)

3. Ministerul Transporturilor - Cătălin Drulă (USR)

4. Ministerul Apărării - Radu Miruță (USR) și VICEPREMIER

5. Ministerul Afacerilor Externe - Oana Țoiu (USR)

6. Ministerul Economiei - Irineu Darău (USR)

7. Ministerul Justiției - INDEPENDENT

8. Ministerul Educației - Mihai Dimian / Ștefan Pălărie (USR)

9. Ministerul Finanțelor - Alexandru Nazare / Gabriela Horga (PNL)

10. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene - Dragoș Pîslaru (PNL)

11. Ministerul Sănătății - Oana Gheorghiu (PNL)

12. Ministerul Energiei - Sebastian Burduja (PNL)

13. Ministerul Muncii - Raluca Turcan (PNL)

14. Ministerul Dezvoltării - Cseke Atilla (UDMR)

15. Ministerul Culturii - Lorand Turos (UDMR)

16. Ministerul Agriculturii - Tanczos Barna (UDMR) și VICEPREMIER

17. SGG - Dan Reșitnec (USR)

UDMR vrea Justiția

Liderii USR și UDMR se luptă pe Ministerul Justiției, chiar dacă Guvernul Mureșan are șanse infime de a trece de votul Parlamentului. Kelemen Hunor își dorește Justiția, astfel încât UDMR să aibă un minister-cheie, care avizează toate proiectele de lege, susțin surse politice pentru Adevărul. Pe de altă parte, USR crede că UDMR face jocul PSD și blochează un ministru reformist la Justiție, portofoliu deținut din decembrie 2024 de Radu Marinescu, fost avocat al Liei Olguța Vasilescu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan, alături de liderul PNL Ilie Bolojan, arbitrează în acest moment disputa dintre USR și UDMR. Soluția propusă de Mureșan: un ministru independent la Justiție, care să facă față audierilor din Parlament.

Varianta pare agreată de toate cele trei partide- PNL, USR, UDMR. Oricum, sunt șanse infime ca persoana propusă chiar să ajungă în fotoliul de ministru, în condițiile în care Siegfried Mureșan mai are nevoie de 50 de voturi pentru a fi învestit.