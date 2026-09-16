 Pensionarii europeni fug de scumpiri și se mută în Albania. Cât plătesc pentru chirie și traiul zilnic: „Trăiesc ca un rege” | adevarul.ro
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Pensionarii europeni fug de scumpiri și se mută în Albania. Cât plătesc pentru chirie și traiul zilnic: „Trăiesc ca un rege”

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După zeci de ani de muncă, tot mai mulți pensionari dintr-o țară europeană aleg să-și petreacă anii de pensie într-un stat aflat la doar câteva sute de kilometri de casă. Costurile mai mici și avantajele fiscale îi conving să facă acest pas. „Cu 1.500 de euro, trăiesc ca un rege”, spune unul dintre ei.

Italianul Carmine Impietro s-a mutat în Albania
Italianul Carmine Impietro s-a mutat în Albania Foto: Facebook/ arhivă personală

Carmine Impietro, fost mecanic în Novara, și-a mutat în 2012 reședința în Albania, alegând orașul Durrës, de pe litoralul Adriaticii.

„După 48 de ani de contribuții, pensia mea nu era suficientă pentru a-mi susține o viață decentă în Italia, așa că mi-am făcut bagajele și am plecat în Albania. Aici, beneficiile INPS nu sunt impozitate, iar costul vieții este mai mic”, spune pensionarul, citat de presa italiană.

Aproape 38.000 de pensionari au plecat din Italia

Fenomenul se înscrie într-o tendință mai largă. Datele INPS arată că aproximativ 4,6 milioane de pensionari, adică 28,1% din total, primeau în 2024 mai puțin de 1.000 de euro brut pe lună. Numai în 2024, aproximativ 37.825 de pensionari italieni s-au mutat în străinătate.

Albania se numără printre destinațiile alese de aceștia. Asociația „Pensionari în Albania”, fondată de Carmine în 2018, avea aproximativ 200 de membri în 2020 și a depășit între timp 2.000.

„Tot mai mulți oameni mă contactează pentru a-mi spune: «Carmine, ajută-mă să scap de această Italie»”, povestește el.

Pensii și costuri mai mici

Unul dintre avantajele invocate este regimul fiscal. Pentru pensionarii care îndeplinesc condițiile de rezidență fiscală în Albania, pensia italiană poate fi plătită fără impozitul pe venit reținut în Italia, în condițiile prevăzute de regulile fiscale dintre cele două țări.

Bărbatul spune că acest lucru îi aduce aproximativ 30% în plus la venitul lunar.

Și costurile locuințelor sunt mai mici. Luigi Pace, un alt pensionar italian stabilit în Albania, spune că plătește 350 de euro pentru un apartament cu două camere, aflat la aproximativ 50 de metri de mare. Electricitatea, apa și internetul îl mai costă în jur de 50 de euro pe lună.

„Nu există nicio comparație cu Italia. În Terni, plăteam peste 100 de euro pe lună doar pentru taxele de condominiu”, spune el.

Enrico d'Amico, fost căpitan de navă, afirmă că și anumite servicii sunt mai accesibile. „Fizioterapia costă la jumătate, 40 de euro o ședință în loc de 80-90 de euro”, explică pensionarul.

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