Nașterea primului copil după 30 de ani pe o insulă izolată. Părinții au arborat steagul, iar localnicii au sărbătorit cu whisky

Un copil s-a născut, pentru prima dată în mai bine de 30 de ani, pe North Ronaldsay, cea mai nordică insulă din arhipelagul Orkney, Scoția. Părinții săi au călătorit peste 8.000 de kilometri pentru ca băiețelul să vină pe lume în casa familiei, construită de strămoșii mamei.

Bebelușul, născut pe cea mai nordică insulă din arhipelagul Orkney Foto: FB

Jorge Suarez și Alice Traill Ford l-au întâmpinat pe lume pe Duncan Wilder Thorstein Traill Suarez Ford săptămâna trecută, în casa familiei de pe North Ronaldsay.

Nașterea este una cu totul specială pentru comunitatea restrânsă a insulei. Duncan este primul copil născut aici după Thomas Brookman, care a venit pe lume în august 1992.

Locuitorii au sărbătorit evenimentul într-un mod tradițional, cu whisky. După naștere, familia a arborat steagul la Holland House, așa cum se proceda în trecut atunci când Laird-ul se afla pe insulă, pentru a-i anunța pe localnici, relatează Il Messaggero.

„Voiam ca micuțul Duncan să se nască înconjurat de energia din North Ronaldsay”

Familia își împarte timpul între Costa Rica și Insulele Orkney și a parcurs peste 8.000 de kilometri pentru ca nașterea să aibă loc în North Ronaldsay.

Alice a povestit pentru că insula are o semnificație aparte pentru ea, deoarece și-a petrecut aici vacanțele din copilărie.

„Voiam ca micuțul Duncan să se nască înconjurat de energia din North Ronaldsay. A fost întotdeauna un loc foarte special pentru mine și aici, în copilărie, în fiecare vară, mă simțeam vie și liberă”, a spus femeia.

Alice a explicat că a simțit că insula era locul potrivit pentru nașterea copilului și a discutat cu Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie pentru a vedea dacă acest lucru putea fi posibil.

„Intuiția îmi spunea că acesta era locul potrivit pentru noi, așa că am discutat cu Serviciul Național de Sănătate (NHS) pentru a vedea dacă era posibil. Avem această casă de familie minunată, încărcată de istoria și de strămoșii noștri, așa că faptul că a fost înconjurat de toate acestea a fost un mod cu adevărat special de a-l întâmpina pe lume.”, a relatat ea.

North Ronaldsay este cea mai nordică insulă din arhipelagul Orkney. De pe insula principală, Orkney Mainland, se poate ajunge aici din Kirkwall cu avionul, într-un zbor de aproximativ 20 de minute, sau cu feribotul, călătoria durând aproximativ două ore și 40 de minute.

Insula este cunoscută în special pentru oile sale, care se hrănesc cu alge marine. Animalele sunt în mare parte ținute de-a lungul coastei de un zid tradițional din piatră, lung de aproximativ 21 de kilometri și care înconjoară insula.

Familia lui Alice păstrează o legătură puternică cu North Ronaldsay și continuă să-și petreacă vacanțele la Holland House, reședința construită de strămoșii ei.

Familia Traill, din care provine Alice, a cumpărat insula în 1727. Holland House a fost transmisă din generație în generație și se află în continuare în proprietatea familiei.

Numele copilului, inspirat de bunicul lui Alice

Micuțul Duncan a primit numele bunicului lui Alice, fostul Laird al insulei North Ronaldsay.

Femeia spune că nu luase inițial decizia de a-i da copilului numele Duncan. Alegerea a venit după ce a văzut, în Holland House, un colaj cu fotografii ale bunicului său.

„Nu știam că îi voi da numele Duncan când am ajuns aici, dar stăteam pe canapea și chiar în fața mea era un colaj cu fotografii ale lui și ale bunicii mele, așa că a fost foarte prezent în viața noastră”, a povestit Alice.

Nașterea, anunțată printr-o tradiție veche

Duncan s-a născut la ora 04:05, pe 15 septembrie. Pentru a anunța comunitatea, părinții au reluat o tradiție veche a insulei și au arborat steagul la Holland House.

Familia a pregătit și o băutură specială pentru localnici.

„De-a lungul anilor, am găsit aici multe trifoiuri cu patru foi magice și le-am păstrat într-o carte. Am prins un trifoi cu patru foi de o sticlă de sticlă, am lipit o scoică Groatie Buckie de dop, apoi am umplut sticla cu whisky și am oferit câte una fiecărui locuitor al insulei.” Am arborat steagul, iar toți și-au deschis sticlele de whisky și au băut împreună câte o înghițitură, ca băutură de sărbătoare”, a spus Alice.

Groatie Buckie este o scoică mică, de culoare roz-pal și albă, care poate fi găsită pe plajele din Orkney. Potrivit tradiției locale, scoica este considerată aducătoare de noroc și prosperitate pentru cel care o păstrează.

Alice și Jorge urmează să se întoarcă în Costa Rica în luna noiembrie. Cei doi administrează acolo o școală. Chiar dacă familia va părăsi temporar North Ronaldsay, Alice spune că vrea ca fiul său să păstreze legătura cu insula și să revină aici în fiecare an.