O femeie de 56 de ani, din Buzău, este victima unei înșelăciuni în care suspecții s-au folosit de identitatea cunoscutui actor sud-coreean Park Seo-joon. Potrivit polițiștilor, femeia a fost convinsă să transfere 450.000 de lei, sub pretextul unei investiții profitabile care urma să-i aducă câștiguri considerabile.

Actorul sud-coreean Park Seo-joon Foto: FB

Potrivit anchetatorilor, femeia a fost abordată pe rețelele sociale de persoane care pretindeau că sunt actori străini. Acestea au convins-o să transfere bani într-un cont bancar. În final, sumele trimise au ajuns la 450.000 de lei.

Polițiștii au stabilit că în spatele contului nu s-a aflat actorul sud-coreean Park Seo-joon, ci două persoane din Dâmbovița, o femeie de 47 de ani și fiul acesteia, în vârstă de 19 ani.

„Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2023 – 2024, două persoane, o femeie și un bărbat, de 47 și 19 ani, din Dâmbovița, ar fi înșelat o femeie, de 56 de ani, din Buzău. Persoanele ar fi abordat victima în mediul online, ar fi indus-o în eroare, prezentându-se ca actori străini și ar fi determinat-o să le remită mai multe sume de bani într-un cont bancar, sub pretextul că, prin acel demers, ar investi în active producătoare de dobânzi, ce i-ar fi garantat câștiguri considerabile în viitor”, a transmis IPJ Buzău.

Percheziții în Dâmbovița

Pe 29 septembrie 2026, polițiștii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, au efectuat două percheziții domiciliare în Dâmbovița, la locuințele persoanelor cercetate pentru înșelăciune.

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat înscrisuri, dispozitive electronice, medii de stocare și alte mijloace de probă care ar putea ajuta la documentarea faptelor.

Cele două persoane cercetate au fost conduse la sediul poliției, în baza unor mandate de aducere, pentru audieri.

Cine este actorul sud-coreean

Actorul sud-coreean Park Seo-joon este unul dintre actorii cunoscuți ai cinematografiei și televiziunii sud-coreene.

Născut la Seul, pe 16 decembrie 1988, Park Seo-joon a devenit cunoscut prin rolurile din seriale precum „Fight for My Way”, „What's Wrong with Secretary Kim”, „Itaewon Class” și „Gyeongseong Creature”.

Actorul a jucat și în filme precum „Midnight Runners” și „Parasite”, în acesta din urmă având o apariție specială. În 2023, Park Seo-joon a debutat la Hollywood în filmul Marvel „The Marvels”, în care l-a interpretat pe Prințul Yan.