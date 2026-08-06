Escrocherie ca în filme în București. Fals „curier BNR”, prins în flagrant după ce a înșelat o pensionară cu zeci de mii de lei prin metoda „conturi compromise”

O pensionară în vârstă de 75 de ani din Capitală a fost victima unei înșelătorii complexe, după ce persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai Poliției Române și ai Băncii Naționale a României au convins-o să retragă zeci de mii de lei din conturile bancare, sub pretextul că acestea au fost compromise, iar apoi au abordat-o printr-un fals „curier BNR”, susțin surse din anchetă.

„La data de 4 august 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 22 Poliție au prins în flagrant și, ulterior, au reținut doi bărbați, în vârstă de 24, respectiv 29 de ani, cetățeni străini, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea a două infracțiuni de înșelăciune”, a transmis DGPMB într-un comunicat.

Cazul a fost sesizat Secției 22 Poliție în data de 4 august. Pensionara le-a povestit anchetatorilor că fusese contactată telefonic cu o zi înainte de persoane care au susținut că pe numele ei ar fi fost solicitat un credit fraudulos și că economiile sale sunt în pericol.

Sub pretextul că i-au fost compromise conturile bancare, indivizii au determinat-o să scoată din depozite 50.000 de lei, pe care ulterior i-a predat într-un plic unui alt bărbat, care s-a prezentat la adresa de domiciliu a persoanei vătămate, mai arată surse din anchetă.

Escrocii au continuat însă demersul și au contactat-o din nou, convingând-o să retragă și restul banilor din cont pentru a fi „securizați”.

În timp ce se afla permanent în legătură telefonică cu autorii, femeia s-a deplasat la o unitate bancară și a efectuat o nouă retragere.

„Polițiștii Secției 22 Poliție, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale - Sector 6 și al Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, au demarat, de îndată, activități specifice pentru identificarea și depistarea persoanelor implicate”, a explicat DGPMB.

Un fals „curier al BNR” a venit să ridice banii

La întoarcerea către domiciliu, victima fost urmărită de un bărbat.

Ajunsă acasă, pensionara a fost abordată de un tânăr de 24 de ani, cetățean moldovean, care s-a prezentat drept „curier al BNR” și i-a spus că a venit să ridice banii.

În momentul în care a intrat în posesia plicului, suspectul a încercat să fugă, însă a fost imobilizat de polițiști.

„Astfel, la data de 4 august 2026, a fost prins în flagrant un bărbat, în vârstă de 24 de ani, imediat după ce ar fi primit de la persoana vătămată o altă sumă de bani, acesta prezentându-se drept curier al unei instituții bancare”, se mai arată în comunicat.

Anchetatorii au reținut și un al doilea suspect, un cetățean moldovean în vârstă de 29 de ani, despre care există indicii că asigura supravegherea și protecția operațiunii:



„Totodată, a fost depistat și un al doilea bărbat, în vârstă de 29 de ani, despre care există indicii că ar fi asigurat supravegherea zonei, în scopul prevenirii surprinderii activității infracționale. Cei doi bărbați, ambii de cetățenie străină, au fost imobilizați și conduși la sediul subunității pentru audieri.În baza probatoriului administrat în cauză, față de bănuiți a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior au fost arestați preventiv, pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 22 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de înșelăciune”.

O femeie a pierdut 10.000 de lei, după ce a răspuns apelului unui escroc

Cazul este aproape identic cu altele sesizate recent.

În iulie, o pensionară de 73 de ani din Cluj-Napoca a fost victima unei înșelăciuni, fiind convinsă să predea aproape 50.000 de euro unor presupuși angajați ai Băncii Naționale a României (BNR) și ai unor structuri de combatere a criminalității. Escrocii i-au spus că banii urmau să fie depuși într-un „cont securizat” al BNR, pentru a fi protejați și ulterior restituiți. Un tânăr de 18 ani din Republica Moldova, care urma să preia o altă sumă de bani de la femeie, a fost prins de polițiști.

În iunie, polițiștii din Capitala au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune în care o femeie de 72 de ani a fost păgubită cu peste jumătate de milion de lei. Suspecții, trei bărbați, s-ar fi dat drept polițiști și reprezentanți ai BNR și ar fi folosit documente false pentru a o convinge pe victimă să le predea banii, tot sub pretextul „securizării” conturilor bancare.

Pentru a nu fi victimele unor astfel de infracțiuni, Poliția recomandă:

- Nu oferiți bani, carduri bancare, coduri PIN sau alte valori persoanelor necunoscute, indiferent de motivul invocat.

- Nu dați curs apelurilor telefonice în care interlocutorii susțin că sunt polițiști, angajați ai unei bănci sau ai altei instituții și vă solicită să retrageți ori să transferați bani.

- Reiterăm faptul că poliția și instituțiile bancare nu solicită clienților să retragă bani din conturi și să îi înmâneze unor curieri sau altor persoane pentru „securizarea” fondurilor.

- Întrerupeți convorbirea și verificați informațiile folosind numărul oficial de telefon al instituției respective, nu pe cel indicat de apelant.

- Nu luați decizii sub presiunea timpului. Infractorii încearcă adesea să creeze o stare de panică pentru a determina victimele să acționeze impulsiv.

- Dacă aveți suspiciuni că sunteți victima unei tentative de înșelăciune, nu continuați discuția cu apelantul și sesizați imediat Poliția Română, apelând 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție.

- Discutați cu membrii familiei, în special cu persoanele vârstnice, despre astfel de metode de înșelăciune, pentru ca aceștia să le poată recunoaște și evita.