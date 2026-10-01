 Moment de groază în Piatra Neamț: Mamă și fiu, loviți în cap de bucăți de tencuială desprinse din blocul în care voiau să intre | adevarul.ro
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Moment de groază în Piatra Neamț: Mamă și fiu, loviți în cap de bucăți de tencuială desprinse din blocul în care voiau să intre

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O femeie de aproximativ 34 de ani și fiul ei în vârstă de 9 ani au ajuns la spital după ce mai multe bucăți de tencuială desprinse de pe terasa unui bloc din Piatra Neamț au căzut peste ei. Ceilalți doi copii ai femeii se aflau împreună cu familia în momentul incidentului, dar nu au fost răniți.

Blocul din Piatra Neamț unde locuiește mama cu băiatul de 9 ani
Blocul din Piatra Neamț unde locuiește mama cu băiatul de 9 ani Foto: Captură Video / stirileprotv.ro

Familia tocmai intra în blocul în care locuiește când bucățile de tencuială s-au desprins și au lovit-o pe femeie și pe băiat în zona capului și a umerilor. La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri și ambulanță, iar cele două victime au fost evaluate medical înainte de a fi transportate la spital.

„Este vorba despre o femeie, în vârstă de aproximativ 34 de ani, și un minor, în vârstă de aproximativ 9 ani. Cele două persoane au fost evaluate medical la locul solicitării, iar ulterior au fost transportate la spital”, a declarat Ancuța Socaci, reprezentant al ISU Bacău pentru știrileprotv.ro. 

În urma investigațiilor medicale, femeia nu a avut nevoie de internare și a primit recomandări pentru tratament la domiciliu. Băiatul a rămas internat în Secția de Chirurgie Pediatrică, medicii constatând leziuni traumatice minore.

„În urma evaluărilor medicale, femeia a primit recomandări pentru tratament la domiciliu. Băiețelul a rămas internat în Secția de Chirurgie Pediatrică, prezentând leziuni traumatice minore în urma incidentului. Acestea nu îi pun viața în pericol”, a precizat Aurelia Țaga, director medical al Spitalului Județean Bacău.

După incident, pompierii au îndepărtat tencuiala care prezenta risc de desprindere. Potrivit informațiilor din anchetă, imobilul este unul vechi și nu ar mai fi fost renovat de câteva decenii.

Polițiștii au deschis un dosar penal în rem pentru vătămare corporală din culpă. Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a produs desprinderea tencuielii și cine este responsabil pentru starea în care se afla terasa blocului.

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