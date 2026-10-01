 Doi bărbaţi, trimişi în judecată după ce au lovit cu maşina un poliţist. Omul legii voia să controleze un transport de lemne | adevarul.ro
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Doi bărbaţi, trimişi în judecată după ce au lovit cu maşina un poliţist. Omul legii voia să controleze un transport de lemne

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Doi bărbaţi au fost trimişi în judecată pentru tentativă de omor, după ce au dat cu maşina peste un poliţist care voia să controleze un transport de lemn, în judeţul Suceava. O a treia persoană, şoferul camionului, a fost deferit justiţiei pentru infracţiuni silvice.

Transport lemne
Poliția verifică un transport de lemne Foto: Poliția Română

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunţă finalizarea anchetei şi trimiterea în judecată a trei inculpaţi, în dosarul deschis în urma unui incident grav produs în judeţul Suceava.

Unul dintre inculpaţi, aflat sub control judiciar, a fost trimis în judecată pentru distrugere şi ultraj - tentativă de omor calificat comisă asupra unui poliţist, al doilea este pus sub acuzare pentru instigare la distrugere şi instigare la ultraj - tentativă de omor calificat comisă asupra unui poliţist, iar al treilea este deferit justiţiei pentru transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală, scrie News.

Ancheta a început în urma unor incidente produse în luna iulie a anului trecut, după ce un bărbat a intrat cu maşina în autospeciala Poliţiei pentru a împiedica un control asupra unui camion care transporta lemn tăiat ilegal.

„La data de 23.07.2025, în timp ce conducea un autoturism în direcţia comunei Stulpicani, judeţul Suceava, primul inculpat, determinat de cel de-al doilea, a îndreptat autovehiculul spre o autospecială de poliţie parcată în afara părţii carosabile şi în care se afla un comisar-şef, cu consecinţa rănirii acestuia şi a avarierii maşinii. Cercetările au evidenţiat că scopul săvârşirii faptelor era acela de a împiedica constatarea săvârşirii de către cel de-al treilea inculpat a infracţiunii de transport cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase, neînsoţite de avizul de însoţire a materialelor lemnoase sau fără provenienţă legală", se arată în rechizitoriul procurorilor.

Concret, în dimineaţa de 23 iulie 2025, în jurul orei 5:10, echipajul Poliţiei a oprit pentru control, pe drumul judeţean 177 A, în judeţul Suceava, un camion care transporta lemn fără documente legale privind provenienţa.

Autospeciala de poliţie era staţionată regulamentar în afara părţii carosabile, pe drumul judeţean care trece prin oraşul Broşteni. În momentul în care autoturismul condus de unul dintre inculpaţi a intrat în plin în maşina Poliţiei, poliţistul a fost rănit.

Camionul care fusese oprit pentru control transporta o cantitate totală de peste 20 de metri cubi de material lemnos fără documente specifice de transport care să ateste provenienţa legală a acestuia.

Rechizitoriul a fost transmis Tribunalului Suceava, instanţă competentă să judece cauza în fond.

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