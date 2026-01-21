Metoda „accidentul” la Tulcea. Doi suspecți, cercetați penal după ce au înșelat o femeie de 76 de ani cu zeci de mii de lei

Două persoane sunt cercetate penal pentru înșelăciune, după ce au determinat o femeie de 76 de ani să le dea aproape 40.000 de lei, sub pretextul achitării unor servicii medicale pentru nepotul acesteia, care ar fi fost rănit într-un accident rutier, a anunțat miercuri Poliția Română.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mihai Bravu, județul Tulcea, au fost sesizați în seara zilei de 18 ianuarie, printr-un apel la 112, cu privire la o posibilă înșelăciune comisă prin metoda „accidentul”.

Femeia a declarat că a fost contactată telefonic de o persoană care s-a recomandat drept medic și care i-a spus că nepotul său a suferit un accident rutier și se află în stare gravă, fiind necesară plata urgentă a unor servicii medicale.

La scurt timp, la domiciliul acesteia s-au prezentat două persoane necunoscute, care s-au dat drept reprezentanți ai unei unități medicale și i-au cerut să le predea toți banii pe care îi avea în casă. Victima le-a înmânat suma de 38.000 de lei.

După plecarea acestora, femeia și-a sunat nepotul și a aflat că acesta nu fusese implicat în niciun accident.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat, în aceeași zi, în orașul Isaccea, autoturismul în care se aflau suspecții: un bărbat de 33 de ani și o femeie de 21 de ani. Pe numele acestora a fost deschis un dosar penal pentru înșelăciune, iar prejudiciul, în valoare de 38.000 de lei, a fost recuperat integral.

Față de tânăra de 21 de ani a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

Poliția reamintește cetățenilor, în special persoanelor vârstnice, să nu ofere bani unor necunoscuți care pretind că sunt reprezentanți ai unor instituții, să verifice informațiile prin apelarea directă a rudelor și să sune imediat la 112 în cazul unor solicitări urgente de bani, care pot ascunde tentative de înșelăciune.