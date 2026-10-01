 SURSE Ilie Bolojan, chemat la audieri de DNA în dosarul lui Fănel Bogos. Ce vor să afle procurorii | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

SURSE Ilie Bolojan, chemat la audieri de DNA în dosarul lui Fănel Bogos. Ce vor să afle procurorii

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ilie Bolojan ar urma să fie audiat la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care premierul s-a întâlnit la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan ar urma să fie audiat la DNA Iaşi.
Ilie Bolojan ar urma să fie audiat la DNA Iaşi. Foto: Mediafax

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Bolojan a fost convocat la DNA Iași și ar urma să fie audiat în cursul dimineţii de vineri, 2 octombrie. El ar urma să dea explicații despre întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos la Palatul Victoria.

Numele premierului interimar Ilie Bolojan apare în dosarul în care procurorii DNA Iași anchetează modul în care omul de afaceri ar fi încercat să își rezolve problemele pe care le avea cu autoritățile sanitar-veterinare. În aceeași anchetă sunt cercetate și persoane din zona politică și administrativă.

Fănel Bogos, administratorul companiei Vanbet SRL, a fost reținut și apoi arestat preventiv în noiembrie 2025, iar în prezent se află sub control judiciar.

Dosarul a pornit de la controalele făcute de DSVSA Vaslui la fermele lui Bogos. Procurorii susțin că, nemulțumit de măsurile luate de autorități, omul de afaceri ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Pentru a-și rezolva problemele, Bogos ar fi apelat la persoane cu influență din administrație și politică. Printre acestea se află Mihai Barbu și Cristina Trăilă, ambii cercetați în același dosar.

Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, este cercetat pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, iar fostul secretar general adjunct al Guvernului României, Cristina Trăilă, este cercetată pentru complicitate la aceeași infracțiune.

În acest context a avut loc și întâlnirea dintre Fănel Bogos și Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Potrivit informațiilor din anchetă, omul de afaceri a ajuns la premier cu sprijinul lui Mihai Barbu.

Bolojan a declarat anterior că întâlnirea a fost, de fapt, o audiență și că nu a discutat despre bani cu omul de afaceri. La rândul său, Bogos a susținut, la audierile din septembrie, că nu a discutat despre bani nici cu premierul, nici cu celelalte persoane din dosar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan ar urma să fie audiat mâine la DNA Iași în dosarul afaceristului cu care s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria – SURSE
gandul.ro
image
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
mediafax.ro
image
Jucătorul de națională găsit vinovat după bătaia din Suedia are o imagine fantastică în Polonia: „Calități de cel mai înalt nivel. A influențat întreg campionatul”
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
digi24.ro
image
Cursă ca în filme pentru „recuperarea” lui Cristiano Ronaldo » Selecționerul și președintele au gonit pe străzile din Copenhaga
gsp.ro
image
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
digisport.ro
image
Gașca Zurli scoate copilăria în stradă! Paradă spectaculoasă pe Calea Victoriei, la 20 de ani de la înființare
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Prognoza meteo pe luna octombrie. Când scad temperaturile și unde pot apărea primele ninsori
observatornews.ro
image
Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: 'Hai să vedem ce a lucrat în Monaco'
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
prosport.ro
image
De ce sunt opriți șoferii în trafic în fiecare miercuri până pe 4 noiembrie. Informațiile care li se cer și la ce sunt folosite
playtech.ro
image
Spania, lecție pentru fotbalul românesc! Ce s-a întâmplat după ce ibericii au învins România U21 în urmă cu 7 ani
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
digisport.ro
image
Mustul de toamnă are un secret: cât zahăr conține și cât avem voie să bem
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa luxoasă a Romaniței Iovan. S-a inspirat de la Coco Chanel în amenajarea ei. Are accente vintage și aer boem: Patul e o copie a celui în care a dormit ea la Ritz'' / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Record în cursul valutar. Euro a depășit un nou prag
mediaflux.ro
image
Business-ul românesc care a intrat pe piața din Polonia » Cât am plătit pe un produs cumpărat cu 2 lei la București
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Neti Sandu, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Astrologul de la PRO TV avertizează: „Nu mai merge!”
click.ro
image
Cu câți bani vinde văduva lui Leo Iorga mașina, ultimul dar de la el: „Nu e ușor!”
click.ro
image
Motivul pentru care românii pleacă din Marea Britanie: „Nu e de trăit în UK din perspectiva mea”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
image
Neti Sandu, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Astrologul de la PRO TV avertizează: „Nu mai merge!”

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului