SURSE Ilie Bolojan, chemat la audieri de DNA în dosarul lui Fănel Bogos. Ce vor să afle procurorii

Ilie Bolojan ar urma să fie audiat la DNA Iași în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care premierul s-a întâlnit la Palatul Victoria.

Ilie Bolojan ar urma să fie audiat la DNA Iaşi. Foto: Mediafax

Potrivit unor surse judiciare, Ilie Bolojan a fost convocat la DNA Iași și ar urma să fie audiat în cursul dimineţii de vineri, 2 octombrie. El ar urma să dea explicații despre întâlnirea pe care a avut-o cu Fănel Bogos la Palatul Victoria.

Numele premierului interimar Ilie Bolojan apare în dosarul în care procurorii DNA Iași anchetează modul în care omul de afaceri ar fi încercat să își rezolve problemele pe care le avea cu autoritățile sanitar-veterinare. În aceeași anchetă sunt cercetate și persoane din zona politică și administrativă.

Fănel Bogos, administratorul companiei Vanbet SRL, a fost reținut și apoi arestat preventiv în noiembrie 2025, iar în prezent se află sub control judiciar.

Dosarul a pornit de la controalele făcute de DSVSA Vaslui la fermele lui Bogos. Procurorii susțin că, nemulțumit de măsurile luate de autorități, omul de afaceri ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Pentru a-și rezolva problemele, Bogos ar fi apelat la persoane cu influență din administrație și politică. Printre acestea se află Mihai Barbu și Cristina Trăilă, ambii cercetați în același dosar.

Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui, este cercetat pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, iar fostul secretar general adjunct al Guvernului României, Cristina Trăilă, este cercetată pentru complicitate la aceeași infracțiune.

În acest context a avut loc și întâlnirea dintre Fănel Bogos și Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Potrivit informațiilor din anchetă, omul de afaceri a ajuns la premier cu sprijinul lui Mihai Barbu.

Bolojan a declarat anterior că întâlnirea a fost, de fapt, o audiență și că nu a discutat despre bani cu omul de afaceri. La rândul său, Bogos a susținut, la audierile din septembrie, că nu a discutat despre bani nici cu premierul, nici cu celelalte persoane din dosar.