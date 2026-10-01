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UE și Ucraina au găsit fonduri pentru armată și pentru buget până la sfârșitul anului

Război în Ucraina
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Ucraina și Comisia Europeană au convenit asupra măsurilor necesare pentru finanțarea apărării și a cheltuielilor statului în 2026. În paralel, Bruxellesul intenționează să acorde Ucrainei până la 45 de miliarde de euro în 2027, prin mecanismul de creditare Ukraine Support Loan, dacă autoritățile de la Kiev îndeplinesc condițiile stabilite de UE.

Sediul Comisiei Europene
Sediul Comisiei Europene/FOTO:Shutterstock

Acordul este prezentat într-o declarație comună a Comisiei Europene și Ucrainei.

45 de miliarde de euro pentru 2027

Declarația nu precizează suma exactă identificată pentru finanțarea necesară în 2026 și nici sursele acesteia. Comisia Europeană și autoritățile ucrainene afirmă însă că au stabilit măsurile care trebuie luate pentru ca finanțarea să fie disponibilă la timp.

Cele 45 de miliarde de euro prevăzute pentru 2027 nu vor fi acordate automat. Ucraina va trebui să îndeplinească o serie de condiții stabilite de Uniunea Europeană.

În același timp, Bruxellesul și Kievul vor începe să evalueze necesarul suplimentar de fonduri pentru anul viitor, atât pentru bugetul de stat, cât și pentru cheltuielile de apărare.

Apel către ceilalți donatori

Comisia Europeană și Ucraina au făcut apel și la ceilalți parteneri internaționali să își respecte angajamentele financiare și să își intensifice sprijinul.

„Toate părțile au convenit că și ceilalți parteneri trebuie să își îndeplinească angajamentele financiare și să își intensifice eforturile, având în vedere provocările semnificative cu care se confruntă Ucraina”, se arată în declarația comună.

Bruxellesul și Kievul vor evalua lunar evoluția finanțării și modul în care sunt respectate angajamentele asumate.

Presiuni asupra bugetului ucrainean

Autoritățile de la Kiev au vorbit în mod repetat despre presiunile financiare asupra bugetului.

La 18 septembrie, președintele Volodimir Zelenski a descris deficitul bugetar drept „astronomic”. În aceeași lună, Uniunea Europeană a transferat 3,3 miliarde de euro pentru achiziția de rachete și drone.

Finanțarea pentru apărare continuă să fie acordată în mod regulat, în timp ce sprijinul pentru bugetul de stat este legat, între altele, de implementarea reformelor convenite cu UE.

Întârzierile în aplicarea acestor reforme ar putea pune în pericol accesul Ucrainei la 4,48 miliarde de euro din fondurile europene.

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