 Fiul unei românce ucise în Italia caută adevărul despre moartea mamei sale: „Nici măcar nu știu dacă este în acel mormânt”. Femeia avea doar 22 de ani | adevarul.ro
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Fiul unei românce ucise în Italia caută adevărul despre moartea mamei sale: „Nici măcar nu știu dacă este în acel mormânt”. Femeia avea doar 22 de ani

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Fiul unei românce ucise în Italia încearcă, după 19 ani, să afle ce s-a întâmplat cu mama sa. Rodica Crivac avea doar 22 de ani când a fost lovită mortal de o mașină, în 2007, pe un drum din zona Castelnuovo, iar Florin avea doar doi ani. Crescut în România de o altă familie, tânărul spune că a rămas cu numeroase întrebări despre moartea mamei sale.

Rodica Crivac avea doar 22 de ani când a fost ucisă în Italia
Rodica Crivac avea doar 22 de ani când a fost ucisă în Italia Foto: sursa: FB/LARENA

Un e-mail trimis redacției publicației italiene L'Arena a readus în atenție o tragedie care a avut loc în urmă cu aproape două decenii. Este povestea unei tinere românce care și-a pierdut viața în Italia și a unui copil care a crescut fără mama sa și care, devenit adult, încearcă acum să afle ce s-a întâmplat în acea zi.

Rodica Crivac era născută la 29 noiembrie 1983 și avea 22 de ani când a murit, pe 16 mai 2007, după ce a fost lovită de o mașină pe o șosea din Italia. La momentul tragediei, fiul ei, Florin, avea doar doi ani.

Rodica venise în Italia pentru a munci

Potrivit sursei citate, drumul pe care s-a produs tragedia era cunoscut la acea vreme drept „Drumul Sexului”. În urmă cu aproape 20 de ani, în zonă ajungeau tinere din Europa de Est, cu promisiunea unor locuri de muncă în restaurante sau hoteluri. Acestea ajungeau, ulterior, pe străzi.

Rodica Crivac, alături de fiu ei
Rodica Crivac, alături de fiu ei Foto: FOTO: LARENA

Rodica se afla în Italia pentru a munci. În România rămăsese fiul ei, pe care îl încredințase unei familii pentru a fi îngrijit. Florin era încă foarte mic atunci. Nu a avut posibilitatea să înțeleagă ce s-a întâmplat cu mama lui și nici să se ocupe de procedurile care au urmat după moartea acesteia.

Șoferul a fugit și s-a predat a doua zi

Rodica a fost lovită mortal de un autoturism pe șoseaua Bresciana. Potrivit informațiilor publicate în presa italiană și reluate acum, șoferul era un bărbat din Verona. Acesta a părăsit locul accidentului și s-a prezentat autorităților în ziua următoare.

Cazul a fost anchetat de carabinierii, iar bărbatul a fost judecat pentru omor din culpă. A primit o condamnare de puțin peste un an.

Pentru Florin, pedeapsa a rămas una dintre marile întrebări ale acestei povești.

„Aș dori să reconstitui ce s-a întâmplat”

Ajuns la vârsta adultă, Florin a decis să încerce să reconstituie povestea mamei sale. „Numele meu este Florin Crivac și vă scriu din România pentru a vă cere ajutorul în reconstituirea unei povești care mă privește personal. Mama mea a fost victima unui accident. Numele ei era Rodica Crivac, născută pe 29 noiembrie 1983 și decedată pe 16 mai 2007, în Castelnuovo”, a transmis tânărul publicației italiene. 

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Florin spune că păstrează un exemplar al unui articol publicat de L'Arena la vremea respectivă. Materialul relata accidentul și făcea referire la șoferul implicat, la cercetările efectuate de carabinieri și la acuzațiile de omor din culpă și neacordare a asistenței.

Tânărul spune că deține și un document oficial emis de municipalitatea Castelnuovo pe 22 mai 2007, care confirmă decesul mamei sale.

„Vă scriu pentru că aș dori să reconstitui ce s-a întâmplat. Aveam doar doi ani pe atunci. Locuiam în România și, după moartea mamei mele, am fost crescut de o altă familie”, povestește Florin.

„Sunt singurul copil al Rodicăi”

Florin spune că este singurul copil al Rodicăi, iar pe certificatul său de naștere nu este trecut numele unui tată. Avea doar doi ani când mama sa a murit, astfel că era prea mic pentru a înțelege ce se întâmplă sau pentru a putea face demersuri în urma tragediei. Tânărul susține că, din câte știe, niciun membru al familiei nu s-a ocupat de procedurile legate de moartea mamei sale și nu a solicitat, în numele lui, eventuale despăgubiri.

„Când mama a murit, am fost complet incapabil să mă ocup de situație și, din câte știu eu, niciun membru al familiei nu a fost disponibil să mă asiste în cadrul procedurilor sau în orice cerere de despăgubire. Astăzi, ca adult, încerc să reconstitui povestea”, spune el.

Nu știe dacă mama sa se află în mormânt

Una dintre cele mai dureroase incertitudini pentru Florin este legată chiar de locul în care a fost înmormântată mama sa. Tânărul spune că o rudă s-a deplasat pentru a identifica trupul după accident. 

„Mi-au spus că a fost lovită de o mașină și că o rudă s-a dus să-i identifice trupul, dar mi-au spus că fața ei era de nerecunoscut. Nici măcar nu știu dacă mama este cu adevărat în mormântul unde mă duc să mă rog”, spune tânărul.

Florin afirmă că ruda care ar fi identificat trupul i-ar fi spus că Rodica avea capul zdrobit și că urma să trimită familiei toate documentele. Ulterior, însă, aceasta ar fi dispărut și nu a mai putut fi găsită.

Tânărul susține că a reușit să o găsească abia în ultimele zile. Potrivit lui, femeia i-ar fi spus că documentele au fost date surorii mamei sale.

Conflictele din familie complică și mai mult povestea

Florin susține că între Rodica și sora ei mai mare existau conflicte. O altă soră, mai mică, s-ar fi interesat ocazional de situația lui. După moartea mamei sale, Florin spune că a existat o tentativă de a-l trimite într-un orfelinat. Mai mult, tânărul afirmă că i-ar fi fost schimbat chiar și numele, despre care crede că ar fi putut avea legătură cu o eventuală moștenire. 

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El spune că nu știe dacă cineva a primit despăgubiri după moartea Rodicăi și se întreabă dacă existența lui a fost menționată în procedurile care au urmat.

„Nici măcar nu știu dacă a primit vreo despăgubire și mă îndoiesc că a menționat vreodată că Rodica a avut un copil. Aș vrea foarte mult să înțeleg ce s-a întâmplat cu adevărat”, spune Florin.

În încercarea de a afla mai multe despre trecutul mamei sale, Florin a primit ajutorul părintelui Gabor Codrea, preot al Bisericii Ortodoxe din Verona. Astfel, tânărul încearcă acum să obțină informații de la persoanele care au cunoscut cazul, să găsească documentele care au existat după accident și să înțeleagă ce s-a întâmplat cu mama sa în ultimele ore ale vieții.

„Faptul că nu știu ce s-a întâmplat cu mama nu-mi dă pace. Nu înțeleg cum a primit o sentință atât de blândă persoana care a ucis-o pe mama mea; a ucis-o și apoi a evadat, fără a merge la închisoarePoate dacă s-ar fi oprit, mama ar fi fost încă în viață. Sper din tot sufletul ca, prin intermediul acestui articol, oricine își amintește de episod-avocați, anchetatori, chiar și șoferul care a ucis-o pe mama-să-mi poată spune ceva despre moartea ei”, este mesajul cu care Florin își încheie apelul.

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