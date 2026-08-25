„Era un monstru, nu-i voi uita fața”. Femeia care a fost atacată de un rechin pe o plajă din Sydney și a rămas fără un braț. Ce a făcut-o să lupte pentru viață

O femeie de 34 de ani a supraviețuit în mod miraculos unui atac violent de rechin pe o plajă populară din Sydney, însă a rămas fără un braț după ce a suferit răni grave. Aceasta a mărturisit că, în cele mai cumplite momente, gândul la fiica sa a fost cel care a făcut-o să lupte pentru viață.

Femeia atacă de rechin Foto: SURSA: GoFundMe

Leah Stewart, profesoară și mamă a unei fetițe, înota în dimineața zilei de 13 iunie la Coogee Beach, una dintre plajele populare din Sydney. Femeia se afla în zona delimitată pentru înot, între steaguri și aproape de țărm, când a fost atacată de un rechin despre care autoritățile cred că era un mare rechin alb.

Atacul a fost extrem de violent. Stewart a suferit mușcături la nivelul brațelor și picioarelor, pierderi importante de sânge, fracturi și alte răni grave. A fost transportată în stare critică la Spitalul St Vincent's, unde medicii au intervenit de urgență, potrivit BBC.

„Era un monstru”

Femeia a rămas în stare critică mai mult de două săptămâni și a fost ținută o perioadă în comă indusă medical. A trecut prin mai multe intervenții chirurgicale, iar unul dintre brațe a trebuit să fie amputat.

În primul său interviu acordat presei după atac, Stewart a povestit momentul în care s-a trezit față în față cu rechinul. „Nu-i voi uita niciodată fața. Era un monstru. M-am gândit la August, fetița mea, și mi-am spus: «Nu va avea o mamă. Va crește fără mamă. Nu puteam suporta asta. Nu voiam ca ea să rămână fără mamă. M-am gândit: «Trebuie să lupt și să fac tot ce pot ca să fiu aici»”, a relatat femeia.

Primele cuvinte după ce a fost trezită din comă

La aproximativ 11-12 zile de la atac, Stewart a fost trezită pentru scurt timp din coma indusă medical și a reușit să vorbească pentru prima dată cu familia. Recuperarea femeii este, însă, una de durată.

Primele cuvinte adresate soțului și mamei sale au fost „Vă iubesc”. Potrivit fratelui său, primul ei gând a fost însă la fiica August. Stewart a vrut să afle dacă fetița este bine.

În perioada în care Stewart s-a aflat în spital, familia a lansat o campanie online de strângere de fonduri pentru a acoperi costurile tratamentului și ale recuperării.

Campania a adunat peste 550.000 de dolari australieni, iar suma a depășit ulterior 558.000 de dolari australieni. Banii îi oferă familiei posibilitatea de a continua recuperarea acasă și de a avea acces la tratamente medicale și servicii de reabilitare în viitor.

Într-un mesaj publicat după mai bine de două luni de la atac, Stewart le-a mulțumit celor care au ajutat-o. „După ceea ce au fost câteva luni incredibil de dificile, sunt atât de fericită că am făcut suficiente progrese pentru a-mi recâștiga o anumită independență și că, în sfârșit, pot vedea puțină lumină după toate acestea”, a scris ea.

Femeia a anunțat că familia intenționează să oprească strângerea de fonduri, considerând că banii adunați sunt suficienți pentru perioada următoare.

„Simt că mi s-a oferit o a doua șansă la viață și nu am de gând să o irosesc”, a transmis Stewart.

Ea a spus că mai are un drum lung de parcurs, dar că recuperarea sa a fost „remarcabilă”.

Mai multe atacuri de rechini în Australia

Atacul asupra lui Leah Stewart a avut loc într-un an în care Australia s-a confruntat cu mai multe incidente grave provocate de rechini.

În luna ianuarie, patru atacuri au avut loc într-un interval de două zile, iar unul dintre ele a avut ca victimă un băiat de 12 ani, Nico Antic, care a murit ulterior la spital.

Tot în ianuarie, muzicianul Andre de Ruyter și-a pierdut un picior după ce a fost mușcat de un rechin despre care s-a presupus că era un rechin-taur, la Manly Beach.

În Australia de Vest, un tată a doi copii a murit după ce a fost atacat de un rechin de aproximativ patru metri.

Autoritățile din New South Wales au extins programul de supraveghere cu drone. Acesta acoperă în prezent 72 de plaje de-a lungul coastei statului.