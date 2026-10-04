 Casa Albă își face „Grup Operativ” pentru AI: Cine este omul desemnat de Trump să evalueze riscurile tehnologiei | adevarul.ro
search
Luni, 5 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Casa Albă își face „Grup Operativ” pentru AI: Cine este omul desemnat de Trump să evalueze riscurile tehnologiei

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Donald Trump l-a numit oficial duminică pe Jay Clayton, şeful serviciilor de informaţii americane, la conducerea unui grup de lucru al Casei Albe privind inteligenţa artificială (AI).

Jay Clayton
Jay Clayton Foto: X/NDTV World

„Super Intelligence Force”, condusă de domnul Clayton, este „însărcinată să coordoneze eforturile guvernului federal pentru a garanta că Statele Unite vor rămâne în fruntea clasamentului mondial în domeniul superinteligenţei, pe care mulţi o consideră un fenomen mai important decât revoluţia industrială şi internetul, şi care va proteja interesele şi va îmbunătăţi viaţa tuturor americanilor” , a declarat preşedintele american într-un mesaj publicat pe reţeaua sa Truth Social.

Clayton, în vârstă de 60 de ani, este un fost avocat al firmei Sullivan & Cromwell, specializat în fuziuni şi strângerea de capital. În timpul primului mandat al lui Trump, a ocupat funcţia de preşedinte al Comisiei pentru Valori Mobiliare şi Burse (SEC), unde şi-a construit o reputaţie de moderat politic care căuta consensul cu comisarii democraţi.

În aprilie 2025, Trump l-a numit pe Clayton în funcţia de procuror federal interimar pentru Districtul de Sud al New York-ului, considerată una dintre cele mai influente funcţii de procuratură din ţară.

Biografia sa oficială arată că nu are experienţă în domeniul serviciilor de informaţii şi nu dispune de o experienţă vastă în domeniul securităţii naţionale, o cerinţă legală pentru a ocupa funcţia de director al Serviciilor Naţionale de Informaţii (DNI).

Însă susţinătorii săi, inclusiv unii democraţi înainte de controversele din jurul audierilor sale, au afirmat că funcţia sa de procuror federal al Statelor Unite pentru Manhattan a implicat suficiente activităţi legate de securitatea naţională pentru a-l califica pentru acest post.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
digi24.ro
image
Selena Gomez, apariție spectaculoasă într-o ținută albă. Ce piese vestimentare au creat un look regal | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Întrunire de lux la USR, pe un vas-restaurant privat, pe Sena, în Paris. Costul de închiriere a unei astfel de ambarcațiuni sare de 6.000 de euro pe seară. Cine a participat
gandul.ro
image
Sunt românii pregătiți pentru alegeri anticipate? Răspunsul unui fost președinte al României
mediafax.ro
image
S-a văzut la antrenament ce pregătește Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. „Regele” le-a oferit și un exemplu jucătorilor. Video
fanatik.ro
image
Vladimir Putin ar condiționa pacea din Ucraina de vânzarea gigantului Lukoil către apropiații lui Donald Trump, scrie The New York Times
libertatea.ro
image
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! A anunțat revenirea lui Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei
digisport.ro
image
Pamela din „Dallas”, în bikini într-o fotografie de colecție. Apariția sexy a luat prin surprindere fanii
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
"Cea mai mică garsonieră" din Bucureşti costă 17.000 de euro. Are 6mp, baie la comun şi "zonă mică de tablou"
observatornews.ro
image
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
cancan.ro
image
Ajutor la pensie în 2026. Ministerul muncii anunță cine primește până la 1.000 de lei în plus la pensie
newsweek.ro
image
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
prosport.ro
image
Cât costă să pregătești mașina pentru iarnă în 2026. Anvelope, antigel, baterie și lichid de parbriz
playtech.ro
image
Noi emoții pentru Gică Hagi înainte de meciul cu Suedia? Ce s-a întâmplat cu un jucător în startul antrenamentului. Foto + Video
fanatik.ro
image
Autostrada până la Pașcani, gata cu un an și jumătate întârziere. Explicația Pro Infrastructura: „Umbrărescu nu a avut capacitate”
ziare.com
image
Un an și 8 luni de închisoare! Carroll a făcut public totul: "Când m-am trezit, era sub pătură"
digisport.ro
image
Andreea Marin, dezvăluiri după vara lui 2026: „Acolo e motorul vieții”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa de la Breaza a lui Cheloo. A renunțat la apartamentul din București și s-a mutat aici. Vila e din lemn, cu o curte imensă, iar peisajul din apropiere îți taie respirația / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Schimbarea momentului privind bancomatele din România. Băncile, obligate să elibereze la bancomat și pentru clienții altor bănci sume personalizate
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni
actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”
click.ro
image
Trapperul Ian, reținut pentru 24 de ore după incidentul de la Arenele Romane. Artistul s-a ales cu dosar penal
click.ro
image
De ce a plecat Claudia Ghițulescu din România: „Am avut o problemă gravă!” Ce promisiune a făcut artista în urmă cu doi ani
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Prințesa Charlene de Monaco Prințul Albert și președintele Italiei Facebook2 jpg png
Prințesa Charlene, o bijuterie din cap până-n picioare la dineul de stat de la Palat. Cerceii Gypsy au un preț exorbitant
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Mi-au furat cheia, au fugit cu banii!” Vica Blochina, țeapă de zile mari în timpul renovării
image
Constantin Enceanu, mărturisire dureroasă despre fiica sa și regula impusă soției: „Mă despart de tine”

OK! Magazine

image
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare