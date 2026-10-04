Manifestanții care s-au strâns sâmbătă seara, 3 octombrie, în fața Arestului Central ca să ceară eliberarea lui Călin Georgescu au aprins lumânări pe asfalt în forma inițialelor jurnalistului Cristian Tudor Popescu și i-au făcut prohodul, cântând „Veșnica pomenire”.

Gestul a fost surprins în mai multe filmulețele postate pe rețelele de socializare și a fost comentat de internauți, activiști, dar și de fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române.

„Susținătorii lui Călin Georgescu din fața Arestului Central l-au blestemat pe CTP aseară și s-au rugat să moară. I-au aprins lumânări, au zis Tatăl Nostru și au promis că vor proceda la fel cu toți cei care nu-l susțin pe Georgescu”, notează cei de la pagina de Facebook numită Corupția ucide.

Ce arată secvențele filmate sâmbătă seara

Într-unul dintre videoclipurile de pe social media, o femeie îl acuză pe jurnalist că ar fi dorit moartea fostului candidat la Președinție, Călin Georgescu.

„CTP, cel care în direct, la o emisiune TV sau post de radio, nu știu ce era exact, dorea moartea domnului Călin Georgescu. Să zici așa ceva pe un post unde te aud sute de mii de oameni, da, o țară întreagă, mi se pare strigător la cer, adică… și ei se mai numesc oameni inteligenți, iar noi suntem cei extremiști, pleava societății… În fapt, de fapt ei sunt cei extremiști”, a spus femeia.

Lumânări aprinse pentru CTP Foto: Captură video

„Ce fel de „creștini” transformă o rugăciune într-un instrument de batjocură și intimidare?”

Situația din fața Arestului Capitalei a fost semnalată și de activistul Ciprian Necula.

„Am avut destule dezacorduri cu CTP, am fost uneori condescendent, am scris în Adevărul un text cam grăbit și mi-am dat ochii peste cap la unele comentarii ale sale. Dar l-am privit întotdeauna ca pe un om cu alte opinii, eventual alte valori, pe care aveam libertatea să îl critic și obligația să îl respect.

Ce fel de „creștini” transformă o rugăciune într-un instrument de batjocură și intimidare?

Asistăm oare la o renaștere a fascismului militant autohton, în care adversarul devine dușman, iar credința justifică ura?

Îmi păstrez dezacordurile cu Cristian Tudor Popescu și sunt solidar cu el. Demnitatea unui om nu poate depinde de acordul generalizat”, a scris activistul Ciprian Necula, pe Facebook.

Oamenii au comentat în fel și chip situația.

„Ce e mai amuzant e că oamenii ăștia se pretind creștini, în condițiile în care creștinismul e religia bunătății și a iubirii, inclusiv față de dușmani”, a scris un internaut pe Facebook.

„Încotro ne îndreptăm? Trist că au ajuns să fie manipulați în așa hal să ajungă să nu aibă discernământ. Totuși s-a ajuns prea departe, asta nu mai este credința ortodoxă, este fanatism care este periculos”, a reacțional alt comentator.

„Oare de ce acești enoriași ai lui CG sunt toți agresivi în limbaj și comportament? Cred că idolul lor ar trebui să le facă o reeducare, să le țină discursuri despre cum se vorbește și de comportament, altfel este rușinos pentru el și degradant să fie reprezentat de asemenea ....Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești", a fost o altă reacție a video-ul postat de Corupția ucide.

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Reacția jurnalistului

CTP a avut o reacție publică duminică, 4 octombrie, după ora 17.00. Jurnalistul a notat pe Facebook următoarele:

„Se pare că am murit

Circulă pe facebook un clip cu titlul: „Lumânări pentru ziaristul CTP”, în care se pot vedea inițialele CTP alcătuite din lumânări.

O voce comentează: „Salutare tuturor, oameni buni! La arestul central este ora 12 noaptea. Am aprins câteva lumânări ziaristului CTP, adică ziaristul sistemului”. O voce feminină din fundal intonează: „Veșnica pomenire, veșnica pomenire!””.

Critici din partea fostului purtător de cuvânt al BOR

Fostul purtător de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, a criticat gestul fanilor lui Georgescu și a deplâns inacțiunea autorităților.

„Sacrosancta libertate de exprimare, inclusiv pe tema absurdului, NU are legătură cu agresarea și sacrificarea irațională a celorlalți, cu blocarea spațiului public, cu urlete în miez de noapte și țipete isterice în miez de zi, cu incitarea la violență și la negarea încurajată parlamentar a unei decizii judecătorești, cu manifestările primitivismului agresiv, ieșit din minți, care scrie cu lumânări aprinse pe caldarâmul ilegal ocupat numele unui jurnalist în viață căruia îi cântă prohodul”, a spus Bănescu într-un mesaj pe Facebook.

Ce a declarat anterior Cristian Tudor Popescu

Gazetarul a avut recent o intervenție la B1 TV. În emisiune, CTP a vorbit despre cum AUR ar putea exploata politic o eventuală moarte a lui Georgescu.

„Dacă domnul Georgescu, Dumnezeilă ferește, ar deceda într-un fel sau altul, asta ar fi un cadou imens pentru AUR”, afirmase Cristian Tudor Popescu.

Proteste în fața Arestului Central

Proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu au loc în fața Arestului Central din București după ce Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru 30 de zile. Sute de susținători s-au adunat în fața Arestului, iar în timpul manifestațiilor unii dintre protestatari au încercat să rupă gardul de protecție.

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Jandarmeria Capitalei a aplicat zeci de amenzi în urma protestelor.

Aproximativ 1.000 de protestatari s-au adunat sâmbătă, 3 octombrie, în fața sediului Arestului Central din București, în a cincea zi de manifestații. Numărul susținătorilor lui Călin Georgescu a crescut față de zilele precedente. Protestele continuă.