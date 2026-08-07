 „Îi era poftă de pepene”. Acuzații grave după ce echipajul unei ambulanțe din Bacău s-ar fi oprit la cumpărături în timpul unei misiuni | adevarul.ro
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Video „Îi era poftă de pepene”. Acuzații grave după ce echipajul unei ambulanțe din Bacău s-ar fi oprit la cumpărături în timpul unei misiuni

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Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău este verificat după ce o mamă a acuzat că ambulanța în care se afla împreună cu fetița ei, în vârstă de un an și 11 luni, s-ar fi oprit pentru ca angajații să își facă cumpărături. Femeia susține că micuța avea febră și vărsături severe și că drumul de aproximativ 44 de kilometri până la spital ar fi durat aproape două ore.

VIDEO: EveryOneTV-Media

Mama a filmat momentul în care ambulanța ar fi oprit, iar imaginile au apărut în spațiul public. Potrivit relatării femeii, în timp ce copilul se afla în autospecială, echipajul format din ambulanțier și asistent ar fi coborât pentru a cumpăra fructe și legume.

„Și-a făcut viața, omul și-a luat… îi era poftă de pepene, și-a luat zarzavat. Așa cred că am stat circa 10 minute opriți acolo, că negocia cu vânzătorul de acolo”, a declarat mama, pentru știrilekanald.ro. 

Femeia susține că situația a devenit și mai gravă în timpul drumului, după ce fetița a început să vomite puternic. Mama spune că a fost nevoită să bată în geamul ambulanței pentru a atrage atenția echipajului.

„Copilul meu a început să vomite foarte tare. Am bătut în geam, a oprit Salvarea, s-au dat jos oamenii. M-au pus să mă dau jos cu copilul, mă chinuiam să șterg copilul, să îi dau o gură de apă. Am făcut aproape două ore de aici, de la noi, până la Bacău”, a mai povestit femeia.

Fetița a ajuns în cele din urmă la spital, unde a fost diagnosticată cu o infecție ușoară. În prezent, copilul este în afara oricărui pericol.

DSU s-a autosesizat și trimite o echipă de inspecție la Ambulanța Bacău

În urma apariției imaginilor, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat și a anunțat că va efectua un control la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău.

„Ca urmare a imaginilor apărute în spațiul public, din care rezultă că un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău ar fi oprit pentru efectuarea unor cumpărături în timp ce transporta un pacient către o unitate medicală, Departamentul pentru Situații de Urgență s-a autosesizat și va dispune efectuarea unui control prin trimiterea unei echipe de inspecție la Serviciul de Ambulanță Județean Bacău”, a transmis DSU.

Inspectorii vor verifica toate circumstanțele în care s-a produs incidentul, inclusiv dacă au fost respectate obligațiile profesionale și procedurile operaționale aplicabile.

„Verificările au ca scop stabilirea cu exactitate a situației de fapt, iar în funcție de concluziile acestora vor fi dispuse măsurile care se impun, în conformitate cu prevederile legale”, au precizat reprezentanții DSU.

Instituția subliniază că tratează cu maximă seriozitate orice situație care poate afecta siguranța pacienților sau încrederea oamenilor în serviciile de urgență și că activitatea personalului trebuie să se desfășoare cu respectarea strictă a normelor legale, profesionale și deontologice.

Caz similar în Bacău, în luna mai. Un adolescent de 15 ani a murit după ce a intrat în stop cardiac la școală

Incidentul vine la mai puțin de trei luni după tragedia lui Robert, un băiat de 15 ani din județul Bacău care a murit după ce s-a prăbușit în curtea școlii. În urma verificărilor efectuate de Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, conducerea instituției a stabilit că, în momentul apelului la 112, exista și un echipaj cu medic disponibil, însă dispeceratul a decis inițial trimiterea unui echipaj format doar din asistentă. Ulterior, echipajul cu medic a fost trimis la caz, însă a ajuns după aproximativ două ore, când adolescentul nu a mai putut fi salvat.

Managerul SAJ Bacău, Aura Crețu, declara atunci că, dacă s-ar fi aflat în locul medicului coordonator din dispecerat și ar fi avut informațiile disponibile ulterior, ar fi trimis un echipaj cu medic. „În situația asta, cu siguranță, ar fi trebuit să fie trimis un medic”, afirma aceasta. În urma tragediei au fost dispuse verificări privind modul în care au fost gestionate resursele din dispecerat și intervenția echipajelor.

La acel moment, conducerea SAJ Bacău vorbea și despre problemele de personal. Serviciul avea 12 medici angajați, însă doar aproximativ șase și jumătate puteau desfășura efectiv activitate pe teren și în dispecerat, în timp ce necesarul estimat era de aproximativ 36 de medici. Managerul instituției anunța atunci că persoanele pentru care se vor constata abateri puteau fi sancționate, măsurile disciplinare mergând, în funcție de gravitate, de la avertisment până la desfacerea contractului de muncă.

Noul control anunțat de Departamentul pentru Situații de Urgență va trebui să stabilească dacă, în cazul fetiței de aproape doi ani, oprirea ambulanței a avut loc în condițiile reclamate de mamă și dacă echipajul a respectat procedurile în timpul transportului.

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